 Dünyanın toplumcu mühendisliğe ihtiyacı var 

Mesut BAYLAV

Aydın YİĞİT

Çukurova Üniversitesi

Kentsel dönüşüm, doğa katliamları, akademik ve bilimsel eğitim, mühendislik fakülteleri, kredi-burslar, genç işsizlik ve daha bir çok konu… İnşaat mühendisliği fakültelerinin ve öğrencilerinin taleplerinden ve mesleklerinin kapsamından yalnızca birkaçı. Biz de Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileriyle birçok şeye dair bir söyleşi gerçekleştirdik ve öğrencilerin tartışmalarına kulak kabartmaya çalıştık. Geçtiğimiz günlerde açıklanan işsizlik oranlarının da sık sık dile getirildiği bir söyleşi gerçekleştirdik. Aynı zamanda genç-İMO 2. Sınıf temsilcileri Ferhat Doğan, Tuncay Akkoyun ve yine 2. Sınıf öğrencisi genç-İMO gönüllüsü Ferhat Taylan sorularımızı yanıtladı.

ÇÖZÜM İÇİN EĞİTİM SİSTEMİNDEN BAŞLANMALI

Öncelikle bölümden ve meslekten başlayalım. Genel olarak nasıl bir durum söz konusu?

Tuncay Akkoyunlu: Bölümümüz tüm ülkede her yıl binlerce mezun veriyor ancak nitelikli mühendis sayısı çok az ne yazık ki. Örneğin teknik ekipmanlar çok zayıf fakültelerde. 21. Yüzyıldayız ama biz hala kağıt fotokopiden ders notu kullanıyoruz. Bölümlerde laboratuvarlar konu mankeni gibi, öğrencilerin kullanımından uzak. Bölümü bitirdikten sonra işsizlik sayısı ise çok fazla.

Ferhat Doğan: Eğitim sistemini düzenlenmesinden başlamak gerekiyor önce. Kontenjanlar çok fazla, bölümün ihtiyacı bu değil halbuki. Pratik ve uygulamalı eğitim daha fazla olmalı. 1 net fizik yapabilen öğrencinin dahi inşaat mühendisliğine gelebildiği bir sınav sistemi var. Bunların yanında her yıl sadece 167 mühendis ataması yapılıyor. Sayı çok az ve torpil gerekiyor buralara atanmak için. Özel sektörde ise esnek çalışma ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu dönem bir de kriz var. İnşaat malzemeleri de hep dışardan geldiği için inşaat sektörü de çok kötü etkilendi dolar artınca.

GENÇ İŞSİZ İNTİHARLARININ ARTMAMASI İÇİN

Genç işsizlik oranları geçtiğimiz hafta başında açıklandı. Sizce bu oranlar neye işaret ediyor?

Tuncay Akkoyun: İşsizlik bugün tüm dünyada büyük bir sorun. % 26.7 ulaşan genç işsizlik oranı çok büyük bir sayı. Genç işsizlik fonu oluşturulmalı bence. Ulusal stratejiler belirlenmeli, doğru politikalar uygulanmalı bu konuda.

Ferhat Doğan: Rakamlar korkunç. Önümüzdeki dönem önlemler alınmadığı takdirde daha fazla işsiz genç intiharlarını duyacağız anlamına geliyor.

ÖĞRENCİLER DE TALEPLERİ İLE 1 MAYIS’TA

Yaklaşan 1 Mayıs’a gelelim bu konu üzerinden. Birçok sorundan bahsediyoruz. Genç-İmo da her yıl 1 Mayıs’a çağrı yapıyor ve katılıyor da. Hangi talepler ile alanlarda olacaksınız?

Tuncay Akkoyun: Bütün emekçiler 1 Mayıs’ta alanlarda olmalı. Biz de diğer meslek örgütleri, sendikalarla birlikte alanlarda olacağız. Mesleğinin hakkının verilmediğini düşünen, 1 Mayıs’a katılım konusunda herhangi bir engelleme de olmamalı ve üniversiteler olarak bizler de alanlarda olmalıyız.

Ferhat Doğan: Öncelikle bölüme ilişkin taleplerimiz açısından daha fazla uygulamalı ve pratik eğitim talebimizi dile getirmeliyiz. Ben de ikinci öğretim öğrencisiyim ve harçlar kaldırılmalı kesinlikle. Tüm öğrencilere karşılıksız burs verilmeli.

Ferhat Taylan: Hatta ortalama 2.00’ın altına düşünce burslar krediye çevriliyor. Öğrenci not ortalaması yüksek olunca kredi neden bursa çevrilmiyor peki?

GENÇ-İMO’YA İLGİ YOĞUN

Genç-İmo faaliyetlerine ilişkin neler söylersiniz? Bölümde Genç-İmo’nun durumu nasıl?

Ferhat Doğan: Odamızın amacı toplumcu mühendis yetiştirmek, buna katkı sağlamak. Bölümde 200’e yakın üye sayımız var. Kültürel, akademik, sosyal birçok ücretsiz etkinlik düzenleniyor genç-İmo’da. Öğrencilerin önerdikleri projelere destek olunuyor ve hayata geçiriliyor.

Tuncay Akkoyun: Genç-İmo’da kolektif bir çalışma yapıyoruz ve ilgi yoğun oluyor öğrencilerden. Örneğin 40 kişi kontenjanı olan gezilere 100’e yakın başvurular alıyoruz. Üniversite teknik gezi düzenlemezken genç-İmo sayesinde öğreniyoruz inşaat sahalarında neler olduğunu. Bölüm de Genç-İmo ile koordineli çalışmalı bence.

DÜNYADA BETONLAŞMAYA HER YIL 12 MİLYAR TON SU HARCANIYOR

Son olarak doğa katliamlarına ilişkin soralım. Her zaman gündemde olan bir konu inşaat, rant uğruna birçok kez yeşil alanların yok edildiğine tanık oluyoruz. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Mühendislik bu işin neresinde?

Ferhat Taylan: Sistem öyle bir hal aldı ki. Mühendisler de ekmek parası için müteahhitler ne derse onu yapmak zorunda kalıyor. Sorun mühendislik sorunu değil yani. Başka bir örnek de verelim bu konuya dair. İmar affı çıkarıldı geçtiğimiz yıllarda. Yani bir mühendis bir bina için 3 kat inşa etmiş, taşıyabileceği yükü ona göre hesaplamış ve oraya kaçak 2 kat çıkılmış. Bu doğru değil, bunu affetmeye kimsenin hakkı olmamalı. Başka bir mesele de şu. Betonlaşmaya her yıl 12 milyar ton su harcanıyor dünyada. Bir su sorunu da yaratıyor aynı zamanda.

Yollar, köprüler kalıcı çözümler değil. İnsanların huzurlu yaşayacağı yerlere ihtiyaç var. Çocukların sokaklarda oynayabileceği yerler yok. Parklar var oralarda uyuşturucu meskenleri.

Bu sorunların aşılması için toplumcu mühendisliğe ihtiyaç var.

Ferhat Doğan: Sorunun kaynağı gözü doymayan kapitalizm. İnsanları da kutular içerisinde yaşamaya mecbur bırakıyor böyle yaparak.

Tuncay Akkoyun: Örneğin bugün Türkiye’de hükümet ne zaman paraya sıkışsa yol, köprü yapıyor. Kentsel dönüşüm değil doğaya dönüşüm olmalı. Yani aynı zamanda dünyanın barış ve huzur içerisinde yaşaması için mühendislere ihtiyaç var.