ODTÜ öğrencileri ve ODTÜ mezunlarından 1 Mayıs çağrısı

ODTÜ öğrencileri ve ODTÜ Mezunları Derneği, tüm öğrencileri 1 Mayıs'a davet etti.

ODTÜ Medya Topluluğunun hazırladığı video ile farklı bölüm ve topluluktan öğrenciler, önceki yıllardan 1 Mayıs deneyimlerini ve anılarını aktararak ve bu yılki taleplerini ifade ederek 1 Mayıs'ta geleceklerine sahip çıkmaya çağırdı.

Ekin Yoldaş Kalı, "Gelecek bizim için özgürlüğün olmadığı bir ülke ise bu ülkeyi de değiştireceğiz" diyerek ODTÜ öğrencilerinin gelecek ve mücadele taleplerini ortaya koydu.

"ODTÜ Öğrencileri" ana parkartı ardında birçok topluluk ve fakülte öğrencisi kendi özgün talepleri ile alanda olacak. (Ankara/EVRENSEL)