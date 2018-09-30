â€˜YaÅŸam hakkÄ±nÄ± korumak devletin asli gÃ¶revidirâ€™

Avukat Erdal Kuzu, Mardin KÄ±zÄ±ltepeâ€™de Mazlum Turanâ€™Ä±n polis tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine iliÅŸkin davayÄ± deÄŸerlendirdi.

Mardin’in KÄ±zÄ±ltepe ilçesinde 28 AÄŸustos 2015 tarihinde, “polisin dur ihtarÄ±na uymadÄ±ÄŸÄ±” iddiasÄ±yla vurulan 16 yaÅŸÄ±ndaki Mazlum Turan’Ä±n ölümüne iliÅŸkin polis S.E. hakkÄ±nda “Kasten öldürme” gerekçesiyle açÄ±lan davada sona gelindi. Bugüne kadar 11 celsesi görülen davada mahkemenin daha önce talep ettiÄŸi rapor ise, BilirkiÅŸi Jandarma KÄ±demli BaÅŸçavuÅŸ O.Ö. tarafÄ±ndan hazÄ±rlandÄ±.

BÄ°LÄ°RKÄ°ÅžÄ° RAPORU: MEÅžRU

SanÄ±k polis S.E. için “Görevini yerine getirdi” denilen raporda, olayda polislerin silah kullanmasÄ± “meÅŸru” gösterildi. Raporun ilgili bölümünde ÅŸu ifadelere yer verildi: “EÄŸer silah kullanma yetkisinden doÄŸan yükümlülükler yerine getirilmez ve araçla gidiÅŸ güzergahÄ±nda 770 metre ileride bulunan Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü’ne bir saldÄ±rÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸ olsa idi, bu aracÄ±n neden durdurulmadÄ±ÄŸÄ± sorgulanacak ve aynÄ± personeller bu kez silah kullanmadÄ±klarÄ± gerekçesi ile yargÄ±lanacaktÄ±. Bu sebeple bahse konu olayla ilgili olarak görevli polis memurlarÄ±nÄ±n silah kullanmalarÄ±nÄ±n meÅŸru olduÄŸu kanaatindeyim.”

Bir sonraki duruÅŸmasÄ± 9 KasÄ±m tarihinde görülecek olan davada hazÄ±rlanan bilirkiÅŸi raporunu, aile avukatÄ± Erdal Kuzu Mezopotamya AjansÄ±ndan Ahmet Kanbal’a deÄŸerlendirdi.

FotoÄŸraf: MA

‘YARGILAMA SANIÄžI AKLAMAYA YÖNELÄ°K’

Dosya kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan bilirkiÅŸi raporuna deÄŸinen Kuzu, raporun hazÄ±rlanmasÄ± sÄ±rasÄ±nda bilirkiÅŸinin objektif, tarafsÄ±z ve iÅŸin uzmanÄ± olmasÄ± gerektiÄŸine vurgu yaptÄ±. Bu konudaki tüm Ä±srarlarÄ±na raÄŸmen mahkemenin sanÄ±kla aynÄ± sÄ±fata sahip bir baÅŸka kolluk memurunu bilirkiÅŸi olarak görevlendirdiÄŸini hatÄ±rlatan Kuzu, “En nihayetinde, dosyaya gelen bu bilirkiÅŸi raporu gerçeÄŸin ortaya çÄ±kmasÄ±na hiçbir katkÄ±sÄ± olmayacak. Tam tersine, mahkemenin vermek istediÄŸi cezasÄ±zlÄ±k kararÄ±nÄ± da destekleyecek ibareler içeren bir rapor olarak geldi. Bizler açÄ±sÄ±ndan yok hükmünde olan bir rapor. Raporun alÄ±nma biçimi ve raporun kendisi sistematik cezasÄ±zlÄ±k sisteminin ne ÅŸekilde iÅŸlediÄŸinin açÄ±k kanÄ±tÄ± olarak ortada durmaktadÄ±r. Burada küçük yaÅŸtaki bir çocuÄŸun öldürülmesinin hakkaniyetli olarak cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± gütmesinden ziyade, sanÄ±ÄŸÄ±n aklanmasÄ±na yönelik bir yargÄ±lama yapÄ±lmaktadÄ±r” ifadelerini kullandÄ±.

SÄ°VÄ°L YAÅžAM HAKKINA TEHDÄ°T

BilirkiÅŸi raporunda, “Araç bombalÄ± olabilirdi” denilerek, silah kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n “meÅŸru” olarak gösterilmesine de deÄŸinen Kuzu, bunun sivillerin yaÅŸam hakkÄ±nÄ± tehdit eden bir durum olduÄŸuna dikkat çekti. Son yÄ±llarda polise tanÄ±nan geniÅŸ yetkilerin de bu gibi benzeri sonuçlar doÄŸurduÄŸunu belirten Kuzu, “SilahÄ±n bu kadar orantÄ±sÄ±z bir ÅŸekilde kullanÄ±lmasÄ±na izin verilmesi, bu ülkenin hukuk devleti olmasÄ±nÄ± tartÄ±ÅŸmalÄ± hale getirecektir” dedi.

‘YAÅžADIÄžI TOPRAKLAR ALEYHÄ°NE DELÄ°L’

“Mazlum’un yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± topraklar, bu yargÄ±lamada aleyhine delil olarak deÄŸerlendiriliyor” diyen Kuzu, ÅŸöyle devam etti: “DünyanÄ±n neresinde olursa olsun, küçük yaÅŸta bir çocuÄŸun bu ÅŸekilde öldürülmesinin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± yasalarca bellidir. YaÅŸam hakkÄ±nÄ±n korunmasÄ± baÅŸlÄ± baÅŸÄ±na devletin görevidir ve onun adÄ±na hareket eden yargÄ±nÄ±n görevidir. Ancak 90’lÄ± yÄ±llarda iÅŸlenmiÅŸ yaÅŸam hakkÄ± ihlallerine iliÅŸkin dava dosyalarÄ±nÄ±n teker teker düÅŸürüldüÄŸü, sanÄ±klarÄ±n bir ÅŸekilde aklandÄ±ÄŸÄ± günlerde Mazlum’un dosyasÄ±nÄ±n da benzer akÄ±bete uÄŸrayacaÄŸÄ± açÄ±k olarak görülüyor. Bu anlamda bu yargÄ±lama adil yargÄ±lama ilkelerine aykÄ±rÄ± olarak yürütüldü. Genel olarak da hükümetin yürüttüÄŸü yargÄ±sal konseptin bir devamÄ± niteliÄŸindedir.” (Mardin/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 EylÃ¼l 2018 16:44

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