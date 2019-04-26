26 Nisan 2019 04:37

Yazarlardan işçi temalı kitap, film ve müzik önerileri

Adnan Özyalçıner, Sibel Öz, Şenay Aydemir, Fırat Yücel ve Özlem Ertan kendilerini etkileyen işçi sınıfı temalı eserleri Evrensel ile paylaştı.

Yazarlardan işçi temalı kitap, film ve müzik önerileri

Fotoğraf: Pixabay

    • Paylaş

    İsmail AFACAN 
    İstanbul

    İşçi Sınıfının Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü olan 1 Mayıs’a sayılı günler kaldı. 1 Mayıs hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.  Bildiriler dağıtılıyor, basın açıklamaları yapılıyor, pankartlar hazırlanıyor... Biz de yazarlarımızdan işçi sınıfı temalı kitap, film ve müzik önerileri aldık. Edebiyatımızın çınarı Adnan Özyalçıner, Öykücü Sibel Öz; Sinema Eleştirmenleri Şenay Aydemir, Fırat Yücel, Müzik ve Tiyatro Eleştirmeni Özlem Ertan kendilerini etkileyen işçi sınıfı temalı eserleri gazetemizle paylaştı. 

    SİNEMANIN İŞÇİLERİ 

    Fırat YÜCEL 

    Harun Farocki, sinemanın 100. yılının kutlandığı 1995 yılında, tarihin ilk hareketli imgelerinden biri olan fabrikadan çıkan işçilerle ilgili bir film yapar. Lumiere Kardeşler, 1895’te sahibi oldukları fabrikadan çıkan işçileri görüntülemiştir. Farocki’ye göre, bir burjuva sanatı olarak doğan sinema, 100 yıllık tarihi boyunca bu görüntüyü tekrar eder: İşçiler, emekçiler, çoğunlukla çalıştıkları yeri terk ederken görüntülenir filmlerde. Sinema fabrika içine pek az uğrar; emek süreci görünmezleştirilirken, özel hayat ve karakter psikolojisine dayalı bir drama ve görüntü rejimi kurulur. 

    İşte bu yüzden, işçi ve emekçi filmleri dediğimizde, ilk olarak aklıma Farocki’nin Fabrikadan Çıkan İşçiler’i geliyor. Çünkü bu video-deneme, sinemanın egemen sınıfla iş birliğini gözler önüne seriyor. İşçi sinemasından bahsederken bu iş birliğinin reddedildiği filmlere bakmalı. En başta Eisenstein’ın Grev’i (1925). Sonradan çekeceği tarihi filmlerin aksine emek süreçlerini ve sınıf çatışmasını gerçek anlamda görünür kılan bir film. Godard’ın patronlarla birlikte bir bakıma seyirciyi de fabrikanın içine hapsettiği Tout va Bien (1972)… 1968 ve sonrasındaki sol içi tartışmaları da kapsadığı için ayrı bir yere sahip. Sendikal mücadeleyi anlatan sayısız belgesel var, aralarından We the Workers’a (2017) vurgu yapmak isterim çünkü her yıl yüz binlerce işçinin hayatını yitirdiği, bağımsız sendikaların en zor koşullarda mücadele verdiği Çin’in bugünüyle ilgili. Ayrıca Endonezya’daki işçi birliklerinin kendi örgütlenmeleri ile gerçekleştirdikleri, Joshua Oppenheimer’ın The Act of Killing’ini de mümkün kılan film olan The Globalization Tapes... Küreselleşmenin katbekat artırdığı “uzak coğrafyalardaki” emek sömürüsünü görünür kıldığı için. Bir de, Dardenne Kardeşler’in İki Gün ve Bir Gece’si (2014)... Hem kadın mücadelesinin gücünü hem de liberal Avrupa’da derinleşen güvencesizliği ortaya koyduğu için. 

