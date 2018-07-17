EHB avukatlarÄ± ve gazetecilerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 5 tahliye kararÄ±

EHB'li avukatlar, ESP Ã¼yeleri ve ETHA'dan gazetecilerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 5 kiÅŸi hakkÄ±nda tahliye kararÄ± verildi.

Cansu PÄ°ÅžKÄ°N

Ä°stanbul

Ezilenlerin Hukuk Bürosu (EHB) avukatlarÄ± Sezin Uçar, Özlem GümüÅŸtaÅŸ ile Etkin Haber AjansÄ± Editörü Ä°sminaz Temel ve muhabiri Havva CuÅŸtan’Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 13’ü tutuklu toplam 23 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava ÇaÄŸlayan'da görüldü. Savunmalar sonrasÄ± mütalaasÄ±nÄ± veren savcÄ±, mevcut delil durumu ve tutuklama gerekçelerinde deÄŸiÅŸiklik olmadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle tutuklu sanÄ±klarÄ±n hepsinin tutukluluk hallerinin ayrÄ± ayrÄ± devamÄ±nÄ± talep etti. Mahkeme, Havva ÇuÅŸtan, Ä°smail Geçer, Meral Tatar, Onur Binbir ve Özgen Sadet'in tahliyesine; CoÅŸkun YiÄŸit, Erkan Kakça, Hünkar Hüdayi Yurtsever, Ä°lhan Aslan, Ä°sminaz Temel, Mazlum DemirtaÅŸ, Özlem GümüÅŸtaÅŸ ve Sezin Uçar'Ä±n tutukluluk halinin devamÄ±na karar verdi. AyrÄ±ca tutuksuz sanÄ±klar hakkÄ±ndaki adli kontrol hükmü devam edecek. Bir sonraki duruÅŸma 29 KasÄ±m’a ertelendi.

AralarÄ±nda avukatlar, gazeteciler, Suruç yaralÄ±larÄ± ve aileleri ile ESP aktivistlerinin de bulunduÄŸu 13’ü tutuklu 23 kiÅŸinin “örgüt üyeliÄŸi” ve “örgüt propagandasÄ±” suçlamalarÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ±na Ä°stanbul 27. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. DuruÅŸmada tutuklu sanÄ±klar CoÅŸkun YiÄŸit, Erkan Kakça, Havva ÇuÅŸtan, Hünkar Hüdayi Yurtsever, Ä°lhan Aslan, Ä°smail Geçer, Ä°sminaz Temel, Mazlum DemirtaÅŸ, Meral Tatar, Onur Binbir, Özgen Sadet, Özlem GümüÅŸtaÅŸ, Sezin Uçar ile bir kÄ±sÄ±m tutuksuz sanÄ±k hazÄ±r bulundu. DuruÅŸmayÄ± ÇaÄŸdaÅŸ Hukukçular DerneÄŸi (ÇHD), Özgürlükçü Hukukçular Platformu (ÖHP), Özgürlükçü Demokrat Avukatlar (ÖDAV) gibi hukuk örgütlerinden çok sayÄ±da avukat izledi.

‘KOVSALAR DA GÄ°TMEM’

DuruÅŸma, tutuklu sanÄ±k Ä°lhan Aslan’Ä±n savunmasÄ±yla baÅŸladÄ±. 9 aydÄ±r haksÄ±z ve hukuksuz bir ÅŸekilde tutuklu olduklarÄ±na dikkat çeken Aslan, tarafÄ±na yöneltilen suçlamalarÄ±n tamamÄ±nÄ±n Anayasal haklar çerçevesinde katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± basÄ±n açÄ±klamalarÄ±ndan oluÅŸtuÄŸunu vurguladÄ±. Kaçma ÅŸüphesi olduÄŸu gerekçesiyle hakkÄ±nda verilen tutuklama kararÄ±na iliÅŸkin de açÄ±klamalarda bulunan Aslan, “Ben bu topraklarda yaÅŸamak istiyorum. Gerekirse hapis yatacaÄŸÄ±m ama kovsalar da gitmeyeceÄŸim. Ezilen halklar için mücadeleye devam edeceÄŸim” diye konuÅŸtu. Aslan, ESP’nin silahlÄ± mücadele ile hak kazanma gibi bir durumu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kendi savunduÄŸu görüÅŸleri demokratik yollarla sürdüren bir parti olduÄŸuna dikkat çekti.

