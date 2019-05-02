AKP'li Yavuz yine "İstanbul’da kesinlikle bir şeyler oldu" dedi

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Yavuz, 31 Mart yerel seçimleri sonrası İstanbul'da başlatılan soruşturmada 100'ün üzerinde sandık kurulu başkanı ve üyesi ifadeye çağrılmasıyla ilgili "Soruşturmalara şaşırmadık, biz de bir ekip kurarak bir süredir araştırıyorduk. Çok farklı kişilere yöneltilecek suç duyuruları olacağını ifade edebilirim şimdiden" dedi.

Yavuz’un açıklamalarından satır başları:

"İstanbul’da kesinlikle bir şeyler oldu. Neden bunu söylüyorum? 29 bin oy 13 bine indiyse ki, şimdi kısıtlı, cezaevinde bulunanların oy kullandığını da gördük. Farkın azaldığını söylüyor. İstanbul’da bir şey olmadığını hiç kimsenin iddia etmesi mümkün değildir. CHP lehine bir şeyler olduğunu ifade edebiliriz. Usulsüzlükleri CHP koordine etti demedik. Ama birileri yaptı, bu CHP’nin işine yarasın diye yapıldı dedik. Ve CHP’ye de hep seslendik. Sesinizi çıkartmazsanız, sesinizi çıkarmamanız bir yana; örtmeye çalışırsanız bu gelecekte sizi de vurur. Bu doğru değil. Türkiye’nin ikinci partisine bu yakışmaz, gelin bu süreci arındıralım diye seslendik."

"SANDIK BAŞINDA BİR ŞEYLER OLDU"

"Bir şeyler oldu doğru ve bu bir şeyler sandık başında oldu. Sandık başı organizasyonuyla oldu dedik."

"İki yıl öncesinden başlayarak tam bir organizasyon içerisinde sandık başında hile yapmaya dönük birtakım iş ve işlemlerin olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz."

"YSK’nın bir kararı var. Seçim hizmetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için sandık kurulu başkan ve üyelerinin tarafsız kişilerden oluşması gerekmektedir. İleride partilerce yapılacak itirazlar üzerine, bu bölgelerdeki seçimlerin iptaline sebebine sebebiyet vereceğinden… diye karar veriyor. Biz ne diyoruz? Sandığın başında gerçekten çok ağır kusurlar var, hatta kasıtlar var dedik."

"Bir tane ilçe seçim kurulu başkanı kararı var elimde. Bankalara yazı yazıyor. Diyor ki, ben her birinizden sandık başına, sandık kurulu üyesi olarak kişi alabilirim diyor. Bunu 19.01.2019’da diyor. Peki böyle bir madde var mı? Yok. Bu madde 2017’de mülga edilmiş, yok. Peki bu madde olsaydı bu anlama mı geliyordu? Yok, o da yok. O zaman sormak gerekir, ilçe seçim kurulu başkanları yasa yapma yetkisine sahip midir?"

"Biz dedik ki bu seçmen listelerinde ölüler var. CHP dedi ki ölülerin de oy kullanacak halleri yok ya dediler. Kullandıklarını gördük. Cezaevi işlemleri cezaevlerinde oy kullanamazken, sandıkta da oy kullanmışlar."

"SUÇ DUYURULARI OLACAK"

"(Sandık kurulu başkanı ve üyelerinin ifadeye çağrılması) İstanbul, Maltepe ve Ataşehir'de sandıkta usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmalara şaşırmadık, biz de bir ekip kurarak bir süredir araştırıyorduk. Çok farklı kişilere yöneltilecek suç duyuruları olacağını ifade edebilirim şimdiden"

"Yeniden seçim olursa aynı adaylar yarışacak. İstifa ve ölüm gibi bir durum olmazsa aynen devam edecek" (HABER MERKEZİ)

100'ün üzerinde sandık kurulu başkanı ve üyesi ifadeye çağrıldı

AKP'li Yavuz'dan 'İstanbul' açıklaması: Kesinlikle bir şeyler oldu