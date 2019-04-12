İran sınırında 6 mültecinin donmuş cansız bedeni bulundu

Van'ın Başkale ilçesi İran sınırında Gelenler Mahallesi Güllük Hudut Karakol Komutanlığına yaklaşık 2 kilometre mesafede kimliği henüz belirlenemeyen 2 mültecinin cansız bedeni bulundu.

Vali Mehmet Emin Bilmez AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün saat 14.00 sıralarında 2 mültecinin cansız bedeninin bulunmasının ardından bölgede yapılan arama çalışmaları sırasında Sultançayır Dere yatağında yüzer metre arayla donmuş 4 erkek cesedi daha bulundu.

Vali Bilmez, "Uyruğu tespit edilemeyen cesetlerin 20-25 yaşlarında olduğu, ilk belirlemelere göre ölüm olayının kışın meydana geldiği, karların erimesi sonrası cesetlerin ortaya çıktığı değerlendirilmektedir. Güvenlik güçlerimizce bölgede arama çalışmalarına devam edilmektedir. Başkale Devlet Hastanesine kaldırılan cesetler ileri tetkik ve otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumuna sevk edilecektir" diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

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