Enes Kanter'e dair siyasi tartışmalar ABD'nin ödüllü haber programında

ABD’nin önde gelen spor kanallarından ESPN’in Emmy ödüllü haber programı E:60’ın yeni bölümünde NBA’de forma giyen Enes Kanter’in Türkiye hükümetiyle yaşadığı sorunlar var. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın danışmanı, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı ve eski NBA yıldızı Hidayet Türkoğlu ile de röportaj yapılan program, ABD’de pazar sabahı yayınlanacak.

Hidayet Türkoğlu röportajda, Fethullah Gülen’e yakınlığıyla bilinen Kanter’in “Terörist bir lideri açıkça desteklediğini” belirtiyor. “Terörist örgütlerin destekçilerine mesaj göndermem. Amerikalı dostlarıma tek söyleyeceğim dikkatli olmalarıdır” diyen Türkoğlu, “E:60’a konuşuyorum çünkü Türkiye’nin Kanter ve Gülen konusundaki görüşlerinin bilinmesini istiyorum. Kanter, NBA oyuncusu olarak sahip olduğu platformu terörist bir liderin propagandası için kullanıyor” ifadelerini kullanıyor.

“BİR ZAMANLAR MÜTTEFİKLERDİ” VURGUSU

Haberde, Türkiye hükümetinin 15 Temmuz Darbe Girişimi’nden ABD’de yaşayan Fethullah Gülen’i sorumlu tuttuğu ancak buna dair ABD’ye somut delil sunamadığı savunuluyor. Programda görüşlerine yer verilen dış politika uzmanı Steven Cook, darbede Gülen taraftarlarının yer almış olmasının akla yatkın olduğunu ancak mahkemelere sunulan itirafların baskı altında alındığı şüphesinin dile getirildiğini ve bağımsız bir soruşturmanın yürütülmediğini aktarıyor.

Gülen’in 1999’dan bu yana sürgün olarak geldiği ABD’de kaldığı hatırlatılırken Erdoğan ile Gülen’in 2013 yılına kadar müttefik olduğu da vurgulanıyor. Erdoğan’ın 2013’te ailesine kadar uzanan yolsuzluk skandalından Gülen’i sorumlu tuttuğu, bu dönemden sonra ilişkilerinin bozulduğu ifade ediliyor.

KANTER: BENİ ASLA SATIN ALAMAYACAKLAR

Enes Kanter’in de aynı süreçte hükümet ve Erdoğan karşıtı bir söyleme başladığını hatırlatan programın sunucusu Jeremy Schaap’a konuşan Portland Trail Blazers’ın pivotu, “Hükümetle alakalı bir şey söylediğim ya da tweet’lediğim zaman bu, tüm dünyaya yayılıyor onlar da bundan nefret ediyor. Ve beni asla satın alamayacaklarını biliyorlar” diyor. Kanter, Türkiye’ye giderse öldürüleceğini iddia ediyor.

“TÜRKİYE’DE İSTENMİYORUM”

“Türkiye benim ülkem, bayrağım, büyüdüğüm yer. Ailem orada doğdu ama ülken tarafından istenmediğini görmek zor bir şey” diyen Kanter, “İnsanlar nereli olduğumu soruyor, Türkiye mi demeliyim? Orada istenmiyorum dahi” ifadelerini kullanıyor.

Programda Enes Kanter’in genetik profesörü olan babasının darbe girişimi sonrası mektup yazarak oğluyla hiçbir ilişkisinin olmadığını söylediği; oğlunun Gülen tarafından hipnotize edildiğini belirttiği hatırlatılıyor.

Enes Kanter’e göre bunun nedeni babasının hükümetin kendisini rahat bırakmasını istemesi. Mehmet Kanter, ‘FETÖ’ üyesi olma iddiasıyla gözaltına alınıp yargılanmış, üniversitedeki görevinden atılmıştı. 2017’de şartlı tahliye edilen Mehmet Kanter’in bu perşembe günü hakim karşısına çıkacağı belirtiliyor.

Enes Kanter, ailesiyle uzun süredir görüşmediğini söylüyor.

AF ÖRGÜTÜ: TERÖR SUÇLAMASI ÇOK YAYGIN

Programda görüşlerine başvurulan Af Örgütü Türkiye Temsilcisi Andrew Gardner, 2016’daki darbe girişiminden bu yana Türkiye’de yüz binlerce kişinin işten atıldığını ve terör suçlamalarının hedefi olduğunu aktarırken aralarında 2 Af Örgütü üyesinin de bulunduğu on binlerce kişinin tutuklu olduğunu söylüyor. Gardner, çalışma arkadaşlarının “Absürd, temelsiz suçlamalarda terörizmle bağlantılandırıldığını ve bunun sivil toplumda gazeteci, aktivist ve insan hakları savunucularına dönük yaygın şekilde kullanılan bir yöntem olduğunu” söylüyor.

Türkoğlu ise hükümetin sadece terörle ilişkisi olanları hedef aldığını savunuyor.

TÜRKOĞLU: HAYATINDAN ENDİŞE ETTİĞİ İDDİASI İRRASYONEL

Sezon içerisinde Enes Kanter, Londra’daki bir maça “Hayatından endişe ettiği için” gitmeyeceğini söylemişti. Kanter’in o dönemki takımı New York Knicks ise oyuncularının vize sorunu nedeniyle İngiltere’ye gidemeyeceğini açıklamıştı. Hidayet Türkoğlu, Kanter’in “Hayatından endişe ettiği” şeklindeki iddialarının gerçek dışı olduğunu belirtiyor.

E:60 ekibinin geçtiğimiz ay Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle Ankara’da görüştüğü, E:60’ın Enes Kanter ve babasının davalarına dair bilgi istediği ancak hükümetin bu belgeleri kendileriyle sağlayamayacağını söylediği aktarılıyor. (SPOR SERVİSİ)

Hidayet Türkoğlu, Enes Kanter’e yanıt verdi