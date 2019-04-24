24 Nisan 2019 18:06

Demir bu manşetlerle mi soğuyacak?

Kemal Kılıçdaroğlu'ya yumruk atan Osman Sarıgün, "İzlediğim haberler nedeniyle saldırıda bulundum" dedi.

Demir bu manşetlerle mi soğuyacak?

Güneş,Türkiye ve Yenişafak gazetelerinin birinci sayfaları

    • Paylaş

    Çağrı SARI

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ya yumruk atan saldırgan Osman Sarıgün, serbest bırakıldı. Yargının bu kararı, saldırının organize olmadığını iddialarını öne süren iktidarı destekler nitelikte. Ayrıca, iktidar temsilcilerinin üst üste yaptığı açıklamalar ile o dilin taşıyıcısı medyanın, hedef gösteren manşetlerden vazgeçmemesi yeni saldırılara çanak tutar nitelikte.  

    En tepedeki ağızlardan yapılan ‘gaz sıkışması’ açıklamalarının da saldırganın sırtını pışpışlar nitelikte olduğu, Sarıgün’ü “kahramanlaştıran” fotoğraflarla sabit. Kendisi şu ara tebrikleri kabul etmekle meşgul olsa gerek. 

    Bu sürece nasıl gelindiği ve medyanın buradaki rolü üzerine çok şey söylendi. Ancak saldırganın emniyette verdiği ifade itiraf gibi: “PKK destekçisi olduğuna dair yapılan söylemler beni etkiledi. Ve kalabalıkta Kılıçdaroğlu’nu karşımda görünce sinirlerime hakim olmayarak, sadece bir kez yumruk attım… Kemal Kılıçdaroğlu’na şahsi bir husumetim yoktur. Kalabalık esnasında kendimi kaybettim ve daha öncesinde izlediğim haberler sebebiyle de saldırıda bulundum.”

    “İzlediğim haberler nedeniyle saldırıda bulundum” diyor saldırgan. Yeniden yeniden tecrübe etmeye gerek yok. Ne yazık ki envai çeşit provokasyonla örülü kanlı tarihimiz bu memlekette saldırıların, katliamların medya eliyle örüldüğünü bize çok kez gösterdi. 

    Hatırlayalım…

    Maraş Katliamı, “Aleviler Sünnilere saldıracak, camileri yakacak” bildirilerinin kente yayılması ile başladı. Sivas Katliamı, yerel bir gazetenin attığı “Müslüman mahallesinde salyangoz satıyorlar” manşetiyle başladı. Daha geriye mi gidelim? Türkiye tarihinin en kanlı katliamlarından biri de, yine bir gazete haberi ile örüldü. “Selanik’te Atatürk’ün evine Yunanlılar tarafından bomba atıldığı” haberi 6-7 Eylül Katliamı’nın fitilini ateşledi. Ne hikmetse, Ekspres gazetesinin 20 bin olan tirajı o gün 290 bine çıkmıştı! Hrant Dink’i ölüme götüren manşetler ise hâlâ hafızalarda taze. Ya da ‘yıldız’ bir televizyoncunun Tahir Elçi’yi hedef tahtasına koyan yayını. 

    7 Haziran sürecinde 400 milletvekili isteyen, “Aksi halde kaos çıkar” diyen AKP’li sözcülerin HDP’yi nasıl hedef gösterdiği ve başkanlık ısrarı uğruna memleketin nasıl bir felakete sürüklendiğine de tanık olduk. Bütün bu süreç boyunca yaşanan toplumsal travmalarda (HDP’nin parti binalarına gönderilen çiçekli bombalar, Diyarbakır miting alanında yaşanan katliam, Suruç ve Ankara Gar Katliamları...) egemen medya kışkırtıcı dilinden vazgeçmedi. 1 Kasım seçimlerine dek bu kara propaganda devam etti. Bugünün “beka” söylemine benzer şekilde o dönemde de “kokteyl terör” ve “ kaos” söylemi “yüksek tirajlı gazetelerin” manşetlerine oturdu. Öyle ki, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun Kürt kentlerinde yaptığı “beyaz Toros” hatırlatması bile ana haber bültenlerinin manşet başlığı haline gelebildi. 

    Ülkemizin egemen medya tarihi kanlı saldırılara, kışkırtma ve gerilimlere çanak tutan haberlerle doluyken, Sarıgün’ü ‘galeyana’ getiren manşetler için sadece ‘sorumsuzluk’ diyebilir miyiz? Normal durumlarda, medyanın bir saldırının ardından yumuşak mesajlar vermesini beklersiniz… Sağduyu çağrıları yapmalarını vs. … Tabii normal zamanlarda, normal bir medyaya sahipseniz!

    31 Mart yerel seçimler sürecinde kampanyasını türlü hedef gösterme yöntemleri ile yürüten iktidar blokunun gerilim ve şiddeti esnetmediğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘gaz sıkışması’ açıklamaları ile görüyoruz. Ne de olsa, İstanbul için yeniden seçim tartışmaları sürüyor ve seçimlerde eriyen AKP’nin içi kaynayan kazan! Toparlanması gerek…

    Cumhurbaşkanı bir yandan “Demiri soğutma zamanı” açıklamaları yaparken bir yandan da Kılıçdaroğlu’ya telefon bile etmediğini kamuoyuna duyurarak, “mesaj” veriyor. Kılıçdaroğlu’nun saldırıya uğradığı gün Güneş gazetesi tarafından atılan ve asker ölümlerini işaret eden “Mutlu musun Ekrem İmamoğlu” manşeti ile Erdoğan’ın “Mehmetlerimi şehit edenleri, onlarla kol kola gezenleri dinleyelim mi?” açıklaması tam da burada iç bütünlük oluşturuyor. 

    Ve hemen ardı sıra gelen manşetler…

    YeniŞafak: ‘Mehmed’imi şehit edenleri dinleyelim mi”

    Türkiye: Talihsiz saldırı sonrası HDP ile ittifakı unutturma çabası/ 
    Tahrik etme CHP

    Siyasette kendi bekası için şiddeti meşru gören bir dil, en üstten aşağıya doğru yayılıyor. Bununla başa çıkabilmek için de sadece toplumdaki kitle örgütlerine değil, muhalif medyaya, biz gazetecilere de büyük rol düşüyor. 

    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 24 Nisan 2019 Çarşamba

    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 24 Nisan 2019 Çarşamba

    Kılıçdaroğlu’ya saldıran Osman Sarıgün’ü “Kahraman” yaptılar

    Kılıçdaroğlu’ya saldıran Osman Sarıgün’ü “Kahraman” yaptılar

    CHP’den Sarıgün tepkisi: Yumruk attıranlar serbest bıraktı

    CHP’den Sarıgün tepkisi: Yumruk attıranlar serbest bıraktı

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    İstanbul Havalimanında sorunlar bitmek bilmiyor
    YAZARLAR
    Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Gazetecilere yine cezaevi yolu ve Türkiye manzarası

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Kılıçdaroğlu’ya linç girişimi

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Aydınlanmanın kadın yüzü: Ebeler
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Veriler "ekonomide toparlanma yok" diyor
    Veriler "ekonomide toparlanma yok" diyor

    Güven endeksi tüketimin artmayacağını gösteriyor, inşaatta kriz sürüyor… Bu şartlarda işsizlik fırtınasının dindirilebilmesi imkansız.

    Af Örgütü: Suudi Arabistan’da 37 kişinin ölüm cezası infaz edildi
    Af Örgütü: Suudi Arabistan’da 37 kişinin ölüm cezası infaz edildi

    Uluslararası Af Örgütü, Suudi Arabistan’da 37 kişinin idam edilmesine tepki gösterdi.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir'de emekçiler iş güvencesi talebiyle 1 Mayıs'ta alanda olacak
    İzmir'de emekçiler iş güvencesi talebiyle 1 Mayıs'ta alanda olacak

    İzmir'de Gündoğdu Meydanı'nda yapılacak 1 Mayıs'ın ana gündemi kıdem tazminatı olacak.

