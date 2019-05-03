Van'ın İran sınırında 6 mülteci daha donarak hayatını kaybetti

Van'ın İran sınırındaki Gelenler Mahallesi kırsalında 6 mültecinin donmuş cansız bedeni bulundu.

DHA’da yer alan habere göre, İran sınırındaki Gelenler Mahallesi kırsalında bir erkek cesedi gören çobanlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yeri yakınlarında yaptıkları yapılan araştırma sonucu, Sultançayır dere yatağının farklı bölgelerinde 5 mültecinin daha cansız bedenini buldu. Karların erimeye başlamasıyla ortaya çıktığı belirlenen 6 cesedin, kışın sınırdan geçerken donarak hayatını kaybeden mültecilere ait olduğu öğrenildi. Savcılık tarafından yapılan işlemlerin ardından mültecilerin cansız bedenleri otopsi için Van Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İran-Van sınırında 12 Nisan 2019 tarihinde 6 mültecinin daha donmuş cansız bedeni bulunmuştu. (HABER MERKEZİ)

İran sınırında 6 mültecinin donmuş cansız bedeni bulundu

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