AOÃ‡â€™den Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesine icra takibi

AtatÃ¼rk Orman Ã‡iftliÄŸiâ€™nden kiralanan 217.5 hektarlÄ±k alana kira Ã¶denmemiÅŸ.

SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ± doÄŸrultusunda Atatürk Orman ÇiftliÄŸi’nin (AOÇ) 2015- 2016 yÄ±lÄ± bilanço ve hesaplarÄ±nÄ±n görüÅŸüldüÄŸü Kamu Ä°ktisadi TeÅŸebbüsleri (KÄ°T) Üst Komisyon toplantÄ±sÄ±nda Ankara BüyükÅŸehir Belediyesine yönelik baÅŸlatÄ±lan icra takibi de gündeme geldi. Melih Gökçek zamanÄ±nda Ankapark adÄ±yla bilinen Temapark yapmak üzere AOÇ’den kiralanan 217.5 hektarlÄ±k alana kira ödenmediÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±.

Ankara BüyükÅŸehir Belediyesi kirayÄ± ödemediÄŸi için 2015 yÄ±lÄ± öncesine ait kira alacaklarÄ±na iliÅŸkin borç yapÄ±landÄ±rmasÄ±na gidildi. YapÄ±landÄ±rma kapsamÄ±nda AOÇ’nin 33 milyon 780 bin liralÄ±k geçmiÅŸ dönem kira alacaÄŸÄ± 34 taksitte tahsil edilirken, cari yÄ±la iliÅŸkin kiralar yine ödenmedi. Atatürk Orman ÇiftliÄŸi Müdürü Yener YÄ±ldÄ±rÄ±m, 87 milyon 951 bin liralÄ±k kira alacaklarÄ±na iliÅŸkin Ankara BüyükÅŸehir Belediyesine icra takibi baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

BELEDÄ°YENÄ°N ALACAKLARINA DA REHÄ°N KONULDU

AlacaklarÄ±nÄ±n tahsili noktasÄ±nda tedbir olarak Belediyenin üçüncü ÅŸahÄ±s kiÅŸilerden alacaklarÄ±na da rehin koyduklarÄ±nÄ± belirten Yener YÄ±ldÄ±rÄ±m, KÄ°T Komisyonunda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada ÅŸunlarÄ± söyledi: “Ankara BüyükÅŸehir Belediyesinden olan 2015 yÄ±lÄ± ve öncesine ait olan kira alacaklarÄ±mÄ±za 24/8/2015 tarihinde kira protokol zeyilnamesi ile 33 milyon 780 bin 128 TL’nin ödenmesi için yapÄ±lan borç yapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ± kapsamÄ±nda MayÄ±s 2018 tarihi itibarÄ±yla yapÄ±landÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ olan borcun tamamÄ± tahsil edilmiÅŸtir. Borç yapÄ±landÄ±rmasÄ± haricinde 14/3/2018 tarih itibarÄ±yla kira alacaklarÄ±mÄ±z toplamÄ± olan 67 milyon 169 bin 724 TL için icra takibi baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸ olup 21/11/2018 tarihi itibarÄ±yla alacaklarÄ±mÄ±z icra takibi dahil 87 milyon 951 bin 805 TL’dir.” SayÄ±ÅŸtay temsilcisi ise kurumu finansal açÄ±dan zora sokacak kira alacaklarÄ±nÄ±n tahsili için baÅŸlatÄ±lan icra takibini bugüne kadar yapÄ±lmÄ±ÅŸ en radikal giriÅŸim olarak deÄŸerlendirdi.

SERTEL: BELEDÄ°YE AÇISINDAN YÜZ KIZARTICI

CHP Ä°zmir Milletvekili ve KÄ°T Komisyonu Üyesi Atila Sertel, maddi açÄ±dan güçlü olduÄŸu iddia edilen Ankara BüyükÅŸehir Belediyesinin kira borcunu ödeyememesinin vahim olduÄŸunu söyledi.

Sertel, “Ankara BüyükÅŸehir Belediyesi çok uzun yÄ±llardÄ±r AKP’nin yönetiminde olan bir belediye ve bu belediyenin bu borcundan dolayÄ± icra takibine uÄŸramasÄ± da gerçekten hem kötü belediyecilik örneÄŸi açÄ±sÄ±ndan hem de Atatürk Orman ÇiftliÄŸi gibi gerçekten önemli bir kuruma borç takma gibi bir yüz kÄ±zartÄ±cÄ± durumdan dolayÄ± büyük bir sÄ±kÄ±ntÄ± diye düÅŸünüyorum” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

www.evrensel.net