‘SUÇLANDIÄžIM EYLEMLER VALÄ°LÄ°KTEN Ä°ZÄ°NLÄ°’

Tutuklu sanÄ±klardan Ä°smail Geçer savunmasÄ±nda, daha evvel aynÄ± suçlamalardan tutuksuz yargÄ±lanmasÄ±na raÄŸmen bu dosyadan tutuklu yargÄ±lanÄ±yor olmasÄ±nÄ± hukuksuz bulduÄŸunu beyan etti. 10 Ekim’de Ankara GarÄ± önünde yaÅŸanan katliama ÅŸahit olduÄŸunu ifade eden Geçer, “Bu katliamÄ± gerçekleÅŸtiren örgüte karÅŸÄ± savaÅŸan insanlarÄ±n taziyelerine katÄ±lmayÄ± kendime bir borç bildim. Bu yüzden cenazelerde bulundum. SuçlandÄ±ÄŸÄ±m eylemler valilikten ve emniyetten alÄ±nan izinle yapÄ±lan eylemlerdir.” dedi. Tutuklu bulunduÄŸu 9 aylÄ±k süre içerisinde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÅŸinden çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için kredi borcunu ödeyemediÄŸini ve bakÄ±ma muhtaç annesine bakamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Geçer, tahliye ve beraat talep etti.

‘IÅžÄ°D’E KARÅžI SAVAÅžTIKLARI Ä°ÇÄ°N CENAZELERÄ°NE KATILDIM’

Suruç yaralÄ±sÄ± olan tutuklu sanÄ±k Mazlum DemirtaÅŸ savunmasÄ±nda, tarafÄ±na yöneltilen suçlamalarÄ± reddetti. KatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± cenaze törenleri suçlama unsuru sayÄ±lan DemirtaÅŸ, “GittiÄŸim cenaze törenlerinde ölen insanlarÄ± birebir tanÄ±mÄ±yordum. ÖrneÄŸin Serkan Tosun’u tanÄ±mÄ±yordum ama kendisinin dünyayÄ± kana bulayan IÅžÄ°D örgütüne karÅŸÄ± savaÅŸmÄ±ÅŸ olmasÄ±ndan cenazesine gitmeyi kendime görev bildi. Herhangi bir örgütün çaÄŸrÄ±sÄ±yla katÄ±lmadÄ±m.” dedi. ESP’nin yasal zeminde demokratik siyaset yapan yasal bir parti olduÄŸunu savunan DemirtaÅŸ, ESP’nin herhangi bir yasadÄ±ÅŸÄ± örgütün arka bahçesi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. HakkÄ±ndaki suçlamalarÄ±n tutuklamaya yetmeyeceÄŸi için dosyaya gizli tanÄ±k ifadesi eklendiÄŸini savunan DemirtaÅŸ, “Gizli tanÄ±k ifadesi diye hayal ürünü, gerçek dÄ±ÅŸÄ± ifadeler konularak dosyayÄ± kriminalize etmek amaçlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Ben aynÄ± zamanda Suruç yaralÄ±sÄ±yÄ±m. En kanlÄ± katliamÄ±n maÄŸduruyken tutuklandÄ±m ve 9 aydÄ±r mahkemeye çÄ±kmayÄ± bekliyorum. Bu gerçek anlamda hukuksuzluk” ifadelerini kullandÄ±. Tutukluluk hali sebebiyle eÄŸitim hayatÄ±nÄ±n aksadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden DemirtaÅŸ, tahliyesini talep etti. .

