26 Nisan 2019 23:01

Dünyada grev dalgası: 6 ülkede işçiler greve çıktı

Tunus, İskandinav Yarımadası, Kolombiya, Belçika'da işçiler talepleri için greve çıktı.

Dünyada grev dalgası: 6 ülkede işçiler greve çıktı

Fotoğraf: AA

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    İskandinav Yarımadası’nda pilotlar, Tunus’ta demiryolu işçileri, Kolombiya ve Belçika’da ise çeşitli işkollarından binlerce işçi greve çıkarak taleplerini dile getirdi.

    İSKANDİNAV HAVA YOLLARI PİLOTLARI GREVE GİTTİ

    İskandinav Hava Yollarında (SAS) pilotlar, toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmaması üzerine greve gitti.

    Danimarka, İsveç ve Norveç'in ortaklığının bulunduğu İskandinav Hava Yollarında, gece geç saatlere kadar süren toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine, şirketin bu ülkelerdeki pilotları greve gitti. İskandinavya genelinde bin 400 pilotun katıldığı grev dolayısıyla 673 sefer iptal edilirken, yaklaşık 72 bin yolcu grevden etkilendi.

    TUNUS’TA DEMİR YOLU ÇALIŞANLARI GREVDE

    Tunus’ta, fosfat taşımacılığında kullanılan 13 numaralı demir yolu hattının yeniden açılması talebiyle Demiryolları Genel Birliği Sendikasının çağrısı üzerine çarşamba günü başlatılan genel grev devam etti.  Sendikanın genel sekreteri El-Arabi el-Yakubi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Ulaştırma Bakanlığıyla 13 numaralı hattın açılması için yürütülen uzun müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine demir yollarında başlatılan grev, işçilerin katılımı açısından başarılı” dedi.

    “Önemli bir hat (demir yolu), kamyonlarla fosfat taşıyan baronların gerçekleştirdiği yapay grevler nedeniyle kapatıldı” diyen Yakubi, demir yolunun kapanmasının şirketin 2012’den beri 470 milyon dinardan (yaklaşık 921 milyon Türk lirası) fazla zarar etmesine neden olduğunu belirtti. Yakubi, “Grev yapmaya mecburduk. Bu grevin vatandaşın çıkarına olduğunun da farkındayız. Demir yolunun eski haline dönmesi finansal denge sağlayacak ve iyi hizmet sunulmasına imkan tanıyacak” dedi.

    GENÇLİK EYLEMLERİNİ GEREKÇE GÖSTERDİLER

    Sidi Buzeyd vilayetinin gençlerinden oluşan göstericilerin 2012’de vilayette kalkınma ve iş imkanı sağlanması talebiyle 13 numaralı demir yolunda eylem yapması üzerine demir yolu kapanmıştı. Fosfat taşımacılığının yapıldığı 13 numaralı demir yolu, ülkenin doğusundaki Safaks vilayetini batıdaki Tuzer ve Kafsa vilayetleri ve orta kesimdeki Sidi Buzeyd vilayetlerine bağlıyor.

    Hattın kapanmasıyla, demir yolu sektöründeki işçiler için doğrudan istihdam olanakları ve ülkenin demir yolu taşımacılığı endüstrisinin gelişimi ile ilgili diğer istihdam fırsatlarının yok olduğu, hat üzerinde bulunan istasyon ve bölgelerin canlanmasına katkı sağlayan dolaylı faydaların da ortadan kalktığı belirtiliyor.

    Fotoğraf: AA

    KOLOMBİYA’DA DUQUE HÜKÜMETİNE KARŞI İLK GREV

    Latin Amerika ülkesi Kolombiya’da muhalefet, işçi örgütleri ve öğrenci grupları, hükümetin ulusal kalkınma planı ve ülkede uzun süredir devam eden toplum liderlerine yönelik suikastler karşısında genel grev ilan etti.

    Grev çerçevesinde ülkenin başkenti Bogota ile Medellin, Cali, Cartagena, Barranquilla gibi büyükşehirlerde protesto yürüyüşleri düzenlendi.

    Bogota’da sendikalar, öğrenci grupları ve yerli topluluklardan oluşan protestocular, farklı bölgelerden harekete geçerek kentin tarihi merkezindeki Bolivar Meydanı’na kadar yürüdü.

    Meydanda genel olarak sakin bir havada geçen ve örgüt temsilcilerinin konuşmalar yaptığı mitingin ardından polis saldırısı nedeniyle çatışma çıktı. 4’ü gazeteci 9 kişi hafif yaralandı.

    Fotoğraf: AA

    BRÜKSEL’DE ON BİNLERCE İŞÇİ HAKLARI İÇİN YÜRÜDÜ

    Belçika’nın başkenti Brüksel’de binlerce işçi, ücretlerin ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

    Avrupa Sendikalar Konfederasyonu’nun (ETUC) çağrısı üzerine binlerce çalışan Brüksel’deki Avrupa Parlamentosu (AP) önünde bir araya geldi.

    “İşçiler için daha adil bir Avrupa” temalı protesto kapsamında emekçiler, AB kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı’na kadar yürüdü. Renkli kıyafetler giyen ve sendikalarını temsil eden flamalar taşıyan kitle, “Daha yüksek ücret” , “Daha iyi çalışma koşulları”, “Sosyal gelişim” yazılı pankartlar taşıdı.

    AB’nin çalışanları ilgilendiren konulara öncelik vermesini talep eden emekçiler, daha iyi çalışma koşulları ve ücretlerde artış çağrısında bulundu. (DIŞ HABERLER)

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