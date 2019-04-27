16 yaşındaki Mazlum Turan'ı öldüren polis yeniden yargılanacak

Mardin Kızıltepe’de, 16 yaşındaki Mazlum Turan’ı öldüren polis Süleyman Esenboğa hakkında 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verilip, bu cezanın da ertelenmesine dair yapılan itiraz üst mahkemece kabul edildi. Verilen kararla birlikte Esenboğa hakkında açılan dava 19 Haziran tarihinde yeniden başlayacak. Dava avukatlarından Erdal Kuzu, yargılamanın ‘Kasten öldürme’ suçundan yapılması gerektiğini söyledi.

2015’te ‘dur’ ihtarına uymadığı iddiasıyla vurulan 16 yaşındaki Mazlum Turan’ın öldürülmesine ilişkin açılan davanın ocak ayında görülen son duruşmasında polis Süleyman Esenboğa hakkında “Taksirle ölüme neden olma” suçundan 3 yıl hapis cezası verilmişti. Davaya bakan Mardin 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi, daha sonra “takdiri indirim” uygulayarak, cezayı 2 yıl 3 aya, ardından ise “İyi hal indirimi” uygulayarak 1 yıl 10 ay 15 güne düşürmüştü. “Kasıt olduğunun sabit olduğunu” belirten savcılığın, “müebbet hapis” talebine rağmen verilen ceza, “Sabıka kaydı olmadığı” gerekçesi ile ertelenmişti.

Yeniden yargılama kararı verilmesini doğru bulduklarını ancak üst mahkemenin işaret ettiği ceza maddelerinin yanlış olduğunu düşündüklerini belirten Av. Erdal Kuzu, “Direk atış sonucu öldürme meydana gelmişse bunun yasadaki karşılığı kasten adam öldürmedir. Çünkü; Mazlum başının arka tarafından giren tek kurşunla hedef gözetilmek sureti ile öldürülmüştür” ifadelerini kullandı. (Mardin/MA)

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