‘6 AY ÖNCEKÄ° REFERANDUMDA SANSASYONEL EYLEM Ä°DDÄ°ASI’

Dosya kapsamÄ±nda tutuksuz yargÄ±lanan avukat Gülhan Kaya da savunma yaptÄ±. Kaya tutuklu sanÄ±klarla aralarÄ±ndaki tek farkÄ±n operasyonun olduÄŸu gece kayÄ±tlÄ± adreslerinde bulunmamak olduÄŸunu söyledi. SavunmasÄ±nda iddianamedeki çeliÅŸkili suçlamalara da dikkat çeken Kaya, “Operasyondan 6 ay önce yapÄ±lan 16 Nisan referandumunda sansasyonel eylem yapacaÄŸÄ±mÄ±z suçlamasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±k. Fakat heyetiniz bu duruma dikkat etmedi. Ä°ddianame polis fezlekesinin aynÄ±sÄ±. Cenazesine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±m Yeliz Erbay ve Åžirin’in vücutlarÄ±ndaki onlarca kurÅŸunun hesabÄ±nÄ± sormayan yargÄ± onlarÄ±n cenaze törenlerine katÄ±lmamÄ±zÄ± soruyor.” dedi. Kaya, tutuklu yargÄ±lanan arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n tahliyesini talep etti.

‘Ä°DDÄ°ANAME HATALIDIR’

DuruÅŸmanÄ±n öÄŸleden sonraki kÄ±smÄ±nda avukatlarÄ±n savunmalarÄ±na geçildi. Ä°l olarak söz alan Avukat Several BallÄ±kaya, dosyaya iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu. Ä°ddianamede ve iddianameye dayanak olan polis fezlekesinde soruÅŸturmanÄ±n hangi emirle ve hangi tarihte baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±n anlaÅŸÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten BallÄ±kaya, “Ä°ddianame 34. sayfaya kadar MLKP’nin tarihini anlatÄ±yor. SoruÅŸturmaya neden geçildiÄŸine iliÅŸkin açÄ±klama yok. MLKP beÅŸinci kongresi soruÅŸturmaya konu olmuÅŸ ama beÅŸinci kongrenin tarihi yer almÄ±yor dosyada. DolayÄ±sÄ±yla iddianame hatalÄ±dÄ±r. AtÄ±lÄ± suçlarÄ±n hiçbiri ile ilgili baÄŸlantÄ±landÄ±rma söz konusu deÄŸil” dedi.

BallÄ±kaya, tahliye talebinde bulundu.

‘TANIK MAHKEME HUZURUNDA DÄ°NLENMELÄ°DÄ°R’

Avukat YÄ±ldÄ±z Ä°mrek, 3 avukat sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n usulsüzlüÄŸüne dikkat çekti. CMK 149. maddede kovuÅŸturma aÅŸamasÄ±nda herhangi bir sÄ±nÄ±rlandÄ±rma olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yalnÄ±zca soruÅŸturma aÅŸamasÄ±nda sÄ±nÄ±rlandÄ±rma olduÄŸunu belirten Ä°mrek, KHK ile kovuÅŸturma aÅŸamasÄ±nda da kÄ±sÄ±tlÄ±lÄ±k getirilmesinin adil yargÄ±lama ve savunma hakkÄ±na aykÄ±rÄ± olarak deÄŸerlendirdi.

Ä°mrek avukat sÄ±nÄ±rlandÄ±rmasÄ±nÄ±n yapÄ±lamayacaÄŸÄ± hususundaki Anayasa Mahkemesi (AYM) emsal kararlarÄ±nÄ± mahkemeye sundu. Ä°mrek, “Temel kanundan kaynaÄŸÄ±nÄ± almayan Kanun Hükmünde Kararname oluÅŸturulamaz” dedi.

Ä°mrek daha sonra tanÄ±k dinleme ve gizli tanÄ±k beyanlarÄ±na iliÅŸikin savunma yaptÄ±: “Ä°fade tutanaklarÄ±nÄ±n tanÄ±k beyanÄ±na dönüÅŸtürülmesi kabul edilemez. TanÄ±k duruÅŸmada mahkeme huzurunda dinlenmelidir."

