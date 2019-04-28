Metal fabrikasından genç bir işçi

Kayseri

Merhabalar. Kayseri’nin büyük bir metal fabrikasında çalışan genç bir işçi olarak sizlere söyleyeceklerim var. Uzun süredir çalıştığım metal fabrikasında “performans” yükseltmeye yönelik adımlar atılıyor. Vardiyalar birbirine girmiş durumda. İzin günleri değiştiriliyor. “Bir pazarımız var.” bile diyemez hale geliyoruz.

İş yoğunluğundan kaynaklı, ev-iş arası mekik dokur durumdayız diyebilirim. Gecenin bir yarısı eve gelip yatıyoruz daha sonraysa uyanıp işe gidiyoruz. Aileyle vakit geçirmek ise hayal oluyor. Aileyi bir kenara bırak kendime bile vakit ayıramıyorum. “Bir saat daha uyusam mı?” diye düşünüp duruyorum. Gece vardiyadan geliyorum annemle bir saat oturup öyle uyuyorum. Yoksa ailemle geçirecek zamanım bile olmuyor.

İşyerinde de mesai arkadaşlarımızla kendi aramızda konuşuyoruz. Gencinden yaşlısına herkesin kredi kartı var, haliyle kredi borcu da var. “Borçları nasıl öteleriz?”i düşünüyorlar. Ödemek mi? Hak getire! Durum böyle olunca ekonomik kriz tartışılıyor. Maaşı alınca genç işçiler arasında bir-iki gün “bayram” havası oluşuyor. İki gün sonra “bayram” havası bitiyor. Geçim derdi başlıyor.

KIDEM TAZMİNATI FONA DEVREDİLMESİN

Özellikle son günlerde kıdem tartışmalarının gündem olduğunu yaşça büyük işçiler iyi takip ediyor. Genç işçilerin bir bölümü ise daha duyarsız. Takip edenler de kıdem tazminatı fona devredilirse ne olacağını kestiremiyor. Elbette ekonomik krizin yükünü bize bölüştürecekler. O yüzden kurulması hedeflenen fon özellikle genç işçilerin haklarını törpülemek üzere kuruluyor diyebilirim. Ailemde de işçilik yapan var. Büyükler de kıdem tazminatı fona devredilmesin dediği için ben de araştırdım ve anladığım kadarıyla devredilmemesi gerektiğini düşünüyorum.

Daha önce 1 Mayıs’a katıldım. Babamla birlikte gittim. O zaman işsiz olarak katıldığım 1 Mayıs’a bu sefer işçi olarak katılacağım. Haklarım için sesimi yükselteceğim. Eşime dostuma, iş arkadaşımdan mahalledeki arkadaşıma kadar herkese 1 Mayıs’ı anlatacağım. Herkesi nerede olursa olsun, bulunduğu yerlerde haklarımızı korumak için, yeni haklar istemek için 1 Mayıs’a çağırıyorum.