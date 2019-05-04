Süper Lig'de 31. hafta: Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu

Spor Toto Süper Lig'de son 4 haftaya girilirken hem şampiyonluk hem de ligde kalmak için verilen mücadeleler kıran kırana sürüyor.

Süper Lig'in 31'inci hafta derbi maçında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı 2 - 0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. Kasımpaşa'nın konuğu olan Fenerbahçe, maçtan 1-3 galip ayrılarak ligde 5 hafta sonra 3 puana ulaştı. Ligin son sıralarındaki ekiplerden Erzurumspor ile Bursaspor'un mücadelesinden 2-0 galip ayrılan Erzurumspor, ligde kalma adına umutlarını artırdı. Öte yandan maç fazlası ile 17'nci sıraya yerleşen Bursaspor için ise tehlike çanları çalıyor. Ankaragücü ile Rizespor karşılaşması ise 2-2 sonlandı ve puanlar paylaşıldı. Haftanın açılış maçında lider Başakşehir, Sivas deplasmanından 1 puanla ayrıldı.

FENERBAHÇE, KASIMPAŞA'YI YENEREK 5 HAFTA SONRA 3 PUAN ALDI

Fotoğraf: İsa Terli/AA

Ligde sıkıntılı zamanlar geçiren Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk olduğu maçta 1-0 geriye düşmesine rağmen maçı 3-1 kazanmayı bildi.

Maçın 13'üncü dakikasında Fenerbahçe kalecisi Harun Tekin'in kendisine atılan geri pası ayağının altından kaçırması sonucu 1-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, özellikle Dirar ve Valbuena'nın etkili oyunları ile Kasımpaşa üzerinde baskı kurdu. 20'nci dakikada Elif Elmas, 72'de Valbuena ve 74'te Soldado'nun bulduğu gollerle skoru 1-3'e getiren Fenerbahçe, ligde 5 hafta sonra 3 puan aldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe 37 puan ve maç fazlasıyla ligde 12'nci sırada yer alırken Kasımpaşa ise 38 puan ve yine maç fazlasıyla 10'uncu sırada yer aldı.

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ERZURUMSPOR LİGE TUTUNUYOR, BURSASPOR ATEŞ HATTINDA

Fotoğraf: Fahrettin Gök/AA

Ligin son sıralarındaki iki ekip olan Erzurumspor ve Bursaspor'un mücadelesinden 2-0'lık skorla galip ayrılan taraf, ev sahibi Erzurumspor oldu. 76'da Eduok ve 84'te Hakan Arslan'ın kaydettiği gollerle galibiyete uzanan Erzurum ekibi, bu skorla 31 puana yükseldi ve maç fazlasıyla düşme hattından çıkarak 15'inci sıraya yerleşti. Bursaspor ise bu mağlubiyet sonrası 30 puan ve maç fazlasıyla 17'nci sırada bulunuyor.

Ankara'da karşı karşıya gelen Ankaragücü ile Rizespor'un mücadelesinde ise puanlar paylaşıldı. 26'ncı dakikada Melnjak ile ilk golü bulan Rize ekibi, Ankaragücü'nün 59'da İlhan Parlak'la, 84'te ise Pazdan'la bulduğu gollere engel olamadı. 2-1 geriye düşen Rize ekibi, uzatma dakikalarında kazandığı penaltıyı Vedat Muriç ile gole çevirdi ve 1 puanı kurtardı.

Fotoğraf: Ali Balıkçı/AA

Ankaragücü bu skor sonrası 37 puan ve maç fazlası ile 13'üncü sırada yer alırken Rizespor 40 puan ve yine maç fazlasıyla ligde 8'nci sırada yer aldı.

