28 Nisan 2019 13:12

CHP Milletvekili Ayhan Barut: Hani KPSS puanı ile işe alacaktınız?

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Tarım ve Orman Bakanlığına işe alımlarda cinsiyet ayrımı ve torpil iddialarını Meclis gündemine taşıdı.

CHP Milletvekili Ayhan Barut: Hani KPSS puanı ile işe alacaktınız?

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut | Fotoğraf: CHP

    • Paylaş

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, Tarım ve Orman Bakanlığına işe alımlarında cinsiyet ayrımı ve torpil iddialarını güçlendiren gelişmeleri Meclis gündemine taşıdı. 

    Bakanlık ve kooperatiflerde işe alımlarla ilgili kamuoyunu rahatsız eden cinsiyet ayrımı ve torpil iddialarını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıyan Ayhan Barut, "Bakanlığa alınacak 5 bin kişinin KPSS puanına göre işe yerleştireleceği açıklanmasına rağmen sözlü sınav uygulamasının getirilmesi torpil ve kayırma iddialarını güçlendiriyor. Özellikle kadın mühendislerin istihdam edilmemesi kabul edilemez" dedi.

    BAKAN KPSS PUANINA GÖRE ALIM YAPILACAĞINI DUYURDU

    CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis'e soru önergesi sundu. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın personel alımına ilişkin konuşan Ayhan Barut, "29 Mart 2019 tarihinde Tarım ve Orman Bakanı katıldığı bir televizyon programında Orman Genel Müdürlüğüne 5 bin personel alımı yapılacağını söyledi. Alınacak personelin bin 200'ünün orman mühendisi, 2 bin 700'ünün orman muhafaza memuru, 800'ünün memur ve 300 tanesinin de şoför olarak istihdam edileceğini bildirdi. Bakan, personel alımınında yolun KPSS puanına göre sıralama yapılacağını belirterek, 'Kimse kapımıza tayin, terfi ve torpil istiyorum diye gelmesin, KPSS puanları ne ise ona göre alım yapılacak' dedi. Ne yazık ki bunlar gerçeği yansıtmıyor"  diye konuştu. 

    "BAKAN BAŞKA, GENEL MÜDÜRLÜK BAŞKA ŞEYLER SÖYLÜYOR"

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin işe alımlarda KPSS puan sırasının esas alınacağı açıklamasının doğru olmadığını ifade eden Ayhan Barut, şunları kaydetti:

    "Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde ilan ettiği duyuruda, 'Orman Mühendisi, Orman Muhafaza Memuru alımlarının yürürlükteki mevzuata uygun olarak 2018 yılı KPSS puanları ile sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olanlardan, memur ve şoför alımları ise 2018 yılı KPSS puanlarına göre ÖSYM tarafından yerleştirilecektir' açıklaması yaptı. KPSS puan sıralamasına göre alımın yapılacağını söylemelerine rağmen, müdürlüğün Orman Mühendisi ve Orman Muhafaza Memuru alımlarında sözlü sınav yapacağını duyurması başvuruda bulanlar arasında büyük bir hayal kırıklığı ve kuşku yaratmıştır. Bu duyuru şahısları yine 'torpil' yapılacağı duygusuna itmiştir. Oysa başvuruda bulanan adayların KPSS puan sıralamasına göre alınmaları hiçbir kuşku ve şüpheye yer vermeyen bir uygulama olacaktı. Kadın adayların mülakatta elenerek işe alınmaması, çağı dışı zihniyetin ürünüdür. Bu yüz kızartıcı tablonun ortadan kaldırılmasını ve cinsiyet ayrımının sona erdirilmesini istiyoruz."

    KPSS Türkiye birincisi olan Deniz Eren Demir'i mülakatla elediler

    KPSS Türkiye birincisi olan Deniz Eren Demir'i mülakatla elediler

    "KADINLAR NİYE ATANMIYOR?"

