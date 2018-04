Ankara’da 1 Mayıs ortak kutlanacak

Ankara'da sendikalar, meslek örgütleri ve demokratik kitle örgütleri 1 Mayıs'ı ortak kutlama kararı aldılar.

Türk-İş, DİSK, KESK, TMMOB’nin Ankara Şubeleri, Ankara Tabip Odası ve Ankara Serbest Muhasebe ve Mali Müşavirler Odası, 1 Mayıs’ı ortak kutlama kararı aldı. Tandoğan Meydanı’nda yapılacak 1 Mayıs mitingine çağrı yapan sendika ve meslek odaları, ülkedeki kötü gidişata işçilerin, memurların, kadınların, gençlerin birleşik mücadelesinin dur diyebileceğini vurguladı.

Türk İş Ankara İl Temsilciliği, DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, TTB Ankara Tabip Odası, TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, Ankara Serbest Muhasebe ve Mali Müşavirler Odası ortak bir basın açıklaması yaptı. Ortak açıklamayı okuyan Sultan Saygılı, “Hükümetin patron yanlısı icraatları, yoksul ve dar gelirlilerin hayatını her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Savaşın faturası halka kesilirken, patronlara, yeni ‘müjdeler’ geliyor. Grevler ve her tür hak arayışı, OHAL bahane edilerek yasaklanıyor. Gerçek ücretler sürekli düşerken, enflasyon çift haneli rakamlarla ifade ediliyor. Günde 4-5 işçinin iş cinayetlerine kurban gitmesi, iş güvenliği ve işçi sağlığı yasasının uygulanmasının ertelenmesine engel olmuyor. Devlet hastaneleri, özel hastanelere dönüşüyor. Gençler gelecekten umutsuz. İşsizlik rakamları hızla büyüyor. İşsizliğin faturası kadınlara yıkılarak ve kadın sömürüsü artırılarak aşılmak isteniyor. Genç işsizlik oranı, her geçen gün artıyor” dedi.

Karar, basın açıklaması ile duyuruldu.

İşçilerin taleplerini dinlemeyen Hükümetin, memurların da haklarını her gün daha fazla budayarak, düşük zam, iş güvencesini kaldırma girişimleri ile güvencesiz ve düşük ücretle çalışmayı dayattığını belirten Saygılı, 2017 yılında ekonominin yüzde 7.4 büyürken, işsizlik ve yoksulluğun, cari açığın da büyüdüğünü söyledi.

Saygılı ayrıca kadın cinayetleri, tecavüz ve çocuk istismarlarının her geçen gün arttığını ifade ederek, “Vatandaşı, facebook hesaplarına kadar inceleyip, ceza yağdıranlar, kadınları ve çocukları korumaktan uzaklar” dedi.

‘PATRONLAR SURİYE’DE PAY KAPSIN DİYE GENÇLER ÖLÜYOR’

“AKP Hükümeti iktidarını sağlamlaştırsın, seçimlerde biraz daha oy toplasın ve AKP’li patronlar Suriye’de enerji ve inşaat işlerinden pay kapsın diye Hükümetin içeride ve dışarıda yürüttüğü savaş, halkın yoksullaşmasına, gençlerin ölmesine yol açıyor” diyen Saygılı, ülkenin her önemli sorununun içeride ve dışarıda savaş politikaları devreye sokularak çözülmek istendiğini ifade etti. Irk, din, mezhep ve siyasi ayrımlar körüklenerek emekçilerin bölünmeye çalışıldığını dile getiren Saygılı, bu gidişe işçilerin, memurların, kadınların, gençlerin birleşik mücadelesinin dur diyebileceğini söyledi.

ANKARA 1 MAYIS’I TANDOĞAN’DA

Saygılı, Ankara’da diğer kurumlarla da bir araya gelerek; patronlar ve hükümetlerinin, işçi sınıfının ve emekçilerin kazanılmış haklarına yönelik saldırılarına, ülkenin OHAL ve fiili savaş hali ile yönetilmesine karşı 1 Mayıs’ta alanlarda olacaklarını söyledi. Nisan ayı boyunca stantlar açarak, çeşitli toplantılar ve etkinlikler düzenleyerek, taleplerin alanlara taşındığı bir gün olarak 1 Mayıs’a hazırlanacaklarını aktaran Saygılı, Kolej Meydanı’nda bir miting yapılmasına izin verilmediğini ve bu nedenle 1 Mayıs günü hep birlikte Tandoğan Meydanı’nda olacaklarını açıkladı. (Ankara/EVRENSEL)

