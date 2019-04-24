CHP’den Sarıgün tepkisi: Yumruk attıranlar serbest bıraktı

Birkan BULUT

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ya katıldığı asker cenazesinde yumruk atan AKP’li Osman Sarıgün’ün serbest bırakılmasını değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, “Yumruk attıranlar, atanın serbest bırakılmasını sağladılar” dedi.

Linç girişimi sırasında Çubuk’ta Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, gelişmeleri Evrensel’e değerlendirdi. Kılıçdaroğlu’ya saldıran Sarıgün’ün serbest bırakılmasına ilişkin “Yumruk attıranlar, atanın serbest bırakılmasını sağladılar” diye değerlendiren Kaya, Erdoğan’ı ve AKP’yi eleştiren tweetler nedeniyle birçok kişinin hapse atıldığını hatırlattı, Kılıçdaroğlu’ya saldıranların serbest bırakılmasının ülkenin içine sürüklendiği durumu gösterdiğini ifade etti. Saldıranların ve saldırının arkasındakilerin açığa çıkarılması gerektiğini vurgulayan Kaya, “Bize yumruk atan kişinin cenaze namazını kılmaya başladığımızdan beri sürekli bizi takip eden bir yaklaşımı vardı” dedi.

“AKAR KORUMA ORDUSUNDAN GÖREMEMİŞTİR”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın tepki çeken açıklamalarına ilişkin “Olaydan haberimiz yoktu” şeklinde kendisini savunmasını da eleştiren Kaya, “Onun etrafında öyle bir koruma ordusu varmış ki, korumalardan başka bir şey görememiş. Akar 15 Temmuz darbe girişimdeki beceriksizliğini burada da gösterdi. Orada asker vardı, jandarma özel timi vardı... Akar emir verdiğinde oradakileri süpürebilirdi. ‘Sevgili arkadaşlar’ diye demeç vereceğine, orada başka bir talimat vermesi gerekirdi” diye konuştu.

“MECLİS ARAŞTIRMASINA KİM KARŞI ÇIKACAK GÖRECEĞİZ”

Bu soruşturmanın kapanmasına izin vermeyeceklerini ifade eden Akar, ayrıca Meclis araştırma önergesi verdiklerini de belirterek, “Ona da kimler karşı çıkacak göreceğiz” dedi. Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığına tespit ettikleri 31 kişinin ismini verdiğini aktaran Kaya, “Bu Türkiye’ye oynanmış bir oyun. Mesele sadece bize yumruk atılması, linç edilmek istenmemiz değil. Türkiye’ye barış, demokrasi ve özgürlük gelmesine kimse engel olamayacak” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ya yumruk atan Osman Sarıgün serbest bırakıldı