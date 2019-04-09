Kayyım Mazıdağı Belediyesinden giderken çay ve şekeri de götürmüş

Mazbatalarını aldıktan sonra ilçe halkıyla birlikte kayyım yönetiminde olan Mazıdağı Belediyesine giden HDP’li eş başkanlar, ne bardak ne çay ne de şeker bulabildi.

Mardin’in Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) yönetimindeyken İçişleri Bakanlığı tarafından kayyım atanan Mazıdağı Belediyesi, 31 Mart yerel seçimlerinde alınan yüzde 56,40 oy oranı ile Halkların Demokratik Partisine (HDP) geçti. Seçimleri kazanan HDP’li Eş Başkanlar Nalan Özaydın ve İbrahim Çoko, seçim sonucunun resmi olarak kesinleşmesinin ardından İlçe Seçim Kurulundan mazbatalarını aldı.

Mezopotamya Ajansının haberine göre; belediyenin mevcut borçları ve sahip olunan taşınmazlarla ilgili bilgi almak üzere muhasebe müdürü ile görüşen Eş Başkanlar Özaydın ve Çoko, beraberlerindeki halkla birlikte çay içmek üzere belediyenin çay ocağına gitti. Ancak kayyım yönetiminin belediyeden ayrılırken beraberlerinde çay, şeker ve bardakları da götürdüğü ortaya çıktı.

Durumun sorulduğu muhasebe müdürü, çay ocağının boş olmasının nedenini “Başkan Bey esnafa olan tüm borçları ödeyerek teslim etti. Bu yüzden yeni alım yapmadı. Çay ocağında bu yüzden bir şey yok” diye açıkladı. Bunun üzerine ilçe halkı belediyeye çay, şeker ve bardak aldı.

Eş Başkan Nalan Özaydın, “Halkımız ile birlikte belediyemize girdik. Mutfakta düşünün ki çay ve şeker kalmamış. Halkımıza bir çay ikram edelim dedik, ancak çay ve şekeri de almışlar. Yani zihniyet aynı zihniyet. İrademizi gasbeden zihniyet, belediyenin içinde ne varsa silip süpürmüş. Yeni girdik, gözümüze ilk çarpan mutfakta çay ve şekerin olmamasıydı. Daha sonra tespitlerimizi yapıp halkımızı bu konularda bilgilendireceğiz” dedi. (HABER MERKEZİ)

AKP Ahmet Türk’ün mazbatasına göz dikti