Oğlu öldürülen baba: Hakkari'de bir çoban vurulmuş kimin umurunda!

Yüksekova'da askeri bölgede sıkılan kurşunun hedefi olup yaşamını yitiren çoban Sertip Şen'in babası Cemşit Şen, vurulduğu yerde iki karakol ve iki üs bölgesi olan oğlunun kan kaybından yaşamını yitirmesine "Hakkari'de bir çoban vurulmuş kimin umurunda" sözleriyle tepki gösterdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar (Wargenima) köyünde çobanlık yapan Sertip Şen (46), 2 Mayıs günü askeri bölgede koyunlarını otlattığı sırada sıkılan kurşunun hedefi olup, kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Ailesi, Şen’in kalbine yakın bir noktaya isabet eden kurşunla yaşamını yitirdiğini belirtti.

Çocuklarının yaşamına mal olan kurşunu sıkanın bulunmasını isteyen aile, sorumlu yargı önüne çıkana kadar de hukuk mücadelesi vereceklerini ifade etti.

"KAN KAYBINDAN YAŞAMINI YİTİRDİ"

Baba Cemşit Şen, 5 çocuk babası olan oğlu Sertip’in tek geçim kaynağı olan koyunlarını otlattığı sırada öldürüldüğünü ifade etti. Baba Şen, olayı şu sözlerle anlattı: "Sabah 07.00'de koyunları alarak köye 3 kilometre uzaklıkta bulunan Kavlêboş Yaylası’na götürdü. Uzun süre ondan haber alamadık. Akşam saatlerinde pancar toplayan kadınlar onu görerek köylülere haber verildi. Olay yerine giden köylüler, Sertip'i 3 kilometre boyunca sırtında taşıyarak köye getirdi. Uzun bir süre yaralı bir şekilde kalmış ve çok kan kaybı yaşamıştı."

"OĞLUMA NEDEN MÜDAHALE EDİLMEDİ?"

Baba Şen, oğlunun vurulduğu yerde iki karakol ve iki üs bölgesinin bulunduğuna dikkat çekti.

"Oğlum kalbine yakın bir yere isabet eden kurşunla yaralanmış. Karakol bölgesinde vurulan oğlum orada uzun bir süre kan kaybı yaşadı. Vurulduğu yerde karakol ve üst bölgeleri görülüyor. O kadar yakın yerde vurulan oğluma neden müdahale edilmedi?” diye soran Şen, şayet müdahale edilmiş olsaydı belki de oğlunun şimdi yaşıyor olacağını ifade etti.

"ÖLÜM BU KADAR BASİT OLMAMALI"

Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirten baba Şen, "İnsan ölümü bu kadar basit olmamalı. Öldürüp, üstünü kapatamazlar. Bizler adalet önünde sorumlulardan hesap soracağız” dedi.

Baba Şen, adaletin yerini bulması için kamuoyu duyarlılığının önemini dile getirdi.

Baba Şen, “Yüksekova'nın bir köyünde bir çoban vurulmuş, yaşamını yitirmiş ama kamuoyu sessiz. Ölüm bu kadar basit olmamalı. Hakkari'de bir çoban vurulmuş kimin umurunda? Biz sonuna kadar bu olayın peşinde olacağız" diye konuştu.

HAKKARİ BAROSU: TAKİPÇİSİYİZ

Hakkari Barosundan konuya dair yapılan açıklamada, “Sertip Şen adlı vatandaş, koyunlarını otlattığı esnada nerede açıldığı henüz tespit edilemeyen ateş sonucu ağır yaralanmış ve sonrasında kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden Şen'in otopsi işlemleri yapılmıştır” denildi.

Olayın takipçisi olacaklarını kaydeden baro açıklamasında, şu ifadeler kullanıldı: “Hakkari Barosu olarak olaya ilişkin köy muhtarlığı, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı ve Hakkâri Valiliği ile gerekli görüşmeler yapılmıştır. Müteveffanın vücudundan çıkarılan mermi çekirdeği ile olayın meydana geldiği bölgedeki askeri personele ait silahlara el konularak gerekli inceleme yapılmak üzere kriminale gönderildiği bilgisi tarafımıza verilmiştir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmenin 2'nci Maddesi ile bütün hakların ve özgürlüklerin varlığı için ön koşul olan yaşam hakkı koruma altına alınmış ve Anayasamızın 17/1. maddesinde de herkesin yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahip olduğu vurgulanmıştır. Yaşam hakkının kutsallığına inanan Hakkâri Barosu olarak, olayın takipçisi olacağımızı beyan ediyor, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabırlar ve başsağlığı diliyoruz.” (Hakkari/MA)

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