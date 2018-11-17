2018’de 230 bin mülteci engellendi

Göç İdaresi Müdürlüğü'nün verilerine göre, 2018 yılında Türkiye'ye giren ve çıkan 230 bin 566 mülteci engellendi.

Göç İdaresi Müdürlüğü'nün verilerine göre, 2018 yılında Türkiye'ye giren ve çıkan 230 bin 566 mülteci engellendi. Bunlardan 89 bini Afganistanlı, 42 bini Pakistanlı, 32 bini Suriyeli ve 16 bini de Iraklılardan oluşuyor.

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Müdürlüğü'nün Kasım ayı verilerine göre, Türkiye'de 4 buçuk milyon yabancı bulunuyor. Bu rakam içinde 2018 yılında vize verilen toplam yabancı sayısı 102 bin 221 iken, bu rakam içinde en fazla vize verilen yabancı sayısı 43 bin 371 kişi ile Suriyeliler birinci sırada yer alıyor.

‘DÜZENLİ GÖÇ’ SAYISI 787 BİN 227

Türkiye'ye yabancıların yasal olarak belirlenen şekliyle ülkeye girişini, kalışını ve ülkeden çıkışını ifade eden ‘düzenli göç’ artışı, 2014 yılından sonra artış gösteriyor. 2014 yılında 379 bin 804 kişiyken, bu sayı 2015 yılında 422 bin 895 kişi, 2016 yılında 461 bin 217 kişi, 2017 yılında 593 bin 151 kişi ve 2018 yılında 787 bin 227 kişiye yükseliyor.

230 BİN MÜLTECİ ENGELLENDİ

Bir yabancının yasalarca belirlenen şeklin dışında ülkeye girmesini veya çıkmasını ifade eden ‘düzensiz göç’ sayısı, istatistiklerde sadece engellenenlerin oranlarıyla belirtiliyor. Buna göre 2018 yılında Türkiye'de 230 bin 566 mülteci engellendi. Bu rakam içinde 89 bin 212 kişi ile Afganistan, engellenen mülteci sayısında birinci sırada yer alıyor. İkinci sırada ise 42 bin 661 kişiyle Pakistan bulunuyor. 32 bin 579 kişiyle Suriye üçüncü sırada, Irak 16 bin 33 kişiyle dördüncü sırada yer alıyor.

İKAMETLİ SURİYELİ 90 BİN

Türkiye'de ikamet izniyle kalan yabancı sayısı 787 bin. Bu sayının içinde Suriyeliler 90 bin 90 kişi ile birinci sırada bulunuyor. Suriyelileri ise 88 bin 142 kişi ile Irak ikinci sırada yer alıyor. Üçüncü sırada ise 61 bin 124 kişi ile Azerbaycan yer alıyor.

102 BİN 221 VİZE VERİLDİ

2018 yılında vize verilen yabancı sayısı 102 bin 221. Bu sayı içerisinde vize verilen Suriyeli sayısı 43 bin 371 olarak birinci sırada yer alıyor. İkinci sırada ise 13 bin 712 ile Afganistanlılar bulunuyor. 2017 yılında vize verilen yabancı sayısı 58 bin 880. 2016 yılında ise bu sayı 60 bin 125.

KAMP DIŞI SURİYELİ 3 MİLYON 438 BİN

2018 yılında uluslararası koruma başvuru sayısı toplamda 104 bin 333 kişi. Geçici koruma altındaki kayıtlı Suriyeli sayısı ise 3 milyon 594 bin 232 kişi. Bu sayının 155 bin 410'u kamp içi, 3 milyon 438 bin 822'si ise kamp dışında kalan Suriyeli mülteciler. Kamp içi kalan Suriyelilerin en fazla bulunduğu il, 43 bin 870 ile Urfa. İkinci sırada ise 26 bin 674 ile Adana geliyor. Üçüncü sırada ise 24 bin 23 kişi ile Kilis.

ÜLKEYE GİRİŞ YAPAN YABANCILAR

2014: 35 milyon 115 bin 789 kişi.

2015: 34 milyon 633 bin 391 kişi.

2016: 24 milyon 686 bin 471 kişi.

2017: 32 milyon 58 bin 216 kişi.

2018: 35 milyon 564 bin 980 kişi. (Ankara/MA)

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