Ankara'da 1 Mayıs için Tandoğan çağrısı: Yaşanabilir memleket için

DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, Birleşik Kamu İş, KESK Ankara Şubeler Platformu, TMMOB Ankara İKK, Ankara Tabip Odası ve ASMMMO Ulus Atatürk Anıtı önünde yaptıkları basın açıklaması ile Ankaralı işçi ve emekçileri 1 Mayıs’ta Tandoğan Meydanı’na çağırdı. Ortak açıklamayı okuyan Görgün, “Küçük bir azınlık için değil, bir avuç patron için değil, halkın emekçi çoğunluğu için yaşanabilir bir memleket hasretiyle 1 Mayıs meydanlarında buluşuyoruz” dedi.

DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, Birleşik Kamu İş, KESK Ankara Şubeler Platformu, TMMOB Ankara İKK, Ankara Tabip Odası ve ASMMMO Ulus Atatürk Anıtı önünde yaptıkları basın açıklamasıyla Ankaralı işçi ve emekçileri 1 Mayıs’a çağırdı. Kurumlar adına ortak basın metnini okuyan DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün tüm Ankara halkını 1 Mayıs’ta Tandoğan Meydanı’na davet etti. İşçisi, işsizi, emekçisi, emeklisi, aydını, sanatçısı, gazetecisi, öğrencisi, esnafı, kadını, genci, yaşlısıyla 1 Mayıs meydanlarında buluşacaklarını söyleyen Görgün, “Küçük bir azınlık için değil, bir avuç patron için değil, halkın emekçi çoğunluğu için yaşanabilir bir memleket hasretiyle 1 Mayıs meydanlarında buluşuyoruz” dedi. İşsizlik fonunun patronlara ve bankalara peşkeş çekilmesine, kıdem tazminatına göz konulmasına, emeklilik hakkının gasbedilmesine karşı alanlara çıkacaklarını söyleyen Görgün, “Çalışırken ölmemek, açlık ve yoksulluk sınırının altında ücretlere, taşeron köleliğine, güvencesizliğe mahkum olmamak için 1 Mayıs’ta işçi ve emekçilerin alanlarda buluşacaklarını” ifade etti. 301 işçinin hayatını kaybettiği Soma Katliamı’nda madenin işletmecisi olan Soma Maden A.Ş.’nin sahibi Can Gürkan’ın tahliye edildiğini hatırlatan Görgün, “Emeğimize, ekmeğimize, işimize, geleceğimize ve memleketimize sahip çıkmak için haydi 1 Mayıs'a” diyerek açıklamayı sonlandırdı. Basın açıklaması sırasında ve sonrasında “Tazminat hakkımız gasbedilemez”, “Güvenceli iş, güvenceli gelecek istiyoruz” ve “Her yer 1 Mayıs, Her yer direniş” sloganları atıldı. (Ankara/EVRENSEL)

Kıdem tazminatının gasbına karşı Ankara’da ortak 1 Mayıs