"KPSS'de başarılı olacakların listesi bakanlıktan mı gönderiliyor?"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili Özgür Özel, sözleşmeli öğretmen alımı sürecinde yüksek KPSS puanlarına karşın mülakatlarda elenen çok sayıda aday bulunduğunu belirterek “Mülakat sisteminin gözden geçirilmesi bir zorunluluk haline dönmüştür” dedi.



"ŞAİBE VE SORU İŞARETLERİ VAR"

20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması sürecinde mülakat sırasında haksız gerekçelerle elendiğini belirten mağdurlarla bir araya gelen CHP'li Özel, mülakatlarda ciddi şaibeler ve soru işaretleri yaşandığına dikkat çekti. Doğduğu yer veya etnik kimliği gerekçe gösterilerek elendiğini belirten çok sayıda aday bulunduğuna vurgu yapan Özel, “Bu, doğru değilse dahi bu şüphenin yaratılmış olması gerçek bir demokraside hoş karşılanmaz. Bir il milli eğitim müdürünün, mülakatı geçecek aday listesinin bakanlıktan geldiğine yönelik itirafı da elenen mağdurların siyasi gerekçelerle elendiği gerçeğini kuvvetlendirmektedir” ifadesini kullandı.

Özel, “KPSS puanı 80 ve üzeri olan 200’e yakın adayın haksız mülakat puanları verilerek tercih yapma haklarının gasbedildiği kamuoyuna yansıyan iddialar arasındadır. Adaylar, mülakatta sorulan sorulara yanıt veremeyen isimlere yüksek puanlar verildiğini, ancak KPSS puanları da yüksek olan ve mülakatları iyi geçen pek çok adayın bilerek elendiğine işaret etmektedir” dedi.

Bu durumun Milli Eğitim Bakanlığının iktidar partisine yakın adayların mülakat yoluyla kayrıldığı iddialarını kuvvetlendirdiğine dikkat çeken Özel, “Ülkemizin geleceği olan gençlerimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimizin siyasi görüşlerine göre değil akademik ve pedagojik niteliklerine göre tercih edilmesi gerektiği, bu mülakatta yaşanan sorunlarda da ortaya çıkmıştır. Bu nedenle mülakat sisteminin gözden geçirilmesi bir zorunluluk haline dönmüştür." ifadelerini kullandı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI'NA SORULAR

Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP’li Özel, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

Kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine idari bir soruşturma açılmış mıdır? Açılmadıysa neden açılmamıştır?

Etnik kimliği ya da doğduğu yer nedeniyle mülakatta elenen aday var mıdır?

Bakanlığınızdan illere, mülakatla kimlerin eleneceği ya da sınavı geçmesi yönünde bir liste gönderilmiş midir? Gönderildiyse kim göndermiştir?

"TÜRKİYE BİRİNCİSİNİ MÜLAKATTA ELEDİLER" HABERİ SES GETİRDİ

Evrensel'de sürmanşetten yayımlanan ‘Türkiye birincisini mülakatta elediler” haberimizi internet ve sosyal medyadan okuyanların haberin altına yaptığı yorumlar da mülakat mağduru binlerce kişinin olduğunu ortaya koyuyor. KPSS puanının 80’in üzerinde olduğunu belgesiyle paylaşan onlarca kişi mülakatta verilen düşük puanlarla atamalarının yapılmadığını belirterek yapılan haksızlığa ve kayırmaya dikkat çekti. (İstanbul/EVRENSEL)

Fotoğraf: Evrensel

KPSS Türkiye birincisi olan Deniz Eren Demir'i mülakatla elediler

KPSS’den 85, mülakattan 55 puan aldı, tercih hakkı bile yok