SAVCI TUTUKLULUK HALLERÄ°NÄ°N DEVAMINI TALEP ETTÄ°

EHB’li avukatlar ve ETHA çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada mütalaasÄ±nÄ± veren savcÄ±, mevcut delil durumu ve tutuklama gerekçelerinde deÄŸiÅŸiklik olmadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle tutuklu sanÄ±klarÄ±n hepsinin tutukluluk hallerinin ayrÄ± ayrÄ± devamÄ±nÄ± talep etti.

Ä°DDÄ°ANAME ÇÖKMÜÅžTÜR, MÜTALAA KABUL EDÄ°LEMEZ

Mütalaaya karÅŸÄ± tahliye taleplerini yineleyen avukatlar, çökmüÅŸ iddianamenin aynÄ± olan mütalaanÄ±n kabul edilemez olduÄŸunu savundu.

'POLÄ°SLER SALONDAN ÇIKARILSIN'

Mahkeme ara karar için 15 dakika ara verdi. Heyet müzekkere yapÄ±lacaÄŸÄ± için basÄ±n ve avukatlarÄ± salondan çÄ±kardÄ±. Avukatlar içeride TEM Åžube’den polis olduÄŸunu söyleyerek polisin salondan çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. KapÄ±nÄ±n açÄ±lmamasÄ± üzerine avukatlar, “TEM polisine mi soracak kimi bÄ±rakÄ±p bÄ±rakmayacaÄŸÄ±nÄ±. KararÄ±n bizim için bir hükmü yoktur artÄ±k” diye tepki gösterdi.

Bunun üzerine kapÄ± açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda polisin içeriden çÄ±kmÄ±ÅŸ olduÄŸu görüldü.

5 KÄ°ÅžÄ° HAKKINDA TAHLÄ°YE KARARI VERÄ°LDÄ°

Mahkeme, Havva ÇuÅŸtan, Ä°smail Geçer, Meral Tatar, Onur Binbir ve Özgen Sadet'in tahliyesine; CoÅŸkun YiÄŸit, Erkan Kakça, Hünkar Hüdayi Yurtsever, Ä°lhan Aslan, Ä°sminaz Temel, Mazlum DemirtaÅŸ, Özlem GümüÅŸtaÅŸ ve Sezin Uçar'Ä±n tutukluluk halinin devamÄ±na karar verdi. AyrÄ±ca tutuksuz sanÄ±klar hakkÄ±ndaki adli kontrol hükmü devam edecek. Bir sonraki duruÅŸma 29 KasÄ±m’a ertelendi.

DURUÅžMANIN BÄ°RÄ°NCÄ° GÜNÜNDE YAÅžANANLAR

Eylem NAZLIER

Ä°stanbul

DuruÅŸma öncesi adliye önünde yapÄ±lan açÄ±klamada, lÅžlD'e karÅŸÄ± savaÅŸÄ±rken yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerin cenazelerine katÄ±lmanÄ±n suç sayÄ±larak tutuklama gerekçesi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Davada savunma yapan Avukat Özlem GümüÅŸtaÅŸ, beraatini istediÄŸini belirterek “Bu ülkeden gitmeyi düÅŸünmüyorum. Ben bu topraklarÄ± seviyorum hiçbir yere gitmeyi düÅŸünmüyorum” dedi.

DuruÅŸma Ä°stanbul Adliyesi 27. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülmeye baÅŸlandÄ±. 23 kiÅŸinin gizli tanÄ±k ifadesi ile “örgüt üyesi” olduklarÄ± iddiasÄ±yla yargÄ±landÄ±klarÄ± duruÅŸmaya, tutuklu avukatlar Sezin Uçar ve Özlem GümüÅŸtaÅŸ ile tutuklu gazeteciler Ä°sminaz Temel ve Havva CuÅŸtan'Ä±n da aralarÄ±nda olduÄŸu bazÄ± tutuklu sanÄ±klarÄ± ile bazÄ± tutuksuz sanÄ±klar ve avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±.

