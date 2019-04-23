Kayyımdan devralınan Hakkari Belediyesi'nin borcu 207,7 milyon TL

Hakkari Belediye Eş Başkanları Seher Kadiroğlu Ataş ile Cihan Karaman belediyenin borçlarını açıkladı. Belediye binasında yapılan toplantıda kayyım yönetiminin belediyeyi 207 milyon TL borç altına soktuğu belirtildi. Eş Başkan Karaman, Hakkari Belediyesinin kredi borcunun 154 bin 597 lira, kamu alacak borcunun 39 bin 376 lira, SSK borcunun 1 milyon 106 bin lira, prim borcunun 1 milyon 337 bin lira, vergi borcunun 3 milyon 663 bin lira, piyasa ve sendika borcunun 7 milyon 651 bin lira olmak üzere toplam borcunun 207 milyon 733 bin 549 lira olduğunu söyledi.

'ŞEFFAF OLACAĞIZ'

Eş Başkan Karaman, belediyenin gelir ve giderleri konusunda çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Bu tür çalışmalarda halkımıza söz verdiğimiz gibi şeffaf olacağız. Belediyenin genel mali durumu hakkındaki çalışmalarımızı dosya halinde kentteki kurumlara göndereceğiz. Ayrıca halk toplantıları ile halkımıza da bu bilgileri paylaşacağız. Şeffaf bir belediyecilik anlayışı ile söz verdiğimiz gibi halkımıza layık olmaya çalışacağız” dedi. (Hakkari/MA)

Hakkari | 31 Mart 2019 yerel seçimleri sonuçları

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