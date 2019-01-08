08 Ocak 2019 01:35

Hidayet Türkoğlu, Enes Kanter’e yanıt verdi

Hidayet Türkoğlu, Erdoğan’a karşıt olduğu için suikasta uğrayabileceği endişesiyle Londra’ya gitmeyeceğini söyleyen Enes Kanter’e yanıt verdi.

Hidayet Türkoğlu, Enes Kanter’e yanıt verdi

Fotoğraf: DHA

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    Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a karşıt olduğu için suikasta uğrayabileceğini söyleyerek takımı New York Knicks’in Londra’da oynayacağı maça gitmeyeceğini açıklayan Enes Kanter’e yanıt verdi.

    Aynı zamanda eski NBA oyuncusu olan Türkoğlu, “Kanter’in sözlerinin siyasi karalama kampanyasından başka bir amaç taşımadığını” belirtti.

    15 Temmuz darbe girişimi davasının 1 numaralı sanığı, Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen’e yakınlığıyla bilinen Kanter, takımı New York Knicks’in 17 Ocak’ta Londra’da Washington Wizards’la oynayacağı maça hayatından endişe ettiği için gitmeyeceğini söylemişti.

    Hidayet Türkoğlu ise “Kanter’in vize sorunları nedeniyle 2017’den bu yana pek çok ülkeye seyahat edemediğini biliyoruz. Bir başka deyişle Kanter, İngiltere’ye hayatından endişe duyduğu için değil vize problemi nedeniyle gidemiyor” dedi. Türkoğlu, Kanter’in “Uzun süredir bilinen bu gerçeğe rağmen mantıksız gerekçeler ve siyasi vurguları öne çıkararak dikkatleri üzerine çekmeye çalıştığını” ifade etti.

    Türkoğlu, ”Bu açıklamalar Enes Kanter’in Türkiye’ye karşı yürüttüğü siyasi karalama kampanyasının bir başka örneği” yorumunda bulundu.

    KANTER’DEN SERT SÖZLER

    Enes Kanter ise bu ifadeler sonrası Türkoğlu’ya bu açıklamaları Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın söylettiğini savundu. Kanter, Türkoğlu için “Erdoğan’ın süs köpeği hatta fino köpeği demek daha doğru olur. Bu sözleri söylemesi için epey para almıştır” ifadesini kullandı.

    ‘SEYAHAT BELGEM VAR’

    Geçtiğimiz hafta bir Knicks yetkilisi, Kanter’in vize sorunları nedeniyle Londra’ya gidemeyeceğini söylemişti. Kanter ise buna yanıt olarak Twitter’da seyahat belgesinin fotoğrafını paylaştı ve “Meseleyi anlamıyorlar ve bu çok kafa karıştırıcı. Bu bir vize problemi değil, seyahat belgem var, seyahat edebilirim” dedi.

    Enes Kanter’in, 2016’da Tayyip Erdoğan’a yönelik kullandığı ifadeler sebebiyle “hakaret” suçlamasıyla 4 yıl hapsi isteniyor. (SPOR SERVİSİ)

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