    ŞENAY AYDEMİR’DEN BEŞ FİLM  

    İşçi Sınıfı Cennete Gider (Elio Petri, 1971): Elio Petri, çalıştığı makinenin bir uzantısı haline gelmiş bir işçinin dönüşümünü anlatırken, bir yandan da öğrencilerin radikalliği ile sendikaları uzlaşmacılığı arasındaki farkı da ortaya koyar. “İşçi Sınıfı Cennete Gider” yalnızca iş hayatına değil, karakterinin özeline de girerek yaşadığı değişimin izini sürer.

    İş (Ermanno Olmi, 1961): Ermanno Olmi, maddi olanaksızlıklar nedeniyle okulu bırakıp iş bulma hayalleri kuran bir gencin hikayesini anlatır. Memur olabilmek için sınava giren Domenico’nun naifliği iş hayatının katılığı karşısında işlevli olabilecek midir? Film, küçük memur dünyasının Kafkavari bir portresini çizer. 

    Germinal (Claude Berri, 1993): Emile Zola’nın aynı adlı romanından uyarlanan film, bir yandan emek sömürüsünün vardığı boyutları ustaca gösterirken, diğer yandan da sosyalist ve anarşistler arasındaki çatışmaların yarattığı politik sorunlara da dikkat çeker.  

    Güneşli Pazartesiler (Fernando León de Aranoa, 2002): Filmde, İspanya’nın liman kenti Vigo’da işten çıkarılan bir grup tersane işçisinin öyküsü anlatılmaktadır.  Neoliberal dünyanın işçi ve emekçilere sunabileceği hiçbir şey olmadığının açığa çıktığı bugünlerde, erken dönem bir öngörü olarak da izlenmeli bu film.

    Zerre (Erdem Tepegöz, 2012): Film, tekstil atölyelerinde çalışan bir katının hayatta kalma mücadelesini anlatır. Ancak Zeynep’in hikayesini izlerken Türkiye’deki emek sömürüsünün vardığı boyutları, çalışma hayatının güvencesizliği başta olmak üzere çarpıcı bir manzarayla karşı karşıya kalır seyirci. 

    ‘TEK ADAM’ YERİNE ‘CEMİYET ADAMI’

    Adnan ÖZYALÇINER

    İşçinin, emekçinin yaşam sürecinin serüvenini, bir yandan açlıkla, yoksullukla savaşırken uğradığı siyasal, toplumsal haksızlıklar karşısındaki duruşunu, direnişini edebiyatımızda öncelikle öykülerimizde, birçok öykü kitabında bulabiliriz. Ben içlerinden ancak birkaçını işaret etmek isterim:

    Başta Refik Halit Karay’ın edebiyatımızdaki ilk işçi öyküsü olan Sus Payı (Hakk-ı Sükut) öyküsünü Memleket Hikayeleri kitabından; Sadri Ertem’in Kaybolan Adam öyküsünü Kaybolan Adam (seçme öyküler) kitabından; Sabahattin Ali’nin Apartman, Arabalar Beş Kuruşa öykülerini Sabahattin Ali Seçme Öyküler kitabından; Sait Faik’in Pay öyküsünü Son Kuşlar, İnsanlığın Haline Doğru öyküsünü Tüneldeki Çocuk kitaplarından; Orhan Kemal’in Uyku öyküsünü Ekmek Kavgası, Grev öyküsünü Grev kitaplarından; Bekir Yıldız’ın Bahtiyar Amele ile Motorize Köleler öyküsünü Sahipsizler kitabından; benim Grev Bildirisi öykümü Sağanak, Dokumacının Ölümü öykümü Cambazlar Savaşı Yitirdi kitaplarından okuyun derim.

