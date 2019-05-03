03 Mayıs 2019 10:50
Son Güncellenme Tarihi: 03 Mayıs 2019 11:04

CHP’li belediye başkanlarından İstanbul seçimleri için ortak bildiri

CHP'li belediye başkanları YSK'nin kararının beklendiği İstanbul seçimleri için ortak açıklama yaparak "Hukuka dayalı karar verilmeli" dedi.

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CHP’li belediye başkanlarından İstanbul seçimleri için ortak bildiri

Fotoğraf: CHP

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    CHP’li belediye başkanları YSK’nin karar vereceği İstanbul seçimleri ile ilgi yaptıkları ortak açıklamada “YSK, hukuka dayalı karar vermeli ve seçimle gelenin seçimle gittiği bir ülkede yaşadığımızın garantisi olmayı sürdürmelidir” dedi.

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, genel merkez binası önünde partisinin belediye başkanlarıyla İstanbul seçimlerine ilişkin açıklama yaptı.

    31 Mart 2019 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerini Ekrem İmamoğlu’nun kuşkuya yer vermeyecek şekilde kazandığı vurgulanan açıklamada “1 Nisan sabahından bugüne kadar olan 32 günlük süre boyunca, AKP ve MHP’nin çeşitli sözcülerinin kurduğu sistematik baskıyla, YSK’nın İstanbul Büyükşehir seçimlerini bir türlü sonuçlandıramamış olması hukuk devleti adına kabul edilemez. YSK’nın İstanbul seçimleri ile ilgili olarak aldığı pek çok karar, daha önce örneği görülmediği şekilde çelişkili ve siyasi kararlar olmuştur” denildi.

    “AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hemen her gün YSK üyelerini tehdit eder mahiyette demeçler verdiği” ifade edilen açıklama şöyle devam etti: ”O demeçlerin medyada defalarca tekrar edilmesi yoluyla YSK üyelerini siyasi karar vermeye zorlamalarını milletimizin birliği ve devletimizin bekası önünde önemli bir tehdit olarak görüyoruz.

    YSK üyelerinin iktidar cephesinden gelmekte olan tüm baskıları toptan reddederek, Anayasa'ya, kanunlara ve kendi içtihatlarına bağlı; nesnel kanıtlara dayalı ve vicdanı hür karar vermelerini halkımız ve tüm özgür dünya beklemektedir. YSK, hukuka dayalı karar vermeli ve seçimle gelenin seçimle gittiği bir ülkede yaşadığımızın garantisi olmayı sürdürmelidir.”

    Tümüyle demokratik kurallarla ve yollarla kazanılmış bir seçimin, siyasi baskılarla, soyut iddialarla ve gerçek dışı kara propaganda yollarıyla gasbedilmesine hiçbir şekilde izin verilmeyeceğinin altı çizilen açıklamada “Demokratik Parlamenter tarihimiz boyunca ülkemizde seçim sonuçlarına böyle bir itiraz görülmemiş, kurumlarımız hiçbir zaman bu denli töhmet altında bırakılmamıştır.  Ülkemizin bu görüntüden bir an önce kurtulmalı ve ekonomiden dış politikaya kadar birçok sorunumuza çözüm aramaya başlamalıyız” denildi.

    ANITKABİR'E GİTTİLER

    Anıtkabir

    Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve beraberindeki il ve ilçe belediye başkanlarıyla daha sonra hep birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti.

    Ekrem İmamoğlu böylece 31 Mart'tan bu yana ikinci kez Anıtkabir'i ziyaret etmiş oldu. İmamoğlu'nun seçim sonrası henüz mazbatasını almadan Anıtkabir'i ziyaret etmesi ve ziyaretçi defterini "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" unvanıyla imzalaması iktidarın tepkisini çekmişti. (HABER MERKEZİ)

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