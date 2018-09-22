Gazeteci Alican UludaÄŸ'a 'rahip Brunson' soruÅŸturmasÄ±

Cumhuriyet muhabiri Alican UludaÄŸ hakkÄ±nda Rahip Brunsonâ€™la ilgili â€˜Tutan da bÄ±rakan da yargÄ± mÄ±, devlet mi?â€™ haberi nedeniyle soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Cumhuriyet gazetesinin yargÄ± muhabiri Alican UludaÄŸ hakkÄ±nda ABD ile Türkiye arasÄ±nda krize neden olan ve Ä°zmir’de ev hapsinde tutulan ABD’li rahip Andrew Brunson’la ilgili kaleme aldÄ±ÄŸÄ± “Bir tahliyenin yargÄ±sal analizi: Tutan da bÄ±rakan da yargÄ± mÄ±, devlet mi?” baÅŸlÄ±klÄ± haberinde “Türkiye Cumhuriyeti devletini ve devletin kurum ve organlarÄ±nÄ± aÅŸaÄŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±” iddiasÄ±yla soruÅŸturma açÄ±ldÄ±.

SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Gazeteciler’in (RFS) Türkçe resmi Twitter hesabÄ±ndan, Ä°zmir’de ev hapsinde tutulan ABD’li rahip Andrew Brunson haberi nedeniyle Cumhuriyet gazetesinin yargÄ± muhabiri Alican UludaÄŸ hakkÄ±nda Türk Ceza Kanunu’nun 301. Maddesi çerçevesinde soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.

Konuya iliÅŸkin RFS'nin Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klama ÅŸöyle:

“Ä°stanbul BasÄ±n SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, ABD’li Rahip Brunson’un ev hapsi ÅŸartÄ±yla tahliye edilmesinin ‘yargÄ±nÄ±n deÄŸil siyasetin insiyatifi’ olduÄŸunu yazan gazeteci Alican UludaÄŸ hakkÄ±nda ‘yargÄ± organlarÄ± aÅŸaÄŸÄ±lamak’tan soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. Cumhuriyet gazetesi muhabiri haftaya ifade verecek.” (HABER MERKEZÄ°)

Ä°stanbul BasÄ±n SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, ABD’li Rahip Brunson’un ev hapsi ÅŸartÄ±yla tahliye edilmesinin “yargÄ±nÄ±n deÄŸil siyasetin insiyatifi” olduÄŸunu yazan gazeteci @alicanuludag hakkÄ±nda “yargÄ± organlarÄ± aÅŸaÄŸÄ±lamak”tan soruÅŸturma baÅŸlattÄ± @cumhuriyetgzt muhabiri haftaya ifade verecek #TCK301 pic.twitter.com/xbY66Xcutd — RSF Türkçe (@RSF_tr) 22 Eylül 2018

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 EylÃ¼l 2018 18:55

www.evrensel.net