    Sadri Ertem’in Kaybolan Adam öyküsünün sonundaki bireysel özgürlüklerin, tekliğin, toplumsal özgürlüğe, çokluğa dönüşeceğinin bildirimini unutmadan:

    “Her gün hürriyet hürriyet diye inleyen tek adam, fabrika düdükleriyle balyozlar gibi yataklarından kalkıp inen insanlara karıştı… Dükkanda çalışan, barda para yiyen, melon şapkalı adam bir gün içinde ortadan silindi, kayboldu.
    Şimdi onun yerine bir adam yaşıyor: 
         ‘Tek adam’ yerine ‘Cemiyet adamı’”

    SİBEL ÖZ’DEN ÜÇ KİTAP 

    Necati Cumalı-Tütün Zamanı: Ege’de geçen romanda, taşranın tüm gerici özelliklerini taşıyan bir kasabada aşkını herkese karşı savunmak zorunda kalan Zeliş, romanın baş kahramanıdır. Necati Cumalı’nın bu yapıtında sadece aşkı değil, arka planda, ama kuvvetli bir vurguyla tütün üreticilerinin yaşamlarını, tütüncülüğün zorluklarının nefessiz bıraktığı hayatların tütün gibi sararıp solmasını okumak, bugüne dair de tütün, pamuk üretiminin nereye gittiğini düşünmek açısından yakıcı.

    Orhan Kemal-Ekmek Kavgası: Orhan Kemal, edebiyatımızda ekmeğini en zor koşullarda kazanan yoksulların sesi olmuştur. Her ne kadar anlattığı gerçeklik ‘sert’ bulunsa da, bugünün Türkiye’sinde dahi ekmek  kavgasının ne denli çetin şartlarda verildiği gözetilirse, yazdıklarının bugünle bağı ve güncelliği çok daha iyi anlaşılacaktır. Ekmek Kavgası, yoksulluğun kırbacını her gün yiyen dipteki insanı anlatırken, umudu, direnci eksik etmemesi yönüyle de kıymetlidir.

    Temel Karataş-Ağrı Eşiği: Günümüzün ‘sert’ toplumsal gerçekliğinin öyküdeki iz düşümünü ve gerçeklerin yalın bir dille, süslenmeden okurun dünyasına sunulmasını Temel Karataş’ta buluyoruz. Orhan Kemal’in dünyasının bugün ne hale geldiğini, neye dönüştüğünü ya da “Orhan Kemal bugün yaşasaydı…” sorusunun cevabını merak edenler Ağrı Eşiği’nde yapay ve kurgu dil yerine verili dilin nasıl öyküleştiğine de tanık olurlar.

    MÜZİKTE VE OPERADA İZ BIRAKAN İŞÇİLER

    Özlem ERTAN

    Müzik ve opera tarihinde işçi sınıfının yaşamından kesitler sunan pek çok eser var. Operada 1800’lü yılların ortalarında ortaya çıkan “Verismo” yani “Gerçekçilik” akımı, işçi sınıfının ve sıradan insanların hikayelerini sahneye taşımıştı. Georges Bizet’nin meşhur ‘Carmen’ operasında tütün fabrikasında çalışan işçileri, Çingeneleri, yoksulları görürüz. Bu yanıyla operada bir devrim yaratmıştır ‘Carmen’. Her ne kadar ilk sahnelendiğinde, opera sahnesinde aristokratların süslü yaşamlarını izlemeye alışık olan izleyicilerin tepkisini çekse de değeri sonradan anlaşılmıştır. 

    1889, Pietro Mascagni’nin ‘Cavalleria Rusticana’ ile Ruggero Leoncavallo’nun ‘I Pagliacci’ (Palyaçolar) operalarının doğduğu yıldır. “Verismo” akımının gerçek anlamda ilk temsilcileri olarak görülen bu iki eserde yine işçiler, gezgin sanatçılar, köylüler kısaca emekçiler vardı. Bunları Giacomo Puccini’nin ‘Tosca’ ile ‘La Bohème’ operaları takip etti. ‘La Bohème’de Paris’teki yoksul bir apartmanda yaşayan Terzi Mimi ile Ressam Rodolfo’nun aşkını müziğiyle ölümsüzleştiren besteci, ‘Tosca’da ise acımasız Polis Şefi Scarpia’yı öldüren bir şarkıcının hazin sonunu anlatmıştı. Artık operada sadece şaşalı hayatlara değil, emekçilere ve yoksullara da yer vardı. 

