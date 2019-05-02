Erdoğan'dan Türkiye İttifakı mesajı: Fitne peşinde koştular

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 75. Genel Kurulu'na katıldı.

Erdoğan, buradaki konuşmasında yerel seçim sonrası yaptığı "Türkiye İttifakı" çağrısıyla başlayan ve dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Cumhur İttifakı'ndan başka ittifak arayışına gerek yoktur" vurgusunda bulunduğu tartışmaya değindi.

"Türkiye İttifakı’nı Cumhur İttifakı’nın alternatifi göstererek fitne peşinde koştular" diyen Erdoğan, "Terör örgütüyle el ele olanlar bizimle ittifak halinde olamazlar" ifadesini kullandı.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kurulda konuşan Erdoğan ekonomi konusunda ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hükümet ve iş dünyası olarak 17 yılda yazdığımız büyük başarıyı ve bu başarı hikayesini devam ettirmek hepimizin elindedir.

Tüm göstergeler yeniden yükseliş trendine girildiğine işaret ediyor.

Kur, faiz ve enflasyonu mutlaka hedeflerimize uygun seviyelere indirmekte kararlıyız.

(Sebze ve meyve fiyatlarındaki artış) Kısa vadeli bir çözüm olarak tanzim satış formülünü geliştirdik. Bu konuyla ilgili daha köklü çözüm hazırlıklarımız da sürüyor.

Bu ülkede ister uluslararası ister milli olsun, herhangi bir yatırımcının önüne engel çıkartan karşısında bizzat şahsımı bulur.

Artık onların numaralarını çözdük, nasıl tedbir alacağımızı öğrendik. Şifreler çözülmüştür. Bundan sonra artık öyle çok can yakıcı dalgalanmaların ortaya çıkması kolay kolay mümkün değildir." (HABER MERKEZİ)

Bahçeli: Cumhur İttifakı'ndan başka ittifak arayışına gerek yoktur

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