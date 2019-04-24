AOÇ'de bin dönümlük alan, metrekaresi 10 kuruştan ihaleye çıkarıldı

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazilerinde yaklaşık 1 milyon metrekarelik alanın, "tarımsal üretim alanı" adı altında kiralama yöntemiyle ihaleye çıkartıldığını bildirdi.

Bu durumun AOÇ arazisinin talanı anlamına geldiğini belirten Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, AOÇ müdürünün istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Candan, Sayıştay raporlarında “AOÇ’nin kiralama sürecinde en çok geçici yapılaşma baskısıyla karşı karşıya kaldığı ve bunun da giderek kalıcı yapılaşmaya dönüştüğü” ifadelerinin yer aldığını hatırlattı.

Tarımsal üretim kılıfı ile yeni bir talan süreci ile karşı karşıya olunduğunu kaydeden Candan, “1 metrekaresinin yıllık ücreti 10 kuruşa denk gelen bu ihale incitici ve alaycıdır. Bugüne kadar yaptığı işlerle tartışmalı ve güvensiz bir süreç yaratan Atatürk Orman Çiftliği Genel Müdürü derhal istifa etmelidir” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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