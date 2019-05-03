NBA, Enes Kanter’i “sansürleyen” Twitter hesabıyla ilişiğini kesti

NBA, Enes Kanter’i düzenli olarak görmezden gelen Türkçe Twitter sayfasını yöneten şirketle ilişiğini kestiğini açıkladı. NBA Oyuncular Birliğinden de Enes Kanter’e destek açıklaması geldi.

Portland Trail Blazers forması giyen Enes Kanter, Play-Off’ta konferans yarı finallerindeki Denver Nuggets maçı sonrası Twitter hesabından açıklama yaparak NBA Türkiye hesabının kendisine sansür uyguladığını söyledi. Kanter, Türkiye’de yasaklı olan Twitter hesabı aracılığıyla “Türkiye’de Blazers maçlarını göstermiyorlar... NBA buna nasıl izin verir” dedi.

Bunun ardından NBA’in Komisyon Üyesi Vekili Mark Tatum, NBA Türkçe Twitter sayfasını yöneten şirketle bağlarına son verdiğini duyurdu ve Türkiye’deki NBA takipçilerinin Kanter’i NBA League Pass ve NBA TV International kanallarından izleyebileceğini açıkladı.

NBA Türkiye Twitter hesabı bugün itibarıyla tweet'lerini sürdürüyor.

NBA OYUNCULAR BİRLİĞİNDEN DESTEK

NBA Oyuncular Birliği ise “Oyuncuların kendi platformlarını kullanarak düşünce ve prensiplerini savunmasını sonuna kadar destekliyoruz. Enes’in yanındayız ve tüm oyuncularımız gibi onun da adil ve saygılı bir şekilde muamele görmesini sağlamak için çalışacağız” dedi.

INSTAGRAM SAYFASIYLA DA SORUN YAŞADI

Enes Kanter, Aralık 2018’de NBA Europe Instagram hesabıyla sorun yaşamıştı. Hesabın “NBA’deki en iyi Türk yetenekler” olarak Ersan İlyasova, Cedi Osman ve Furkan Korkmaz’ı göstermesi üzerine Kanter, “Adımı yazmaya korkuyorsunuz, sizi korkak fareler” diye tweet attı. Bunun üzerine NBA, Kanter’den özür diledi.

ENES KANTER'İN TÜRKİYE'DE HAPSİ İSTENİYOR

Enes Kanter, 15 Temmuz darbe girişimi davasının 1 numaralı sanığı, Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen’e yakınlığıyla biliniyor. Kanter’in, 2016’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik kullandığı ifadeler sebebiyle “hakaret” suçlamasıyla 4 yıl hapsi isteniyor. Kanter, Mayıs 2017’de pasaportunun iptal edilmesi nedeniyle Romanya’ya girememişti. (SPOR SERVİSİ)

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