Apple’ın "Taklit ürün satıyorsunuz" ihtarnamesini haberleştirdiği için Cumhuriyet Muhabiri Alican Uludağ hakkında BİM'in açtığı 250 bin TL’lik tazminat davasının 2. duruşması İstanbul Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesinde görüldü. Duruşmada mahkeme, "görevsizlik" kararı vererek dosyayı Asliye Ticaret Mahkemesine gönderdi.

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, 7 Mayıs 2018 tarihinde Beyoğlu 34. Noterliğine başvurarak BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ile şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Latif Toptaş ve diğer yönetim kurulu üyeleri hakkında, Apple markası ile satılan iPhone 6 model cep telefonu ürünlerinin haksız olarak kullanıldığını belirterek ihtarname yollamıştı. İhtarnamede, ürünlerin satıştan kaldırılması, BİM’in ürünleri nereden ve nasıl temin ettiğinin açıklanması istenmişti.

Söz konusu ihtarnameyi Cumhuriyet Gazetesi Muhabiri Alican Uludağ haberleştirerek yayımlamış, bunun üzerine BİM, Cumhuriyet Gazetesi Muhabiri Alican Uludağ hakkında, markanın ticari haklarını ve kişilik haklarının ihlal edildiği iddiasıyla 250 bin TL’lik tazminat davası açmıştı. BİM ayrıca verilecek hükmün tirajı en yüksek üç günlük gazetede yayımlanmasını istemişti. (MEDYA SERVİSİ)

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