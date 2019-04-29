Süper Lig'de 30. hafta: Galatasaray liderlik fırsatını elinden kaçırdı

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Galatasaray, Konyaspor ile 0-0 berabere kalarak Başakşehir'in Göztepe'ye yenildiği haftada liderlik koltuğuna oturma fırsatını kaçırdı. Ankaragücü'yü ağırlayan Beşiktaş, maçtan 4-1'lik galibiyetle ayrılarak lider Başakşehir'le olan puan farkını 3'e indirdi. Trabzonspor'u ağırlayan Fenerbahçe, uzatmaların son dakikasında bulduğu golle skoru 1-1'e taşıdı ve 1 puan aldı. Lider Başakşehir ise Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu. Bu akşam Konyaspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray, maçtan 3 puanla ayrılırsa liderlik koltuğuna oturacak.

KONYASPOR İLE GOLSÜZ BERABERE KALAN GALATASARAY LİDERLİK FIRSATINI TEPTİ

Fotoğraf: Abdullah Coşkun/AA

Süper Lig'in 30. haftasında Konyaspor'a konuk olan Galatasaray, yeşil-beyazlı rakibi ile 0-0 berabere kaldı ve Başakşehir'in Göztepe karşısında aldığı mağlubiyetin ardından liderlik koltuğuna oturma şansını kullanamadı.

Galatasaray bu beraberlikle beraber puanını 60'a yükselterek lider Başakşehir ile olan puan farkını 2'ye indirdi ve 2. sırada yer almaya devam etti. Galatasaray, ligde hemen arkasında 3'üncü sırada yer alan ve önümüzdeki hafta ağırlayacağı Beşiktaş'ın da puan farkını 1'e indirmesine engel olamadı. Konyaspor ise bu beraberlikle puanını 38 yaptı ve haftayı 9'uncu sırada kapattı.

KARA KARTAL, ZORLU ANKARAGÜCÜ SINAVINDAN 3 PUANLA ÇIKTI

Süper Lig'de son 5 maçından da galibiyetle ayrılan ve Başakşehir'in peş peşe puan kayıpları ile yeniden şampiyonluk yarışına dahil olan Beşiktaş, Vodafone Park'ta Ankaragücü'yü ağırladı.

Maçın başından itibaren Ankaragücü'nün baskısı ve hızlı oyunu karşısında bocalayan Kara Kartal, 8'inci dakikada Güven Yalçın'ın orta sahadan çıkardığı uzun pas sonucu Burak Yılmaz'ın bulduğu harika golle 1-0 öne geçti. Ankaragücü ilk yarının sonuna kadar Beşiktaş'tan çok daha üstün bir oyun sergilemesine rağmen golü bulamadı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Burak Yılmaz, Ankaragücü karşısında da iki gol kaydetti ve takımını ayakta tutan isimlerden oldu | Fotoğraf: İslam Yakut/AA

İkinci yarıda biraz daha toparlanmış gözüken Beşiktaş, 54'üncü dakikada Vida'nın orta alana yakın bölgede kaptığı topu ileri taşıyarak sağ kanada aktarması ile atağa kalktı. Sağ çizgiden Burak Yılmaz'ın yaptığı ortada Ankaragücü kalecisi Altay topu uzaklaştıramayınca Vida bu hatayı affetmedi ve takımını rahatlatan golü kaydetti.

63'te Atiba'nın ceza sahası içerisinde düşürülmesi sonucu Beşiktaş'ın kazandığı penaltıyı Burak Yılmaz yine gole çevirdi ve skoru 3-0'a getirdi.

79'da Atiba'nın Beşiktaş ceza sahası içerisinde topa dirseğiyle müdahale etmesi sonucu bu kez Ankaragücü penaltı kazandı. Tyler Boyd'un kullandığı penaltıda Beşiktaş kalecisi Karius topu çeldi, ceza sahası içerisine düşen topu Vida uzaklaştırdı. Fakat hakem Halil Umut Meler, VAR kontrolü sonucu Vida'nın penaltı atışından önce ceza sahasına girdiğini belirleyerek penaltı atışını tekrarlattırdı. Tekrarlanan atışta Hadi Sacko golü kaydederek skoru 3-1'e getirdi.