    Soru önergesini TBMM Başkanlığı'na sunan Ayhan Barut, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin şu sorulara yanıt vermesini istedi:

    • Şahsınızın TV ekranlarından ilan ettiği KPSS puan sıralamasına göre alınması gereken personel için Orman Genel Müdürlüğü neden sözlü sınav yapılacağını duyurmuştur?
    • Sözlü sınav uygulaması ifade ettiğiniz gibi ‘torpil, tayin, terfi …vs.' kapı aralayan bir uygulama değil mi?
    • Son dönemlerde bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarca yapılan personel alımlarında kadın başvuruculara yönelik bir ayrımcılık yapıldığı şikayetleri tarafınıza iletilmiş midir?
    • Örneğin Antalya ilinde yapılan Orman Mühendisi sözlü ve uygulama sınavında kadınlara karşı aleni bir ayrımcılık yapıldığı ifade edilmektedir. Bu konuda bir inceleme/değerlendirme yaptınız mı? Sonuçları nedir?
    • Yine Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürlüğü’nün Kütahya Bölge Birliğinde Kooperatif Görevlisi ve Ziraat Mühendisi olarak çalıştırılacak 53 kişinin alınacağı ilanda KPSS sıralamasına göre mülakata alınan 255 başvurucunun yaklaşık 180’i kadın aday iken bir tek kadın adayı işe almaması hatta yedek sıralamada dahi yer vermemesi cinsiyet ayrımcılığı değilse nedir?
    • Bakanlık ve Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde alımı yapılacak personeller içinde kadın mühendislerin eleneceğine yönelik bir dedikodu dolaştığı ve bu yönde bir çalışmanın yürütüldüğü doğru mu?
    • Şahsımıza kadar gelen bu tür ayrımcılık güden personelin tespit edilmesi, gerekli idari incelemenin yapılması, adli suç teşkil eden fiillerin savcılığa intikal ettirilmesi, bu tür davranışların tekerrür etmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik bir çalışmanız olacak mı?
    • Ayrıca tarladan sofraya tarım zincirinin önemli halkalarını oluşturan ve tarımın eğitimli nesilleri olan Ziraat, Gıda, Su Ürünleri Mühendisleri ve Veteriner Hekim ile teknik personel alımını ne zaman yapacak mısınız? Bu konuda AKP hükümetlerinin vermiş olduğu 10 bin 551 atama sözünü ne zaman tutacaksınız?"

    "KPSS'de başarılı olacakların listesi bakanlıktan mı gönderiliyor?"

    "KPSS'de başarılı olacakların listesi bakanlıktan mı gönderiliyor?"

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    HDP: Türkiye, iş cinayetlerinde Avrupa birincisi
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Sudan halkı adım adım iktidara yürüyor

     Vedat İLBEYOĞLU
    Vedat İLBEYOĞLU

    ‘Hadi gelin Yenikapı’ya geri dönelim’ demek kolay!

     Ayşen ŞAHİN AKSAKAL
    Ayşen ŞAHİN AKSAKAL

    Başını yere eğdiğinde ufak bir çocuk göreceksin, en azından onun için...

     Özer AKDEMİR
    Özer AKDEMİR

    Karlıova'dan Çine'ye 'Kumun Gecesi'

     Ceren SÖZERİ
    Ceren SÖZERİ

    Bilinen eski taktikler ve linç

     Yücel SAYMAN
    Yücel SAYMAN

    KHK’lilerden özür diliyorum

     Mıgırdiç MARGOSYAN
    Mıgırdiç MARGOSYAN

    ‘Ampul’ meselesi

     Günseli BAYRAM
    Günseli BAYRAM

    Tüp anemonları: O kadar da basit değil!

     Mesut KARA
    Mesut KARA

    Bu düzen, bu çark böyle dönmez, direnişler sürer

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    Bir rapçinin söyledikleri
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    İstanbul Esenyurt'ta yerel 1 Mayıs kutlaması
    İstanbul Esenyurt'ta yerel 1 Mayıs kutlaması

    İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformunun çağrısıyla Esenyurt Belediyesi önünde 1 Mayıs kutlaması gerçekleştiriliyor.

    EMEP Antep İl Örgütü: 1 Mayıs’ta mücadeleyi büyütelim
    EMEP Antep İl Örgütü: 1 Mayıs’ta mücadeleyi büyütelim

    Emek Partisi Antep İl Örgütünün çağrı yaptığı eylemde kıdem tazminatının fona devredilmesi protesto edildi.

    Hayvan hakları savunucuları Ankara’da buluştu
    Hayvan hakları savunucuları Ankara’da buluştu

    Hayvan hakları savunucuları Ankara'daki mitingde kanundaki eksikliklerin giderilmesi ve hayvana yönelik şiddetin son bulmasını istedi.

