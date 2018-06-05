Hakkari'de çobanlara işkence edildiği iddiası üzerine rapor hazırlandı

Şemdinli'de 4 çobanın askerlerce işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı iddiasının ardından Hakkari, Diyarbakır ve Van Baroları bir rapor yayımladı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Korgan köyünde hayvanlarını otlatan 4 çobanın askerlerce işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı iddiasının ardından Hakkari, Diyarbakır ve Van Baroları olayla ilgili inceleme yaparak rapor yayımladı. TBMM İnsan Hakları Komisyonunu göreve davet eden barolar, olayın bir daha yaşanmaması için çağrı yaptı.

Diyarbakır Barosu tarafından açıklanan raporda olayın tanıkları ve taraflarıyla yapılan görüşlere yer verildi, tespit ve öneriler dile getirildi. Şemdinli Cumhuriyet Başsavcılığından istenilen randevu taleplerinin ise geri çevrildiği bildirildi. Ayrıca raporda işkence ve kötü muameleye maruz kalan 4 çobanın vücutlarının çeşitli yerlerinde oluşan morluklara dair fotoğraflar yer aldı.

SOPA VE SİLAH DİPÇİĞİ İLE DARP

İşkence ve kötü muamelenin, herhangi bir yasağın uygulanmadığı bölgede gerçekleştiği belirtilen raporda, kamu görevlilerinin 5 kişi olduğu, bunların birinin rütbeli olduğu, olayın yaşandığı bölgede bulunan askeri üs bölgesinden geldikleri belirtildi. Çobanların hayvan otlattıkları sırada sopa, silah dipçiği ile darbedilme sureti ile işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı, tehdit edildikleri ve hakarete uğradıkları dile getirilen raporda, N.T’nin başının defalarca suya sokulup çıkartıldığı belirtilerek “Mağdurlardan N.T’nin ağır yaralı bir şekilde olay yerinde 'ölüme terk edildiği' ve yaralıların yakınlarının yardımı ve imkanları ile hastaneye götürüldükleri, askerlerin öldürme kastıyla hareket ettikleri, (Askerlerce N.T. için yakınlarına 'Bir terörist öldürdük, gidin alın' denmiştir)” ifadeleri yer aldı.

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'ETKİLİ BİR SORUŞTURMA YOK'

Yasal mevzuatların hatırlatıldığı raporda, etkili bir soruşturmanın yürütülmediği belirtilerek öneriler sunuldu. Etkili bir adli soruşma yürütülmesi için mağdurlarca teşhis edilen faillerin açığa alınması ve tutuklanmasının gerektiği belirtilen raporda, mağdurlar ve yakınları için gerekli psikolojik desteğin ve yaralılar için gerekli sağlık koşullarının sağlanması istendi.

TBMM GÖREVE ÇAĞRILDI

Yaşanan olayın idari ve adli yönüyle araştırılıp incelenmesi zorunluluğu belirtilen raporda, “Olayın yaşandığı Hakkari ili Şemdinli ilçesine tespit ve incelemelerde bulunmak üzere ivedi olarak TBMM İnsan Hakları Komisyonunu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığını ile il ve ilçe insan hakları kurullarını göreve davet etmekteyiz” denildi.

Raporda son olarak bu ve benzeri olayların yaşanmaması için çağrı yapılarak “Söz konusu olaya ilişkin adli ve idari soruşturmanın yanı sıra siyasal iktidara (hükümete) toplumsal kutuplaşmaya ve kırılmaya sebep verecek bu ve benzeri olayların önüne geçecek bir irade ortaya koymaları çağrısında bulunuyoruz” denildi. (Diyarbakır/EVRENSEL)

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