24 Nisan 2019 15:36

ESP'li Erkan Kakça ve Coşkun Yiğit tahliye edildi

Gazeteciler İsminaz Temel ve Havva Cuştan ile EHB avukatlarının yargılandığı davada Erkan Kakça ve Coşkun Yiğit tahliye edildi.

ESP'li Erkan Kakça ve Coşkun Yiğit tahliye edildi

Fotoğraf: Evrensel

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    Aralarında Etkin Haber Ajansı (ETHA) Editörü İsminaz Temel ve Muhabiri Havva Cuştan ile Ezilenlerin Hukuk Bürosu (EHB) avukatlarının da yargılandığı davada Erkan Kakça ve Coşkun Yiğit tahliye edildi.

    ETHA Editörü İsminaz Temel ve Muhabiri Havva Cuştan ile EHB avukatlarının da bulunduğu 2'si tutuklu 23 kişinin "terör örgütü üyeliği" ve "terör örgütü propagandası yaptığı" iddialarıyla yargılandığı davanın 5’inci duruşması İstanbul 27'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

    "BEYANLAR ÇELİŞKİLİ"

    MA'da yer alan habere göre, kimlik tespitinin ardından başlayan duruşmada tutuklu yargılanan Coşkun Yiğit savunma yaptı. Tanıkların kendisi hakkında verdiği ifadelerin çelişkili olduğunu belirten Yiğit, "Verilen beyanlar 22'nci Ağır Ceza Mahkemesinde geçiyor. Oradaki insanlar tahliye ediliyor bu ifadeden dolayı; ama nedense ben halen tutukluyum. Tutukluluğum ailemi ve beni sıkıntıya sokuyor" dedi.

    Yiğit'in avukatı Kemal Toraman da, tutukluluk incelemesinde tahliye isteyen hakimin gerekçesini okudu ve "terör örgütü üyesi" bile olsa cenazeye katılmanın bir suç teşkil etmediğini ifade etti. Tanıkların dinlenmesine rağmen mahkemenin dinlenmemiş gibi davrandığını sözlerine ekleyen Toraman, müvekkilinin tahliyesini talep etti.

    "BİR BUÇUK YILDIR TUTUKLU"

    Tutuklu Erkan Kakça da dosyada yeni bir delilin olmadığını belirterek, tahliyesini talep etti.

    Kakça'nın avukatı Ekin Baltaş da, "Müvekkilim hakkında somut hiçbir delil yok. İki çocuk babası olarak 20 yıldır aynı adreste oturan müvekkilim tek bir beyanla bir buçuk yıldır tutuklu. Tutuksuz yargılanan sanıklardan hiçbir farkı yok. Tutukluluğunu gerektirecek hiçbir şey yok” dedi.

    Tutuksuz yargılanan ETHA Editörü İsminaz Temel’in avukatı Ömer Çakirgöz ise iddiaların 5-6 yıl öncesine dayandığını ifade ederek, "Şu an yurtdışı yasağı gerekli olan bir tedbir değildir. Dolayısıyla yurtdışı yasağının kaldırılması gerekiyor" diye ifade etti. Çakirgöz, Temel ve tüm sanıklar üzerindeki yurtdışı yasağının kaldırılmasını istedi.

    Yapılan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Erkan Kakça ve Coşkun Yiğit'in tahliyesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. (HABER MERKEZİ)

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