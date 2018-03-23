ESP üyeleri, EHB üyesi avukatlar ile ETHA muhabirlerinin de içerisinde olduğu 13’ü tutuklu 23 kişi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Gazeteci, avukat ve siyasetçilerin iddianamesi kabul edildi

ESP, EHB üyesi avukatlar ile ETHA muhabirlerinin de içerisinde olduğu 13’ü tutuklu 23 kişi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

ESP, EHB üyesi avukatlar ile ETHA muhabirlerinin de içerisinde olduğu 13’ü tutuklu 23 kişi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. ESP’lilerin adliye önünde tutuklananlar için açıklama yapması iddianamede, ESP'nin MLKP'yle ilişkili olduğunu göstermek için yeterli delil oldu.



Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) yöneticileri, Ezilenlerin Hukuk Bürosu (EHB) avukatları Sezin Öney ve Özlem Gümüştaş, Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabirleri İsminaz Temel ve Havva Cuştan'ın da aralarında bulunduğu 13’ü tutuklu 23 kişi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Savcı “Örgüte üye olmak” ve “örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla yargılanmalarını istedi. MLKP’nin tarihçesinin anlatıldığı iddianamede, açık kaynak tespit tutanakları ile gizli tanık ve itirafçıların ifadeleri suçlamaya dayanak olarak gösterildi. İddianamede, Maltepe Gülsuyu mahallesinde Eylül 2013’te Hasan Ferit Gedik’in öldürülmesine ilişkin davanın sanıklarından Göksel Kesici ve Mesut Turhan’ın ifadeleri suçlamaya delil olarak gösterildi. Ezilenlerin Sosyalist Partisi'nin (ESP), MLKP'nin parti örgütlenmesi olarak gösterilmesi dikkat çekti.

‘AÇIKLAMA YAPMAK İLİŞKİYE DELİL SAYILDI'

Savcı, “MLKP üyesi olmak” iddiasıyla yargılanan siyasetçilerin ESP MYK’sinde yer almasını, ESP ve MLKP arasında ilişkinin olmasına delil saydı. Gözaltına alınan kişiler için ESP’lilerin adliye önünde açıklama yapmasını ise “ESP ile MLKP arasındaki ilişkinin somutluğuna dair delil” olarak ileri sürüldü. Yine ESP’nin Rojava devriminde yaşamını yitiren savaşçıların cenaze törenlerine katılması da delil sayıldı.

HABER TAKİBİ ‘EYLEME KATILDI’ DİYE GEÇTİ

İddianamede Gazeteci İsminaz Temel ve Havva Cuştan’ın takibini yaptıkları bütün haberler için, "eyleme katıldığı tespit edilmiştir” denilmesi dikkat çekti.



“Silahlı terör örgütüne üye olma” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamalarının yöneltildiği iddianamede, avukatlar Sezin Uçar ve Gülhan Kaya’nın 28, avukat Özlem Gümüştaş’ın 22.5, ETHA editörü İsminaz Temel’in 15, ETHA muhabiri Havva Cuştan’ın ise 22.5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.



İddiname İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşma 16 Temmuz'da görülecek. (İstanbul/MA)



Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mart 2018 13:13

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