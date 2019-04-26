İzmir Tertip Komitesinden 1 Mayıs'a çağrı

İzmir 1 Mayıs Tertip Komitesi ile İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri Gündoğdu Meydanı'nda kutlanacak 1 Mayıs'a çağrı yaptı.

Konak Kemeraltı girişinde Tertip Komitesi adına açıklama yapan KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Necip Vardal, iktidarın her türlü baskı politikalarının uygulandığı, krizin faturasının emekçilere kesildiği, kıdem tazminatı hakkının gasbedilmek istendiği, işçi cinayetlerinin rutin hale geldiği ve daha birçok sorunun yaşandığı bir dönemde 1 Mayıs’ı karşıladıklarını söyledi. Vardal, yoksulluğa, işsizliğe ve artan saldırılara karşı taleplerle 1 Mayıs Çarşamba saat 14.00'da Gündoğdu Meydanı’nda olacaklarını dile getirdi. Açıklamanın ardından Kemeraltı çarşısında 1 Mayıs’a çağrı bildirileri dağıtıldı. (İzmir/EVRENSEL)