Bu hafta 4 gazeteci ve 1 yönetmen hakim karşısına çıkıyor

Bu hafta gazeteciler Adil Demirci, Alican Uludağ, Ertuğrul Mavioğlu ve Kemal Demir ile Bakur belgeselinin yönetmeni Çayan Demirel hakim karşısına çıkacak.

Yarın, aralarında Etkin Haber Ajansı (ETHA) Muhabiri ve Sosyal Hizmet Uzmanı Adil Demirci’nin de bulunduğu 22 kişinin “terör örgütü üyeliği” ve “terör örgütü propagandası” suçlamalarıyla yargılandığı davanın üçüncü duruşması İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. Adil Demirci, yaklaşık 10 ay tutuklu kaldıktan sonra bir önceki duruşmada adli kontrol uygulaması ile tahliye edilmişti.

Yarın görülecek bir başka dava ise Cumhuriyet Muhabiri Alican Uludağ’ın davası. Uludağ, hakkında BİM AŞ tarafından açılan 250 bin liralık manevi tazminat davasının ikinci duruşması İstanbul Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülecek. Uludağ, Apple şirketinin BİM’e taklit ürün sattıkları gerekçesiyle gönderdiği ihtarnameyi haberleştirmişti. BİM, bu haberin ticari itibarını zedelediğini iddia ediyor.

Bakur belgeselinin Yönetmenleri Çayan Demirel ve Ertuğrul Mavioğlu hakkında “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla açılan davanın beşinci duruşması 2 Mayıs Perşembe günü Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. Demir ve Mavioğlu, Bakur (Türkçe: Kuzey) belgeselinin “Terör örgütünün, cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek veya bu yöntemlere başvurmayı teşkil edecek nitelikte” olması iddiası ile yargılanıyor.

KHK ile kapatılan TV10'un kameramanı Kemal Demir’in “Örgüt üyesi olmaksızın örgüte yardım” suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. Demir, bir yılı aşkın tutukluluktan sonra geçtiğimiz duruşmada adli kontrol tedbiri ile tahliye edilmişti. (MEDYA SERVİSİ)