CHP Milletvekili Ayhan Barut: Hani KPSS puanı ile işe alacaktınız?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, Tarım ve Orman Bakanlığına işe alımlarında cinsiyet ayrımı ve torpil iddialarını güçlendiren gelişmeleri Meclis gündemine taşıdı.

Bakanlık ve kooperatiflerde işe alımlarla ilgili kamuoyunu rahatsız eden cinsiyet ayrımı ve torpil iddialarını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıyan Ayhan Barut, "Bakanlığa alınacak 5 bin kişinin KPSS puanına göre işe yerleştireleceği açıklanmasına rağmen sözlü sınav uygulamasının getirilmesi torpil ve kayırma iddialarını güçlendiriyor. Özellikle kadın mühendislerin istihdam edilmemesi kabul edilemez" dedi.

BAKAN KPSS PUANINA GÖRE ALIM YAPILACAĞINI DUYURDU

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis'e soru önergesi sundu. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın personel alımına ilişkin konuşan Ayhan Barut, "29 Mart 2019 tarihinde Tarım ve Orman Bakanı katıldığı bir televizyon programında Orman Genel Müdürlüğüne 5 bin personel alımı yapılacağını söyledi. Alınacak personelin bin 200'ünün orman mühendisi, 2 bin 700'ünün orman muhafaza memuru, 800'ünün memur ve 300 tanesinin de şoför olarak istihdam edileceğini bildirdi. Bakan, personel alımınında yolun KPSS puanına göre sıralama yapılacağını belirterek, 'Kimse kapımıza tayin, terfi ve torpil istiyorum diye gelmesin, KPSS puanları ne ise ona göre alım yapılacak' dedi. Ne yazık ki bunlar gerçeği yansıtmıyor" diye konuştu.

"BAKAN BAŞKA, GENEL MÜDÜRLÜK BAŞKA ŞEYLER SÖYLÜYOR"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin işe alımlarda KPSS puan sırasının esas alınacağı açıklamasının doğru olmadığını ifade eden Ayhan Barut, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde ilan ettiği duyuruda, 'Orman Mühendisi, Orman Muhafaza Memuru alımlarının yürürlükteki mevzuata uygun olarak 2018 yılı KPSS puanları ile sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olanlardan, memur ve şoför alımları ise 2018 yılı KPSS puanlarına göre ÖSYM tarafından yerleştirilecektir' açıklaması yaptı. KPSS puan sıralamasına göre alımın yapılacağını söylemelerine rağmen, müdürlüğün Orman Mühendisi ve Orman Muhafaza Memuru alımlarında sözlü sınav yapacağını duyurması başvuruda bulanlar arasında büyük bir hayal kırıklığı ve kuşku yaratmıştır. Bu duyuru şahısları yine 'torpil' yapılacağı duygusuna itmiştir. Oysa başvuruda bulanan adayların KPSS puan sıralamasına göre alınmaları hiçbir kuşku ve şüpheye yer vermeyen bir uygulama olacaktı. Kadın adayların mülakatta elenerek işe alınmaması, çağı dışı zihniyetin ürünüdür. Bu yüz kızartıcı tablonun ortadan kaldırılmasını ve cinsiyet ayrımının sona erdirilmesini istiyoruz."

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"KADINLAR NİYE ATANMIYOR?"

Soru önergesini TBMM Başkanlığı'na sunan Ayhan Barut, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin şu sorulara yanıt vermesini istedi:

Şahsınızın TV ekranlarından ilan ettiği KPSS puan sıralamasına göre alınması gereken personel için Orman Genel Müdürlüğü neden sözlü sınav yapılacağını duyurmuştur?

Sözlü sınav uygulaması ifade ettiğiniz gibi ‘torpil, tayin, terfi …vs.' kapı aralayan bir uygulama değil mi?

Son dönemlerde bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarca yapılan personel alımlarında kadın başvuruculara yönelik bir ayrımcılık yapıldığı şikayetleri tarafınıza iletilmiş midir?

Örneğin Antalya ilinde yapılan Orman Mühendisi sözlü ve uygulama sınavında kadınlara karşı aleni bir ayrımcılık yapıldığı ifade edilmektedir. Bu konuda bir inceleme/değerlendirme yaptınız mı? Sonuçları nedir?

Yine Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürlüğü’nün Kütahya Bölge Birliğinde Kooperatif Görevlisi ve Ziraat Mühendisi olarak çalıştırılacak 53 kişinin alınacağı ilanda KPSS sıralamasına göre mülakata alınan 255 başvurucunun yaklaşık 180’i kadın aday iken bir tek kadın adayı işe almaması hatta yedek sıralamada dahi yer vermemesi cinsiyet ayrımcılığı değilse nedir?

Bakanlık ve Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde alımı yapılacak personeller içinde kadın mühendislerin eleneceğine yönelik bir dedikodu dolaştığı ve bu yönde bir çalışmanın yürütüldüğü doğru mu?

Şahsımıza kadar gelen bu tür ayrımcılık güden personelin tespit edilmesi, gerekli idari incelemenin yapılması, adli suç teşkil eden fiillerin savcılığa intikal ettirilmesi, bu tür davranışların tekerrür etmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik bir çalışmanız olacak mı?

Ayrıca tarladan sofraya tarım zincirinin önemli halkalarını oluşturan ve tarımın eğitimli nesilleri olan Ziraat, Gıda, Su Ürünleri Mühendisleri ve Veteriner Hekim ile teknik personel alımını ne zaman yapacak mısınız? Bu konuda AKP hükümetlerinin vermiş olduğu 10 bin 551 atama sözünü ne zaman tutacaksınız?"