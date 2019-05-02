CHP’den Yüksek Seçim Kuruluna çağrı: Boyun eğmeyin

CHP’li Engin Altay, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un açıklamaları ve İstanbul’da Anadolu Cumhuriyet Savcılığınca 100’ün üzerinde sandık kurulu başkanı ve üyesinin ifadeye çağrılmasına tepki gösterdi.

CHP Grup Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, AKP’li Ali İhsan Yavuz’un açıklamalarına ve savcılığın İstanbul seçimleriyle ilgili sandık görevlileri hakkında başlattığı soruşturmaya tepki gösterdi.

“Kesin bir şeyler olmuştur” diyerek YSK’ye başvuru olmayacağını belirten Altay, “YSK’nin o itirazın kapağını açmadan iade etmesi gerekir. YSK’nin saygıdeğer üyeleri bu basınca Cumhuriyet Başsavcılığı destekli bu tasalluta boyun eğmeyin” ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: DHA

“ŞÜPHEYLE YSK’YE BAŞVURULUR MU?”

Altay, “Hadi başvuruldu. YSK’nin o itirazın kapağını açmadan iade etmesi gerekir. AKP’nin yaptığı şudur: ‘Ben Büyükçekmece’ye itiraz ettim iptal edilsin, ben İstanbul seçim sonuçlarına itiraz ettim iptal edilsin.’ Peki tamam, ver kardeşim belgeleri, ‘Onlar yok ben sonra bulup geleceğim.’ Şüpheyle YSK’ye başvurulur mu? Bunun adı siyaset literatüründe de hukuk literatüründe de kepazeliktir. Yarın çocuklarınızın yüzüne tükürürler. Çocuklarınızın yüzüne bakamazsınız. YSK’nin saygıdeğer üyeleri bu basınca cumhuriyet başsavcılığı destekli bu tasalluta (Türk Dili Kurumuna göre, musallat olma, saldırma ve sarkıntılık anlamlarında kullanılıyor) boyun eğmeyin. Önünüzde kanun var anayasa var işinizi buna göre yapın. YSK’nin seçim takvimi ilan edildi. Muhalefetin talebine göre bu takvim kesin. İktidar talepte bulununca ‘Durun bakalım.’ Böyle YSK olur mu?”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun Fotoğraf: DHA

CHP'Lİ SEYİT TORUN: İSTANBUL SEÇİMİNİN YENİLENMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL

Diğer yandan CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Torun, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Seyit Torun, “İstanbul’da seçimlerin yenilenmesi söz konusu değil. Seçimin yenilenmesinin hiç kimseye faydası yok. Türkiye olarak önümüze bakmak zorundayız. Önemli sorunlara odaklanıp, çözüm üretmek zorundayız” dedi.

CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Torun, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Torun, 3 Mayıs Cuma günü CHP’li büyükşehir, il, ilçe ve belde olmak üzere toplamda 250 belediye başkanının bir araya geleceğini söyledi.

Seyit Torun, toplantıda Türkiye gündeminin ve seçim sürecinin değerlendirmesinin yapılacağını kaydetti.

CHP’li Torun, “2 ay sonra da belki 2 günlük kamp düşünüyoruz. Genel merkezde Yerel Yönetimler Koordinasyon Merkezi de kuracağız ve bu merkez aracılığıyla belediyelerimiz ile sürekli iletişim ve karşılıklı değerlendirme halinde olacağız” diye konuştu.

“BAHÇELİ, BAŞTAN BERİ AYNI RÜYAYI GÖRÜYOR”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “MHP, İstanbul’da seçimlerin yenilenmesinden yanadır” açıklamasını değerlendiren Torun, “İstanbul’da seçimlerin yenilenmesi söz konusu değil. Devlet Bahçeli, başından beri aynı rüyayı görüyor. Seçimin yenilenmesinin hiç kimseye faydası yok. Türkiye olarak önümüze bakmak zorundayız. Artık Türkiye’nin önemli sorunları var. Önemli sorunlarına odaklanıp, çözüm üretmek zorundayız. Devlet Bahçeli, hep puslu havayı sever” dedi.

“HER GÜN KİRLİ İFADELER ORTAYA KONUYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye İttifakı” açıklamasıyla ilgili de konuşan Seyit Torun, “‘Türkiye İttifakı’nı kurmadan önce o ittifakı sağlayabilmenin ön koşullarını yerine getirmek lazım. Bu ülkede demokrasiyi, hukuku, özgürlüğü ortaya koymadıktan sonra sorunların çözümüne katkıda bulunmadıktan sonra hala aynı üslupla aynı kızgınlıkla ve ötekileştirerek nasıl bir 'Türkiye İttifakı' kuracaksınız? Her gün beyanatları izliyoruz. İnanılmaz kirli ifadeler ortaya konuyor. Bu ifadelerle nasıl 'Türkiye ittifakı' kuracaksınız? Önce samimi olup, gerçekten de bunu düşünüyorsanız ön adımlarınızı atmanız lazım” dedi.

100'ün üzerinde sandık kurulu başkanı ve üyesi ifadeye çağrıldı

AKP'li Yavuz yine "İstanbul’da kesinlikle bir şeyler oldu" dedi