Beşiktaş kalecisi Loris Karius, yaptığı kurtarışlarla maçın yıldızlarından oldu | Fotoğraf: İslam Yakut/AA

81'inci dakikada, oyuna sonradan giren Kagawa ile mükemmel paslaşarak Ankaragücü ceza sahasına giren Ljajic, kaleci Altay'ın üzerinden usta bir vuruşla golü kaydetti ve maçın skorunu 4-1 olarak belirledi.

Beşiktaşlı Ljajic, kaydettiği şık golle maçın skorunu da belirleyen isim oldu | Fotoğraf: Orhan Akkanat/AA

Beşiktaş bu skorla puanını 59'a yükseltti ve hem lider Başakşehir'le puan farkını 3'e indirdi hem de ikinci olan Galatasaray'la maç fazlasıyla aynı puana geldi.

Fotoğraf: Orhan Akkanat/AA

Beşiktaş, ligin 31'inci haftasında 5 Mayıs Pazar günü Galatasaray'ın konuğu olacak.

BAŞLAMA VURUŞUNUN ARDINDAN ÇOCUK İSTİSMARINA TEPKİ

Beşiktaş-Ankaragücü karşılaşmasının başlama vuruşuyla beraber hakemler ve her iki takımın oyuncuları, cinsel istismar ve çocuk istismarına tepki göstermek için bir dakika boyunca hareketsiz kaldı.

Galatasaray-Beşiktaş derbisi 5 Mayıs Pazar günü oynanacak

FENERBAHÇE, TRABZONSPOR KARŞISINDA SON DAKİKADA 1 PUAN ALDI

Fotoğraf: AA

Kadıköy'de Trabzonspor'u ağırlayan Fenerbahçe, maçın 16. dakikasında Yusuf Yazıcı'nın golüyle 1-0 geriye düştü. Maçın ikinci yarısında normal sürede gol gelmedi. Uzatmaların son dakikasında Fenerbahçe durumu 1-1'e taşıdı. Müsabaka 1-1'lik skorla sona erdi. Maç sonucuna göre Trabzonspor puanını 53'e çıkarırken; Fenerbahçe ise 34 puana ulaştı.

BAŞAKŞEHİR GÖZTEPE'YE 2-0 MAĞLUP OLDU

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu. Göztepe'nin gollerini 7'nci dakikada Jerome ve 85'inci dakikada Deniz Kadah kaydetti.

7'nci dakikada, Jerome'un vuruşuyla Göztepe 1-0 öne geçti.

45'inci dakikada Medipol Başakşehir'in golü VAR kararıyla iptal edildi. Caiçara'nın ara pasında Visca'nın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu ancak ofsayt kararıyla gol iptal edildi.

Mücadelenin ilk yarısı Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fotoğraf: AA

85'inci dakikada Göztepe'nin 2'nci golü geldi. Deniz Kadah, etkili bir şutla takımının 2'nci golünü kaydetti. Mücadeleyi Göztepe 2-0'lık skorla kazandı.

Bu sonuçla Başakşehir 62 puanda kaldı. Ligde bir ara puan farkını 8'e kadar çıkaran İstanbul ekibi, Galatasaray'ın Konya deplasmanından 3 puanla dönmesi halinde liderlik koltuğundan düşecek.

Kümede kalma mücadelesi veren Göztepe ise 8 maç sonra kazandı ve 30 puana yükseldi. Göztepe, maç fazlasıyla Bursaspor ve BB Erzurum'u geride bırarak 15. sıraya yükseldi.

SÜPER LİGDE 30'UNCU HAFTANIN PROGRAMI VE SONUÇLARI

26 Nisan Cuma

Başakşehir 0-2 Göztepe

27 Nisan Cumartesi

Rizespor 0-0 Sivasspor

Antalyaspor 1-1 Erzurumspor

Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor

28 Nisan Pazar

Bursasspor 0-0 Akhisarspor

Kayserispor 1-1 Alanyaspor

Beşiktaş 4-1 Ankaragücü

29 Nisan Pazartesi

20.00 Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa

20.00 Konyaspor-Galatasaray (SPOR SERVİSİ)