    Yakın tarihte özellikle Rock ve Protest müzik sanatçılarının işçi sınıfıyla ilgili şarkılar yaptığını görüyoruz. Beatles grubunun unutulmaz üyelerinden John Lennon’ın, Beatles’dan sonra çıkardığı ilk solo albümünde yer alan, 1970 tarihli ‘Working Class Hero’ (İşçi Sınıfı Kahramanı), işçi sınıfının hayatın her alanında nasıl ezildiğini anlatan tanınmış bir şarkı. Rock Müzisyeni Bruce Springsteen’in 1978 tarihli şarkısı ‘Factory’ yani ‘Fabrika’ işçi sınıfının karşılaştığı sorunlar hakkında. Florence Reece’nin ‘Which Side Are You On’ adlı şarkısı ise maden işçileriyle ilgili. Babasını ve sonra da eşini maden kazasında kaybeden Reece, 1930’lu yıllarda bu şarkıyı yazmış ve söylemişti. 

    Tabii ki Türkiye’de de işçi şarkıları bestelendi ve söylendi. Alpay’ın seslendirdiği ‘Fabrika Kızı’, bir işçi kızın hayatı ve umutları hakkında. Timur Selçuk’un bestelediği ‘1 Mayıs Marşı’ ile Cem Karaca’nın maden işçileri hakkındaki ‘Maden Ocağının Dibinde’ şarkılarını da unutmamak lazım.

     

    ÖNCEKİ HABER

    Kitlesel Mülksüzleştirme ve Türkleştirme
    SONRAKİ HABER

    TCDD’nin tarihi binası Medipol Hastanesine devredildi
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Türkiye-ABD ilişkilerinin kopması da sürmesi de çok zorlaşmıştır

     Ender İMREK
    Ender İMREK

    Türkiye nereye doğru...

     İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    Memur-Sen’e ve hükümete karşı tüm kamu emekçilerinin TİS taleplerini savunma ihtiyacı

     İzzettin ÖNDER
    İzzettin ÖNDER

    Merkez Bankasının siyasi uyumu

     Şenay AYDEMİR
    Şenay AYDEMİR

    Peki ya Zimbabweli limon üreticileri!

     Evrensel BİLGİN
    Evrensel BİLGİN

    Naylon

     İsmail Gökhan BAYRAM
    İsmail Gökhan BAYRAM

    VLC'de açık var mı?
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    CHP’li Karaca: Seçim bitti, Bakan Soylu vaatlerini unuttu
    CHP’li Karaca: Seçim bitti, Bakan Soylu vaatlerini unuttu

    Denizli Acıpayam’da 4 ay önce yaşanan depremin üzerinden 4 ay geçti ama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun verdiği sözler tutulmadı.

    Kaymakamlık 'Atatürk Parkı'na ‘olmaz’ dedi
    Kaymakamlık 'Atatürk Parkı'na ‘olmaz’ dedi

    Fındıklı Belediyesi, Millet Bahçesi ve Millet Kıraathanesinin ismini ‘100. Yıl Atatürk Parkı’ ve ‘Kazım Koyuncu Kültür Merkezi’ olarak değiştirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Suriyeli mülteciler için yapılan açıklamaya saldırı girişimi
    Suriyeli mülteciler için yapılan açıklamaya saldırı girişimi

    Suriyeli mültecilerin il dışına ve sınır dışına gönderilmesini protesto eden kurumlara bir grup saldırmak istedi.

    Saat satan Afrikalılardan Soylu'ya: Hırsızlık mı yapıyoruz?
    Saat satan Afrikalılardan Soylu'ya: Hırsızlık mı yapıyoruz?

