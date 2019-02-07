Gazeteci Alican Uludağ’a hapis cezası

Cumhuriyet muhabiri Alican Uludağ’ın 20 Mart 2017 tarihinde yayımlanan, “Evetçi Savcı FETÖ toplantısında” başlıklı haberiyle “soruşturmanın gizliliğini ihlal” ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme, Gazeteci Uludağ’a 10 ay hapis cezası vererek hükmün açıklamasını geri bıraktı.

Cumhuriyet Muhabiri Alican Uludağ hakkında dava

Cumhuriyet'in haberine göre, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Cumhuriyet gazetesi avukatlarından Buket Yazıcı katıldı. Suçun unsurlarının oluşmadığını belirten Yazıcı, “Suçun oluşması için haberleşmenin gizliliğinin ihlal edilmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkmasının engellenmesi gerekir” dedi. Kararını açıklayan hakim suçun işleniş şekli, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen neticenin ağırlığı gibi gerekçelerle Uludağ’a 1 yıl hapis cezası verdi. Cezayı 10 aya indiren yargıç, hükmün açıklanmasının geri bıraktı. (HABER MERKEZİ)