    Strasbourg kentinde Sarı Yeleklilerin yürüyüşüne tanıklık
    Strasbourg kentinde Sarı Yeleklilerin yürüyüşüne tanıklık

    Sarı Yelekliler gösterisine Strasbourg kentinde tanıklık ediyoruz. Yol boyunca polis barikatı ve saldırılarına rağmen kitle dağılmıyor...

    HDP: Türkiye, iş cinayetlerinde Avrupa birincisi
    HDP: Türkiye, iş cinayetlerinde Avrupa birincisi

    HDP, Türkiye'nin Avrupa ülkeleri arasında iş cinayetlerinde birinci olduğunu kaydetti.

    12 Eylül döneminde Mamak Cezaevini yöneten işkenceci Raci Tetik öldü
    12 Eylül döneminde Mamak Cezaevini yöneten işkenceci Raci Tetik öldü

    12 Eylül'de 4 yıl yönettiği Mamak Cezaevinde yapılan işkencelerin baş sorumlusu olarak gösterilen Raci Tetik, yargıya hesap vermeden öldü.

    GÜNCELLENDİ
    Esenyurt’ta yol çöktü, apartmanda çatlaklar oluştu
    Esenyurt’ta yol çöktü, apartmanda çatlaklar oluştu

    İstanbul Esenyurt’ta yol çöktü, 9 katlı apartmanda çatlaklar oluştu. Çevredeki binalar boşaltıldı. Bölge halkı bu akşam da evlerine giremeyecek.

    Yazar ve sanatçılardan 1 Mayıs çağrısı
    Yazar ve sanatçılardan 1 Mayıs çağrısı

    Yazar ve sanatçıların 1 Mayıs çağrısı: 1 Mayıs emeğin, dansların, türkülerin, ortak acıların ve zaferlerin bayramıdır

    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de 30. hafta: Fenerbahçe son dakika golüyle 1 puan aldı
    Süper Lig'de 30. hafta: Fenerbahçe son dakika golüyle 1 puan aldı
    GÜNCELLENDİ
    Premier Lig’de son dönemeç: Liverpool kazandı, City'nin rakibi Burnley
    Premier Lig’de son dönemeç: Liverpool kazandı, City'nin rakibi Burnley
    Kocaeli 11. Kitap Fuarı açıldı
    Kocaeli 11. Kitap Fuarı açıldı
    Karikatürcünün inançları
    Karikatürcünün inançları
    Anadolu Efes, Barcelona Lassa'ya 82-72 mağlup oldu
    Anadolu Efes, Barcelona Lassa'ya 82-72 mağlup oldu
    Gaye Su Akyol, Güneş Özgeç ve İpek İpekçioğlu'dan şiddete karşı konser
    Gaye Su Akyol, Güneş Özgeç ve İpek İpekçioğlu'dan şiddete karşı konser
    Avrupa’nın gündemi: İki yüzlülüğe tam hız devam
    Avrupa’nın gündemi: İki yüzlülüğe tam hız devam

    Avrupa gündeminde bu hafta, savaşta cinsel şiddetle mücadelede iki yüzlü tutum, Brexit ve Fransa’da emekçilere yeni saldırı planları vardı.

    İzmirli kadınlar: Eşit, özgür ve şiddetsiz bir yaşam için 1 Mayıs’a
    İzmirli kadınlar: Eşit, özgür ve şiddetsiz bir yaşam için 1 Mayıs’a

    İzmir'in Menemen ilçesinde kadınlar mahallelerinde 1 Mayıs yürüyüşü yapmaya hazırlanıyor. Kadınlarla 1 Mayıs taleplerini konuştuk.

    Tekstil işçisi kadınlar: Üşüyünce penyelere sarınıp çalışıyoruz
    Tekstil işçisi kadınlar: Üşüyünce penyelere sarınıp çalışıyoruz

    "Şıklık ve rahatlık size sunduğumuz en büyük armağanımız” sloganlı iç çamaşırı markasının kadın işçilere reva gördüğü: Tuvalete bile gidememek.

    Yönetmen Ali Vatansever: Saf filmi, benim kendi dönüşüm hikayem
    Yönetmen Ali Vatansever: Saf filmi, benim kendi dönüşüm hikayem

    Fikirtepe’deki kentsel dönüşümü anlatan "Saf" filminin yönetmeni Ali Vatansever'le konuştuk: Saf filmi benim kendi dönüşüm hikayem aslında.