    "Elinde bir saat, 10 liraya satıyor, Afrika’dan gelmiş. Biz buna müsaade etmeyeceğiz” diyen Soylu'ya saat satan Afrikalılardan yanıt: Ekmek parası için bu işi yapıyoruz.

    Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Milli bekamızın soğan kadar da mı değeri yoktur?
    Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Milli bekamızın soğan kadar da mı değeri yoktur?

    Devlet Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Türkiye ateşten gömlek giymişken siz hangi yüzle konuşuyorsunuz?

    Köpeğe cinsel saldırıda bulunan zanlıya sadece "hayasızca hareketler"den işlem
    Köpeğe cinsel saldırıda bulunan zanlıya sadece "hayasızca hareketler"den işlem

    Antalya'da, köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen kişi hakkında sadece "hayasızca hareketler" suçundan işlem yapıldı. (Fotoğraf: Arşiv)

    GÜNCELLENDİ
    Munzur Dağları’nın tamamı maden sahası ilan edildi
    Munzur Dağları’nın tamamı maden sahası ilan edildi

    TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Cemalettin Küçük, Munzur Dağları’nın tamamının maden sahası olarak ilan edildiğini söyledi.

    Tiyatro ve sinema oyuncusu Yalçın Gülhan hayatını kaybetti
    Tiyatro ve sinema oyuncusu Yalçın Gülhan hayatını kaybetti

    Uzun süredir hastanede tedavi gören tiyatro ve sinema oyuncusu Yalçın Gülhan hayatını kaybetti.

    Ekolojik belgesel film finalistleri belli oldu
    Ekolojik belgesel film finalistleri belli oldu
    'Kanser tedavisi görenler, günde 500 mililitreden fazla yeşil çay içmesin'
    'Kanser tedavisi görenler, günde 500 mililitreden fazla yeşil çay içmesin'
    GÜNCELLENDİ
    Avrupa'da "yeni sıcak hava dalgası" alarmı
    Avrupa'da "yeni sıcak hava dalgası" alarmı
    Kimseye Yar Olmayan Kuşlar
    Kimseye Yar Olmayan Kuşlar
    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de yaz transfer dönemi | Tüm kulüplerde gelenler-gidenler
    Süper Lig'de yaz transfer dönemi | Tüm kulüplerde gelenler-gidenler
    Ali Deniz Uzatmaz Futbol Turnuvası başladı
    Ali Deniz Uzatmaz Futbol Turnuvası başladı
    Çanakkale’de “Su Hakkı” için nöbet başladı
    Çanakkale’de “Su Hakkı” için nöbet başladı

    Çanakkale’nin tek içme ve sulama suyu kaynağı Atikhisar Barajı’nın su toplama havzası üzerinde Doğu Biga Madencilik tarafından altın madeni için yapılan ağaç katliamına karşı tepki büyüyor.

    CHP’li Tanal’dan Düzce için suç duyurusu: Dere yatakları daraltılmış
    CHP’li Tanal’dan Düzce için suç duyurusu: Dere yatakları daraltılmış

    CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Düzce’de 5 kişinin hayatını kaybetmesine 2 kişinin de kaybolmasına neden olan ihmallere ilişkin suç duyurusunda bulundu.

    Cumartesi Anneleri: Devlet yükümlülüklerini yerine getirmiyor
    Cumartesi Anneleri: Devlet yükümlülüklerini yerine getirmiyor

    Kayıp yakınlarının akıbetini soran Cumartesi Anneleri, eylemlerinin 748. haftasında Süleyman Cihan için adalet istendi.

    İktidar medyası, barış akademisyenlerini haklı bulan AYM’yi hedef aldı
    İktidar medyası, barış akademisyenlerini haklı bulan AYM’yi hedef aldı

    İktidara yakınlığıyla bilinen medya kuruluşları AYM’nin barış akademisyenlerine ilişkin verdiği ihlal kararını, akademisyenleri hedef göstererek sundu.