'SAVCI, ESP'DEN TERÖR ÖRGÜTÜ YARATMAYA ÇALIÅžIYOR'

DuruÅŸmada ilk olarak savunma yapan Avukat Özlem GümüÅŸtaÅŸ, “Ä°ddianame savcÄ±sÄ± ESP’den bir terör örgütü yaratmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Biz bu ülkede inandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z deÄŸerleri, ölümlere, yaralanmalara raÄŸmen koruyor, direne direne siyaset yapÄ±yoruz” dedi.

“ESP’nin memleket ve dünya gündemini ilgilendiren herhangi bir konuda, ezilenlerin, halklarÄ±mÄ±zÄ±n talepleri hakkÄ±nda söz söylemesi için yasa dÄ±ÅŸÄ± bir partiden talimat almasÄ±na gerek yoktur” diyen GümüÅŸtaÅŸ, bu faaliyetlerin ESP’nin varlÄ±k nedeni olduÄŸunu söyledi.

Cezaevindeyken koÄŸuÅŸun ve maphuslarÄ±n avukatÄ± olduÄŸunu söyleyen GümüÅŸtaÅŸ, “Tebligatlar cezaevine geldi. TutukluluÄŸumda resmi avukatlÄ±ÄŸÄ±mÄ± benden alamadÄ±lar. Kendi mesleÄŸimize has dayanÄ±ÅŸmanÄ±n en güzelini yaÅŸadÄ±m. Avukat arkadaÅŸlarÄ±m doÄŸum günü kutladÄ±. Åžiir kitaplarÄ± getirdiler. AvukatlarÄ±m aynÄ± zamanda mahpus arkadaÅŸÄ±m oldu” dedi

12 yÄ±ldÄ±r avukatlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten GümüÅŸtaÅŸ, “EÄŸilmeden bükülmeden bu mesleÄŸi yapmaya çalÄ±ÅŸtÄ±m. Sözümü sakÄ±nmayan bir avukat oldum. Ben bütün süreçler boyunca ÅŸöyle düÅŸündüm, bir atmosfer gelir baÅŸka atmosfer gelir onu yÄ±kar. Bizim mesleÄŸimiz yine kalÄ±r. O nedenle yasalara uygun olarak hareket ettim. Mahkemelerden kamunun beklediÄŸi gibi vicdana göre karar vermesini bekledim. Bugün de bunu öyle bekliyorum. Buradan beraat edip çÄ±kacaÄŸÄ±mÄ± düÅŸünüyorum” diye konuÅŸtu.

Davaya, 1 saat ara verildi.

MAHKEME BAÅžKANI DEÄžÄ°ÅžTÄ°

DuruÅŸmaya verilen aranÄ±n ardÄ±ndan 27. AÄŸÄ±r Ceza Mahkeme BaÅŸkanÄ± Abdurrahman Orkun DaÄŸ'Ä±n YargÄ±tay'a atandÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. DaÄŸ'Ä±n yerine Halit Ä°çdemir'in mahkeme baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na atanmasÄ±yla heyet deÄŸiÅŸti.

'MÜCADELEDEN VAZGEÇMEYECEÄžÄ°Z'

DeÄŸiÅŸen heyet ile duruÅŸmaya devam edildi. Ezilenlerin Hukuk Bürosu avukatlarÄ±ndan Sezin Uçar savunmasÄ±na 10 Ekim Ankara KatliamÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren meslektaÅŸÄ± Avukat Uygar CoÅŸkun'u ve DiyarbakÄ±r'da katledilen Tahir Elçi'yi anarak baÅŸladÄ±.