    Macron'un açıklamaları tatmin etmedi; sarı yelekliler yine sokaklarda
    Macron'un açıklamaları tatmin etmedi; sarı yelekliler yine sokaklarda

    Fransa'da sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Macron'un taleplerine karşı yaptığı açıklamayı yetersiz bularak yeniden sokaklara döküldü.

    GÜNCELLENDİ
    Maden'de 510 ev ve iş yerinin tahliyesi sürüyor
    Maden'de 510 ev ve iş yerinin tahliyesi sürüyor

    Elazığ Maden’de heyelan dolayısıyla eski köprü tamamen tahrip oldu. İlçede 510 ev ve işyeri tahliye ediliyor.

    İzmir'de ekmeğe zam: 200 gram ekmek 1,25 TL
    İzmir'de ekmeğe zam: 200 gram ekmek 1,25 TL

    İzmir'de ekmek fiyatlarına zam geldi. 29 Nisan'dan itibaren İzmir'de 250 gram ekmek 1,50 lira, 200 gram ekmek ise 1,25 liradan satılacak.

    Anne kedi ve yavrularını bıçaklayarak öldürüldüler
    Anne kedi ve yavrularını bıçaklayarak öldürüldüler

    İstanbul Çekmeköy'de bir anne kedi ve üç yavrusu bıçaklanarak öldürüldü.

    Döviz mevduatı 3 ayda 20 milyar dolar arttı
    Döviz mevduatı 3 ayda 20 milyar dolar arttı

    Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, son üç aylık dönemde döviz mevduatının 20 milyar dolar kadar arttığını açıkladı.

    CHP'den Erdoğan'a 'saldırı' yanıtı: Suça ortak oldu
    CHP'den Erdoğan'a 'saldırı' yanıtı: Suça ortak oldu

    CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Kılıçdaroğlu’ya dönük saldırıya ilişkin Cumhurbaşkanı Eroğan’ı eleştirdi. Öztrak’a yanıt AKP Sözcüsü Çelik’ten geldi.

    Sezai Temelli: Gelin demokrasi ittifakında buluşalım
    Sezai Temelli: Gelin demokrasi ittifakında buluşalım

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Mardin Belediyesini ziyaret etti: Gelin demokrasi ittifakında buluşalım.

    GÜNCELLENDİ
    Denizli Pamukkale'deki tekstil fabrikasında yangın
    Denizli Pamukkale'deki tekstil fabrikasında yangın

    Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangın 11,5 saat süren çalışmayla söndürüldü.

    TÜPRAŞ işçilerinin uyarıları sürüyor: Gerekirse boykot da yaparız
    TÜPRAŞ işçilerinin uyarıları sürüyor: Gerekirse boykot da yaparız

    TÜPRAŞ işçilerinin toplusözleşme talepleri için düzenlediği eylemler devam ediyor.

    1 Mayıs 1977 Katliamında yaşamını yitirenler Kazancı Yokuşu'nda anıldı
    1 Mayıs 1977 Katliamında yaşamını yitirenler Kazancı Yokuşu'nda anıldı

    Siyasi partiler ve kitle örgütleri 1 Mayıs 1977’de Taksim’de yaşanan katliamda hayatını kaybedenleri, katliamın yaşandığı Kazancı yokuşunda andı.

    GÜNCELLENDİ
    Bir çocuğun ölümüne neden olan kişi, 2 çocuğu daha istismar etti
    Bir çocuğun ölümüne neden olan kişi, 2 çocuğu daha istismar etti

    9 yaşındaki bir çocuğu istismar ederek ölümüne neden olan Tuncay Çınar, Muğla'da 2 çocuğu istismar ettiği iddiasıyla tutuklandı.

    Bursa 1 Mayıs Tertip Komitesi: Mücadeleyi büyütmek için alanlara
    Bursa 1 Mayıs Tertip Komitesi: Mücadeleyi büyütmek için alanlara

    Bursa 1 Mayıs Tertip Komitesi, "Kıdem Tazminatımız ve İş Güvencemiz İçin 1 Mayıs'a" diyerek Kent Meydanı'nda yapılacak 1 Mayıs’a çağırdı.