    Memur-Sen’in teklifi sağlık emekçilerinin sorunlarına çözüm değil
    Memur-Sen’in teklifi sağlık emekçilerinin sorunlarına çözüm değil

    SES Adana Şubesi, Memur Sen'in hükümete götürdüğü toplusözleşme teklifine tepki gösterdi.

    Bursa’da KESK üyeleri toplusözleşme taleplerini açıkladı
    Bursa’da KESK üyeleri toplusözleşme taleplerini açıkladı

    Bursa’da toplusözleşme süreci için stant açan KESK bileşenleri, düzenlediği basın açıklamasıyla da taleplerini sıraladı.

    Kolombiya'da 3,5 yılda 289 insan hakkı savunucusunun öldürülmesi protesto edildi
    Kolombiya'da 3,5 yılda 289 insan hakkı savunucusunun öldürülmesi protesto edildi

    Kolombiya'da son 3,5 yılda 289 insan hakları savunucusunun öldürülmesi, ülkenin dört bir yanında binlerce kişinin katıldığı gösteri ve yürüyüşlerle protesto edildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 11 üniversiteye rektör atamasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Cezayir'de eylemlerin 23. haftası: Diyaloğa hayır, kararı verecek olan halktır
    Cezayir'de eylemlerin 23. haftası: Diyaloğa hayır, kararı verecek olan halktır

    Cezayir’de eski Cumhurbaşkanı Buteflika'yı istifaya sürükleyen kitlesel halk protestoları 23'üncü haftasında da devam etti.

    GÜNCELLENDİ
    97 işçi zehirlenme nedeniyle hastaneye kaldırıldı
    97 işçi zehirlenme nedeniyle hastaneye kaldırıldı

    Karabük Safranbolu'da bulunan bir tekstil fabrikasında çalışan 97 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Figen Yüksekdağ için tutukluluğun devamına karar verildi
    Figen Yüksekdağ için tutukluluğun devamına karar verildi

    Figen Yüksekdağ, tutuklu yargılandığı davanın 14. duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada Yüksekdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi.

    Esenler Otogar otoparkının İSPARK'a devrinin durdurulması kararı reddedildi
    Esenler Otogar otoparkının İSPARK'a devrinin durdurulması kararı reddedildi

    Esenler Otogar otoparkının İSPARK’a devrinin mahkeme kararıyla durdurulması kararı ortadan kaldırıldı.

    EMEP Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen: Demokrasi birlikte mücadeleyle mümkün
    EMEP Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen: Demokrasi birlikte mücadeleyle mümkün

    Munzur Festivalinde düzenenlenen panelde konuşan EMEP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen, "Gerçek bir halk iktidarı, halk demokrasisi istiyoruz ve bunun için mücadele etmemiz gerekiyor" dedi.

    Grevdeki Hilton SA işçileri: Yöneticilere prim verdiler bize teşekkür mektubu
    Grevdeki Hilton SA işçileri: Yöneticilere prim verdiler bize teşekkür mektubu

    Grevleri süren Hilton SA işçileri Evrensel'e konuştu: Bize sadece teşekkür mektubu vermelerinden dolayı ücretlerimiz eritildi.

    Tahir Elçi soruşturması için adım atılmıyor: Soruşturma başladığı yerde
    Tahir Elçi soruşturması için adım atılmıyor: Soruşturma başladığı yerde

    Diyarbakır'da katledilen Tahir Elçi için her hafta Diyarbakır Adliyesi önünde düzenlenen basın açıklamasının 186.'sı gerçekleştirildi.

    Merkez Bankasında dört genel koordinatör görevden alındı
    Merkez Bankasında dört genel koordinatör görevden alındı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görevden aldığı Murat Çetinkaya’nın TCMB bünyesinde oluşturduğu birimde görev yapan dört koordinatör görevden alındı.