YaÅŸanan süreçte yanlarÄ±nda olan meslektaÅŸlarÄ±, müvekkilleri ve Suruç ailelerine teÅŸekkür ederek sözlerine baÅŸlayan Uçar, "Adalet mücadelesini duruÅŸma salonlarÄ±ndan ibaret görmediÄŸimiz için, özel yetkili mahkemelere karÅŸÄ± olduÄŸumuz için, baÄŸÄ±msÄ±z yargÄ± mücadelesi verdiÄŸimiz için 9 aydÄ±r tutukluyuz. Devrimcilerin avukatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için, kadÄ±na yönelik ÅŸiddete karÅŸÄ± mücadele ettiÄŸimiz için, Kürt halkÄ±na karÅŸÄ± iÅŸlenen insanlÄ±k suçlarÄ±na ortak olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için tutukluyuz. Adalet mücadelemizin meÅŸruluÄŸu ile gerek duruÅŸma salonlarÄ±nda, gerekse hapishanede mücadele etmekten vazgeçmeyeceÄŸiz" ifadelerin kullandÄ±. Defalarca ifade için savcÄ±lÄ±ÄŸa gitmelerine ve dilekçe vermelerine raÄŸmen dosyanÄ±n emniyette olduÄŸu gerekçesiyle ifadelerinin alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Uçar, "Buna raÄŸmen aylar sonra operasyonla gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra kaçma ÅŸüphemiz olduÄŸu gerekçesiyle tutuklandÄ±k" diye konuÅŸtu.

Takipsizlik veya beraat kararÄ± verilen eski dosyalarÄ±nÄ±n bile kanaat oluÅŸturmak için iddianameye konulduÄŸunu ifade eden Uçar, "NasÄ±l ki yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren müvekkillerimizin cenazelerini teslim alÄ±p otopsi iÅŸlemlerine katÄ±ldÄ±ysak, cenaze ve anmalarÄ±na da katÄ±lÄ±rÄ±z. Bunun suç olarak görülmesi insanca yaklaÅŸÄ±mdan uzaktÄ±r" dedi.

'GÜCÜMÜZÜ GERÇEÄžÄ°N SAHÄ°BÄ° HALKLARDAN ALIYORUZ'

Uçar'Ä±n ardÄ±ndan ETHA editörü Ä°sminaz Temel savunmasÄ±yla devam etti. Musa Anter, Metin Göktepe ve özgür basÄ±n mücadelesinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren tüm gazeteci meslektaÅŸlarÄ±nÄ± anarak savunmasÄ±na baÅŸlayan Temel, "Gücümüzü medya patronlarÄ±ndan, egemenlerden deÄŸil gerçeÄŸin sahibi halklardan alÄ±yoruz. SorumluluÄŸumuz da sadece onlara karÅŸÄ±dÄ±r" dedi.

Etkin Haber AjansÄ±'nÄ±n kurulduÄŸu 2010 yÄ±lÄ±ndan bu yana çizgisinden ödün vermeden, tüm zorluklara raÄŸmen çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n ortaya çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± emekle bugüne geldiÄŸini söyleyen Temel, "ETHA, açlÄ±ÄŸa ve yoksulluÄŸa mahkum edilen, grev haklarÄ± lokavtlarla gasp edilen iÅŸçilerin, parasÄ±z bilimsel anadilde eÄŸitim isteyen öÄŸrencilerin, üniversitelerin bilim üretmesini isteyen akademisyenlerin sesi oldu" ifadelerini kullandÄ±.

'GAZETECÄ°LÄ°K DE HABER YAPMAK DA SUÇ DEÄžÄ°LDÄ°R'

ETHA'nÄ±n, 301 maden iÅŸçisinin kar hÄ±rsÄ±yla göz göre göre ölüme gönderildiÄŸi vahÅŸi katliamÄ±n ardÄ±ndan Soma'da olduÄŸunu söyleyen Temel, "Bu ülkede rant hÄ±rsÄ±nÄ±n sonucu olan çarpÄ±k yapÄ±laÅŸmanÄ±n, doÄŸal afet olan depremi doÄŸal felakete dönüÅŸtürdüÄŸü Van'da da ETHA vardÄ±" dedi. Temel son olarak ÅŸunlarÄ± söyledi:

"YaptÄ±ÄŸÄ±m haberlerden, çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m ajansÄ±n muhalif haber çizgisinden dolayÄ± yargÄ±lanÄ±yorum. Gazetecilik de haber yapmak da suç deÄŸildir."