    İstanbul Havalimanında sorunlar bitmek bilmiyor
    İstanbul Havalimanında sorunlar bitmek bilmiyor

    Yeni havalimanında ikram tesisi bulunmaması nedeniyle THY’nin ikram malzemelerini 43 kilometre uzaktan TIR’lar ile taşıdığı iddia edildi.

    YSK’den Şırnak kararı: Binlerce taşımalı seçmen müessir hal değilmiş!
    YSK’den Şırnak kararı: Binlerce taşımalı seçmen müessir hal değilmiş!

    HDP'nin Şırnak seçimleri ile ilgili YSK'ye yaptığı olağanüstü itiraz reddedildi.

    Demir bu manşetlerle mi soğuyacak?
    Demir bu manşetlerle mi soğuyacak?

    Kemal Kılıçdaroğlu'ya yumruk atan Osman Sarıgün, "İzlediğim haberler nedeniyle saldırıda bulundum" dedi.

    İdlib’de patlama: 11 kişi yaşamını yitirdi
    İdlib’de patlama: 11 kişi yaşamını yitirdi

    Suriye’nin İdlib vilayetinde patlama meydana geldi. Patlamada en az 11 sivil yaşamını yitirdi, 27 kişi yaralandı.

    Sudan’da darbe karşıtı eylemler sürüyor
    Sudan’da darbe karşıtı eylemler sürüyor

    Sudan’da Beşir’e karşı başlayan eylemler, Beşir’in devrilmesinin ardından askeri yönetime karşı sürüyor. Halk sivil yönetim istiyor.

    Türkiye Gazeteciler Sendikasından üyelerine kitap kampanyası
    Türkiye Gazeteciler Sendikasından üyelerine kitap kampanyası
    Artvin, Kars, Ardahan: Milli coğrafya ayırdı, seçimler birleştirdi
    Artvin, Kars, Ardahan: Milli coğrafya ayırdı, seçimler birleştirdi
    GÜNCELLENDİ
    NBA Play-Off | İlk tur maçlarında son durum
    NBA Play-Off | İlk tur maçlarında son durum
    Duvarlara hayat veren kadın: Nuran Erden
    Duvarlara hayat veren kadın: Nuran Erden
    Hep Sonradan Müzikali: Güzel şarkılar, zayıf dramaturji
    Hep Sonradan Müzikali: Güzel şarkılar, zayıf dramaturji
    KİP: “Çernobil, Fukuşima… Dün, Bugün olmasın. Nükleere Hayır!”
    KİP: “Çernobil, Fukuşima… Dün, Bugün olmasın. Nükleere Hayır!”
    GÜNCELLENDİ
    YSK'den ara karar: Maltepe'de seçim kurullarından bilgi istendi
    YSK'den ara karar: Maltepe'de seçim kurullarından bilgi istendi

    YSK, MHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimi hakkında yaptığı olağanüstü itirazda ara karar verdi.

    GÜNCELLENDİ
    Küçükçekmece'de çocuk istismarı: 5 yaşındaki çocuğun tedavisi sürüyor
    Küçükçekmece'de çocuk istismarı: 5 yaşındaki çocuğun tedavisi sürüyor

    İstanbul Küçükçekmece’de 5 yaşındaki bir çocuk istismara maruz bırakıldı. Halk istismara isyan ederken savcılık soruşturmaya gizlilik getirdi.

    Uyuşturucuyla mücadele ve cinsiyet eşitliği komisyonları reddedildi
    Uyuşturucuyla mücadele ve cinsiyet eşitliği komisyonları reddedildi

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinde CHP'nin kurulmasını istediği uyuşturucuyla mücadele ve cinsiyet eşitliği komisyonlarını AKP reddetti.

    Taksim'de çocuk istismarını protesto eden kadın gözaltına alındı
    Taksim'de çocuk istismarını protesto eden kadın gözaltına alındı

    Küçükçekmece'de bir çocuğun istismara maruz kalmasını Taksim Meydanı’nda protesto etmek isteyen bir kadın gözaltına alındı.