BAŞAKŞEHİR, ZORLU SİVAS DEPLASMANINDAN 1 PUANLA DÖNDÜ

Fotoğraf: Halife Yalçınkaya/AA

Haftanın ilk maçında lider Başakşehir, deplasmanda Sivasspor'un konuğu oldu. 90 dakika boyunca gol sesinin çıkmadığı karşılaşmadan iki ekip de 1 puanla ayrılırken Başakşehir şampiyonluk yolundaki avantajını çok büyük oranda kaybetti. Maç fazlasıyla Başakşehir, ligde 2'nci sırada bulunan Galatasaray'ın 3, 3'üncü sırada bulunan Beşiktaş'ın ise 4 puan önünde bulunuyor.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ DERBİSİNİN SONUCU LİDERİ DEĞİŞTİREBİLİR

Başakşehir'in Sivas deplasmanından 1 puanla dönmesi sonucunda 5 Mayıs Pazar günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinin şampiyonluk mücadelesindeki önemi bir kat daha arttı.

Derbinin Galatasaray'ın galibiyeti ile sonuçlanması durumunda, ligin ilk yarısında oynanan Başakşehir-Galatasaray maçı 1-1 sonuçlandığı için Galatasaray genel averajdaki üstünlüğü sebebi ile liderlik koltuğuna oturacak. Galatasaray-Beşiktaş maçının berabere bitmesi halinde 3 takım arasındaki puan fakları korunacak ve ligdeki ilk üç sıralama değişmeyecek. Beşiktaş'ın derbide galip gelmesi halinde ise Başakşehir liderliğini sürdürecek ancak Beşiktaş 62 puana ulaşarak 60 puanlı Galatasaray'ın 2'ncilik koltuğunu elinden alacak.

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA KRİTİK DERBİ: GALATASARAY-BEŞİKTAŞ

Fotoğraf: Şebnem Coşkun/AA

5 Mayıs Pazar günü oynanacak üç maçta, saat 16:00'da Göztepe, Antalyaspor'u konuk edecek. 16:00'da başlayacak diğer maçta Yeni Malatyaspor, Akhisarspor'a konuk olurken günün son maçında Galatasaray ile Beşiktaş saat 19:00'da karşı karşıya gelecek.

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Şampiyonluk yolunda büyük öneme sahip olan Galatasaray-Beşiktaş derbisinde sarı-kırmızılılarda Marcao'nun oynayıp oynamayacağı henüz netlik kazanmamışken siyah-beyazlı ekipte Gary Medel sakatlığı dolayısıyla forma giymeyecek.

Fotoğraf: Orhan Akkanat/AA

TT Arena'da oynanacak karşılaşmayı Bülent Yıldırım yönetecek.

Şampiyonlukta kritik rol oynayan Galatasaray-Beşiktaş maçları

HAFTANIN KAPANIŞI ALANYASPOR-KONYASPOR VE TRABZONSPOR-KAYSERİSPOR MAÇLARIYLA

31'inci haftanın 6 Mayıs Pazartesi günü oynanacak son iki maçında, hafta içi Josef Sural'ı trafik kazasında kaybeden Alanyaspor, Konyaspor'u ağırlayacak. Alanyaspor'un TFF'ye ilk önce ertelenmesi talebini ilettiği ancak daha sonra oynanması yönünde kararını değiştirdiği maç, saat 20:00'de başlayacak. Karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetecek.

Pazartesi gününün diğer maçında Trabzonspor, Kayserispor'u ağırlayacak. UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilmek için kalan haftalarda üst sıralardan kopmamak isteyen bordo-mavililer, Teknik Direktör Hikmet Karaman ile dirençli bir oyun ortaya koyan Kayserispor'la karşı karşıya gelecek. Saat 20:00'de başlayacak maçı Fırat Aydınus yönetecek.

Süper Lig'de 30. hafta: Galatasaray liderlik fırsatını elinden kaçırdı

SÜPER LİG'DE 31'İNCİ HAFTANIN PROGRAMI

Sivasspor 0-0 Başakşehir

Erzurumspor 2-0 Bursaspr

Ankaragücü 2-2 Rizespor

Kasımpaşa 1-3 Fenerahçe

5 Mayıs Pazar

16.00: Göztepe-Antalyaspor

16.00: Akhisarspor-Yeni Malatyaspor

19.00: Galatasaray-Beşiktaş

6 Mayıs Pazartesi

20.00: Alanyaspor-Konyaspor

20.00: Trabzonspor-Kayserispor

(SPOR SERVİSİ)