'SURUÇ AÄ°LELERÄ° YARGILANIYOR'

Daha sonra Suruç'ta yakÄ±nÄ±nÄ± kaybeden Özgen Sadet, savunmasÄ±yla devam etti. "Suruç'un katilleri, sorumlulularÄ± hala ortaya çÄ±kartÄ±lmazken, Suruç ÅŸehitlerini ananlar ve aileler yargÄ±lanÄ±yor" diyen Sadet, "Suruç için adalet talebimize, sesimizi yükseltmemize en baÅŸÄ±ndan beri tahammül edilmedi. Suruç aileleri ve yaralÄ±lar olarak defalarca gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p tutuklandÄ±k. Buna raÄŸmen adalet aramaya devam edeceÄŸiz. Suruç'tan bu yana biz adalet arayÄ±ÅŸçÄ±larÄ±na hapishane yolu ya tutuklu olduÄŸumuz dosyalarda ya da katliam faillerini ararken gösterildi. Bizler adalet saraylarÄ±nda deÄŸil cezaevleri kampüslerinde adalet aramak zorunda bÄ±rakÄ±ldÄ±k. Katliam failleri bulunmaz ve tutuklanmaz iken, Soma katliamÄ± davasÄ±nda; 301 iÅŸçi için failler yalnÄ±zca kiÅŸi baÅŸÄ± 6 gün hapis yatacak iken, bizlerin adalet arayÄ±ÅŸçÄ±larÄ± tutuklanmasÄ± ne kadar adildir?" dedi.

Sadet, "Ben cenazesine katÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±m Sennur annenin mezarÄ±nÄ± ziyaret ve 20 Temmuz Suruç anmasÄ±na katÄ±lmak için tahliyemi talep ediyorum" diye konuÅŸtu.

HAVVA CUÅžTAN: ÖZGÜR BASIN GELENEÄžÄ°NÄ° SAVUNUYORUM

Etkin Haber AjansÄ± (ETHA) Muhabiri Havva CuÅŸtan ise ETHA'da günlük yayÄ±nlanan 'Gündem' bölümünün savcÄ± tarafÄ±ndan 'örgüt talimatÄ±' olarak gösterilmesinin "kötü niyetli" bir yaklaÅŸÄ±m olduÄŸunu ifade ederek ÅŸunlarÄ± sözledi:

"Ä°ddia makamÄ± ajanslarÄ±n nasÄ±l haber yaptÄ±klarÄ±na baksaydÄ±, ETHA'nÄ±n gündem sayfasÄ±nÄ±n diÄŸer ajanslarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± gibi bir rutin gazetecilik faaliyeti olduÄŸunu anlardÄ±. Anadolu AjansÄ± nasÄ±l her sabah gündemi yayÄ±nlÄ±yorsa, ETHA’nÄ±n yayÄ±nlamasÄ± da haber niteliÄŸindedir. Talimat olarak gösterilmesi kötü niyetlidir. Suruç’ta yanÄ± baÅŸÄ±mda yaÅŸamÄ±nÄ± kaybedenleri andÄ±ÄŸÄ±m için, Suruç için adalet istediÄŸim için yargÄ±lanÄ±yorum.17-31 MayÄ±s GözaltÄ±nda KayÄ±plar HaftasÄ±'ndaki etkinliklerden ve Hasan Ocak anmasÄ±ndan dolayÄ± tutuklandÄ±m. Bu anmalarÄ± gazeteci olarak takip etmesem bile hak arayÄ±cÄ±sÄ± olarak yine katÄ±lÄ±rdÄ±m. Bu suç deÄŸildir."

Rojava'da IÅžÄ°D'e karÅŸÄ± savaÅŸÄ±rken hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin cenazelerine katÄ±lmayÄ± suç olarak görmediÄŸini vurgulayan CuÅŸtan, "Özgür basÄ±n geleneÄŸini savunuyorum. Bunu da insani vicdanÄ±m için yapÄ±yorum. Suruç için adalet istediÄŸimiz için yargÄ±lanÄ±yoruz" dedi.