    AKP, Kurtalan Belediyesinde 180 milyon borç bıraktı
    AKP, Kurtalan Belediyesinde 180 milyon borç bıraktı

    HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş: Borçlu belediyelerin AKP’li belediyeler olması tesadüf müdür?  

    Açlık grevleri kritik aşamada
    Açlık grevleri kritik aşamada

    Tecridin kaldırılması talebiyle açlık grevine başlayan tutukluların sağlık durumlarının ağırlaştığı belirtildi.

    GÜNCELLENDİ
    Metrobüste kadına cinsel saldırıda bulunan Fatih Özdemir tutuklandı
    Metrobüste kadına cinsel saldırıda bulunan Fatih Özdemir tutuklandı

    İstanbul'da Avcılar yönünde giden metrobüste bir kadına cinsel saldırıda bulunan Fatih Özdemir tutuklandı.

    1 Mayıs'a doğru | İşçiler ne talep ediyor, nasıl hazırlanıyor?
    1 Mayıs'a doğru | İşçiler ne talep ediyor, nasıl hazırlanıyor?

    Cam Keramik-İş Genel Başkanı Birol Sarıkaş ile yaklaşan 1 Mayıs'ı konuştuk.

    CHP’den Sarıgün tepkisi: Yumruk attıranlar serbest bıraktı
    CHP’den Sarıgün tepkisi: Yumruk attıranlar serbest bıraktı

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya Kılıçdaroğlu’ya yumruk atan Osman Sarıgün’ün serbest bırakılmasını Evrensel'e değerlendirdi.

    Selahattin Demirtaş: Korkuyla yönetilemeyeceğini gördüler
    Selahattin Demirtaş: Korkuyla yönetilemeyeceğini gördüler

    Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davanın duruşması Ankara Sincan Cezaevi Kampüsünde görülmeye başlandı.

    Selma Gürkan'a Afrin konuşması nedeniyle ceza verildi
    Selma Gürkan'a Afrin konuşması nedeniyle ceza verildi

    EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan'a Afrin operasyonuna ilişkin konuşması nedeniyle “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla ceza verildi.

    AOÇ'de bin dönümlük alan, metrekaresi 10 kuruştan ihaleye çıkarıldı
    AOÇ'de bin dönümlük alan, metrekaresi 10 kuruştan ihaleye çıkarıldı

    Mimarlar Odası, Atatürk Orman Çiftliği'ne ait yaklaşık 1 milyon metrekarelik alanın, metrekaresi yıllık 10 kuruştan ihaleye çıkarıldığını bildirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Sultanahmet'te Ermeni Soykırımı anmasına izin verilmedi
    Sultanahmet'te Ermeni Soykırımı anmasına izin verilmedi

    İHD’nin İstanbul Sultanahmet Meydanı’nda yapmak istediği Ermeni Soykırımı anması polislerce engellendi.

    GÜNCELLENDİ
    Kılıçdaroğlu’ya saldıran Osman Sarıgün’ü “Kahraman” yaptılar
    Kılıçdaroğlu’ya saldıran Osman Sarıgün’ü “Kahraman” yaptılar

    AKP Ankara İl Başkanı, Kılıçdaroğlu'ya saldıran Osman Sarıgün için "Yiğit" derken Sarıgün'ün elinin öpüldüğü fotoğraflar sosyal medyada yayıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Koç Holding uzlaşmaya yaklaşmıyor, TÜPRAŞ işçileri direniyor
    Koç Holding uzlaşmaya yaklaşmıyor, TÜPRAŞ işçileri direniyor

    TÜPRAŞ işçileri ile Koç Holding arasında yürütülen toplusözleşme süreci tıkandı. İşçiler, ses getiren eylemler yapmaya hazırlanıyor.

    GÜNCELLENDİ
    Sri Lanka'da kilise ve otellere bombalı saldırılar: 359 ölü
    Sri Lanka'da kilise ve otellere bombalı saldırılar: 359 ölü

    Sri Lanka'da kilise ve otelleri hedef alan saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 359'a yükseldi. Bombalı saldırıları IŞİD üstlendi.