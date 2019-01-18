16 yaşındaki genci vuran polise ödül gibi ceza

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 28 Ağustos 2015 tarihinde, “dur ihtarına” uymadığı iddiasıyla vurulan 16 yaşındaki Mazlum Turan’ın ölümüne ilişkin polis memuru S. E. hakkında “Kasten öldürme” suçlamasıyla açılan davanın karar duruşması Mardin 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık polis E.'ye “Taksirle ölüme neden olma” suçundan 3 yıl hapis cezası verdi. Ancak verdiği bu cezada “Sınırın kast olmaksızın aşılması” nedeniyle 4’te 1 oranında indirime gidip 2 yıl 3 aya düşüren mahkeme, yine sanığın duruşmalardaki “iyi hali” gerekçesiyle cezayı 1 yıl 10 ay 15 güne düşürdü.

Mahkeme, sanık E.'nin istemi doğrultusunda hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar vererek, cezayı 5 yıl erteledi.

Turan Ailesi Avukatı Erdal Kuzu, mahkemenin verdiği kararın ardından Mezopotamya Ajansına (MA) konuştu.

Kuzu, verilen karara dair “Sivillere karşı kolluk kuvvetlerince işlenen suçlarda verilen cezasızlık örneklerinden biri daha bu kararla ortaya çıktı. Bu kararlar bu şekilde verilmeye devam ettikçe daha fazla sivil insanımız tehdit altında olmaya devam edecektir. Mahkeme hükmün açıklanmasını geriye bırakarak, istinaf mahkemesine gitmememizin de önünü kapatmış oldu. Şu an bu davaya ilişkin yapabileceğimiz tek şey üst mahkemeye itiraz etmek. İtirazımızı yapacağız” dedi. (HABER MERKEZİ)