DAVA ÖNCESÄ° BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Dava öncesi adliye önünde basÄ±n açÄ±klamasÄ± gerçekleÅŸtirildi. “Özgürlük”, “Özgür basÄ±n susturulamaz, tutuklu gazetecilere özgürlük”, “SendikamÄ±zÄ±n avukatlarÄ± Özlem GümüÅŸtaÅŸ ve Sezin Uçar'a özgürlük” pankartlarÄ± açÄ±lÄ±rken, tutuklu avukatlarÄ±n, gazetecilerin ve ESP’lilerin fotoÄŸraflarÄ± taÅŸÄ±ndÄ±. “Özgür basÄ±n susturulamaz”, “Bize gücünüz yetemez, biz kazanacaÄŸÄ±z”, “BaskÄ±lar bizi yÄ±ldÄ±ramaz” sloganlarÄ± atÄ±ldÄ±.

AçÄ±klamaya Ezilenlerin Sosyalist Partisi, HDK Yürütme Kurulu ve Ä°stanbul Yürütme Koordinasyonu, HDP Ä°stanbul Ä°l Örgütü, HDP Milletvekilleri Musa PiroÄŸlu, Gülistan KÄ±lÄ±ç KoçyiÄŸit ve Züleyha Gülüm, Devrimci Parti, DÄ°SK Yönetim Kurulu ve Limter-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Kamber SaygÄ±lÄ±, Suruç Aileleri, Cumartesi Anneleri, Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu EÅŸ BaÅŸkanÄ± Okan DanacÄ± ve üyeler, Sosyalist KadÄ±n Meclisi MYK, Özgürlükçü Hukukçular Platformu, Tutsaklarla DayanÅŸma Ä°nisiyatifi, Demokratik Alevi Dernekleri, Özgür basÄ±n Platformu, Ä°stanbul KHK DireniÅŸçileri, BEKSAV da destek verdi.

Ä°lk olarak Ezilenlerin Hukuk Bürosu adÄ±na Avukat Can Tombul konuÅŸtu. Tombul, “Büromuz avukatlarÄ± Özlem GümüÅŸtaÅŸ ve Sezin Uçar’Ä±n, Etkin Haber AjansÄ± çalÄ±ÅŸanlarÄ± Ä°sminaz Temel ve Havva CuÅŸtan’Ä±n, Suruç yaralÄ±sÄ± Mazlum DemirtaÅŸ'Ä±n ve kardeÅŸini Suruç katliamÄ±nda kaybeden Özgen Sadet’in, Ezilenlerin Sosyalist Partisi üye ve yöneticilerinin tutuklu yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ±, bugün Ä°stanbul 27. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde görülmeye baÅŸlayacak” dedi.

Av. Can Tombul, gözaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n alÄ±ndÄ±klarÄ± tarihten “tam 6 ay önce” gerçekleÅŸen referandum öncesinde eylem yapabilecekleri gerekçesiyle gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 2014-2015 ve 2016 yÄ±llarÄ±nda gerçekleÅŸen çoÄŸunluÄŸu IÅžÄ°D’e karÅŸÄ± savaÅŸÄ±rken yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerin cenazelerine katÄ±ldÄ±klarÄ± gerekçesiyle tutuklandÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Tombul, “O yÄ±llarda suç olmayan cenazeler ve anmalar 2017 yÄ±lÄ±na geldiÄŸinde suç oluverdi” dedi.

EHB Ã¼yesi avukatlar mesleki faaliyetleri nedeniyle yargÄ±lanÄ±yor

‘AVUKATLIK YAPTIKLARI Ä°ÇÄ°N TUTUKLANDILAR’

AvukatlarÄ±n tutuklanmalarÄ±nÄ±n esas gerekçesini açÄ±klayan Tombul, “MesleÄŸe ilk baÅŸladÄ±klarÄ± andan itibaren gözaltÄ±nda kaybedilenlerin, katledilen-ÅŸiddet gören kadÄ±nlarÄ±n, hapishanelerde iÅŸkence görenlerin. Devrimcilerin, istismara uÄŸrayan çocuklarÄ±n, iÅŸçilerin, öÄŸrencilerin, Gezi DireniÅŸçilerinin. dokunulmazlÄ±klarÄ± kaldÄ±rÄ±lan seçilmiÅŸlerin avukatlÄ±klarÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸ olduklarