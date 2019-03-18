Günlerce yürüyen mültecilerin zorlu yolculuğu

Sınırlardan günlerce yürüyerek Türkiye’ye giriş yapan İran, Afganistan ve Pakistan uyruklu mültecilerin yolculuğu, tüm olumsuzluklara rağmen devam ediyor. Mülteciler, kar yağışı ve tipiye rağmen gidecekleri yerlere ulaşmak için gece ilçe ve şehirlerdeki cami ya da şehirlerarası otogarlarda sabahlıyor. Afganistan’dan yola çıkan mülteciler, Pakistan ve İran üzerinden yaklaşık 3 bin kilometrelik zorlu geçen yürüyüş sonrası Türkiye’ye ulaşıyor. Soğuk hava ve açlığa rağmen yaklaşık 30 gün süren yolculukta Türkiye sınırına ulaşan mülteciler, Türkiye’ye İran’dan, Van, Iğdır, Ağrı, Hakkari’nin sınır bölgelerinden giriş yapıyor. Günlerce yürüyerek Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesine gelen mülteciler İstanbul, İzmir ve Ankara’ya ulaşmak için burada mola veriyor. Geceleri hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle konaklamayı tercih eden mülteciler, cami ve şehirlerarası otogarlarda sabahlıyor.

Fotoğraf: DHA

"İRAN’DA POLİS ÜZERİMİZE ATEŞ AÇTI"

DHA'nın haberine göre, Afgan mülteci Seabir Osmani, günlerdir yürüdüklerini belirterek, “Ben Afganistan’dan, yolda tanıştığım iki arkadaş ise İran ve Pakistan’dan geliyor. Hepimizin hayali Türkiye’deki büyük şehirlere ulaşıp daha sonra Avrupa’ya gitmek. Türkiye’de araçlarla seyahat etmemiz yasak olduğu için burada da yürüyoruz. Yürümek çok zor, hele geceleri kar ve tipi nedeniyle donma tehlikesi yaşıyoruz. İran’da polis üzerimize ateş açtı. Bazı arkadaşlarımızı kaybettik. Ne oldular bilemiyoruz. Bazılarımızın eşyalarını bazılarımızın da parasını aldılar” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

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