AOÇ, 29 yıllığına Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi

Atatürk Orman Çiftliği’nin 29 yıllığına Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesine ilişkin yasa Meclis'ten geçti, Mimarlar Odası'ndan uyarı geldi.

Atatürk Orman Çiftliği’nin (AOÇ) “Torba yasa” ile 29 yıllığına Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesine ilişkin yasa Meclis'ten geçti. Tahsis edilen bu alan, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından tespit edilecek şartlarla 29 yıla kadar üçüncü kişilere kiraya veya işletmeye verilebilecek. AOÇ’nin belirlenen arazisinin kiraya veya işletmeye verilmesinde, “AOÇ arazileri üzerinde konut, ticaret ve sanayi amaçlı yapılaşma yapılamaz” hükmü geçerli olmayacak.

Konuya ilişkin açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan “Atatürk Orman Çiftliği Atatürk’ün şartlı bağışı ve vasiyeti ile bize emanet edildi. Avrupa insan hakları sözleşmesinde mülkiyet hakkının korunması ve mülkiyetin şartlı bağışa ve hukuka göre korunması gerekmektedir. Bize emanet edilen Atatürk’ün mülkiyeti, şartlı bağışa ve vasiyete ve hukuka göre kullanılmıyor. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı dahil devam eden davalarımızla birlikte her türlü hukuksal hakkımızı kullanacağız. Bu hukuksuzluğun hesabını yargı önünde elbet verecekler” dedi.

TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYAN ZARARLAR VERECEK

Candan, kanunla tahsis süresinin sonunda alan içerisindeki her türlü yapı tesis ve malzemenin, bedelsiz olarak Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü’ne devredileceğini, tahsis edilen bu alanın, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından tespit edilecek şartlarla 29 yıla kadar üçüncü kişilere kiraya veya işletmeye verilebileceğine dikkat çekti. Böylece, yasa ile hukuksuzca bu alanın kiraya verilebileceğini ve işletmeye açılabileceğini belirten Candan, “Bu durum 5659 sayılı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanunu’na aykırıdır. Çünkü bu kanuna göre AOÇ arazileri amacı dışında ticari amaçla kullanılamaz. Haziran 2016 tarihinde biten süre, torba yasa içine sıkıştırılmış bir madde ile 29 yıla uzatılmak istenilmesi ile hukuka uydurulacağı düşünülse de bu düşünce ve zihniyet kentlerimizi delik deşik ettiği gibi kanunlarda yapılan değişiklikler ve geçici maddeler ile hukuk sistemine telafisi mümkün olmayan zararlar vermektedir. Ankapark’ta Gökçek’in hukuksuz ve israf projesinin devamlılığını sağlayarak Gökçek’i yargıdan kaçırmaya çalışıyorlar ancak nafile. Hem Gökçek, hem de bu yasaya onay verenler yargılanacaklar. Bunlar gitmeden önceki yangından mal kaçırma hamleleridir’’ dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mayıs 2018 15:14

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