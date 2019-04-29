Rabia Naz ve şüpheli çocuk ölümleri için Meclis araştırması talebi

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Rabia Naz’ın şüpheli ölümü ve diğer çocuk ölümleriyle ilgili soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki usulsüzlüklere ve cezasızlığa karşı alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Mecliste bir araştırma komisyonu kurulması istemiyle Meclise araştırma önergesi sundu.

Türkiye’nin tarafı olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin en temel hükümlerinden biri olan yaşam hakkının ihlali halinde, taraf devletlerin, söz konusu ihlalleri etkin şekilde soruşturma yükümlülükleri olduğunu söyleyen Kerestecioğlu, bu nedenle etkin bir soruşturma için, soruşturmanın suça karışmış olma ihtimali olan kişilerden bağımsız olarak yürütülmesi, resmi bir soruşturmanın yapılması, soruşturmanın ivedilikle ve makul sürede yapılması, herhangi bir hileye ya da kanunsuz eyleme hoşgörü gösterilmesinin engellenmesi ve soruşturmanın kamunun denetimine açık olması gerektiğini ifade etti. Rabia Naz’ın ölümü üzerine başlatılan soruşturmada da ihmallerin yaşandığını söyleyen Kerestecioğlu, olay yeri inceleme raporu, delillerin toplanması ve tanıkların ifadelerinin alınması gibi aşamalarda kanuna uygun hareket edilmediğinin görüldüğünü söyledi.

"ETKİN SORUŞTURMA OLMAMASI ADALETE GÜVENSİZLİĞİ PEKİŞTİRDİ"

Kızının ölümünün aydınlatılması için adalet mücadelesi veren Şaban Vatan’ın bu süreçte gözaltına alınmasının Rabia Naz’ın ölümünün siyasi erk sahipleri tarafından karartıldığı iddialarını güçlendirdiğini ifade eden Kerestecioğlu, "Daha önce de farklı dönemlerde siyasetçilerin, güç ve mevki sahibi kişilerin ve yakınlarının karıştığı trafik kazalarının ve cinayetlerin üzerinin örtüldüğüne ilişkin kuvvetli iddialar göz önüne alındığında, 11 yaşındaki bir çocuğun şüpheli ölümünün etkin şekilde soruşturulmaması, adalete karşı güvensizliği pekiştirmektedir." dedi.

Kerestecioğlu bu nedenlerle Türkiye’de Rabia Naz ve çocuk ölümleri başta olmak üzere şüpheli ölümlerde etkin soruşturma yükümlülüğüne ilişkin ihlallerin, soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki usulsüzlük ve cezasızlığın nedenlerinin araştırılması ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulması için Meclise önerge verdi. (İstanbul/EVRENSEL)

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