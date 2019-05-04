Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti

Süper Lig'in 31'inci hafta derbi maçında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı 2 - 0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını lider Medipol Başakşehir ile birlikte 63 yapıp, averajla liderlik koltuğuna otururken, Beşiktaş 59 puanda kalarak zirve yarışında geride kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisinde ilk yarı ev sahibi Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

44'üncü dakikada Galatasaray tacı hızlı kullandı. Feghouli, Diagne'nin önüne pasını bırakırken, Diagne tekrardan Feghouli'ye topu gönderdi. Feghouli'nin pasında Fernando ceza sahasına girdi ve o pasını Onyekuru'ya aktardı. Onyekuru'nun boş kaleye vuruşunda top ağlara gitti

İlk yarı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

55'inci dakikada Diagne'nin ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Fernando'nun vuruşunu Karius çeldi. Seken topa bir kez daha vuran Fernando ikinci golü attı.



Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray derbiyi 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada sarı kart alan oyuncular Belhanda, Onyekuru (Galatasaray) - Lens, Caner Erkin, Vida, Gökhan Gönül, Ljajic, Necip Uysal, Kagawa (Beşiktaş) oldu. (SPOR SERVİSİ)

Fotoğraf: Şebnem Coşkun/AA

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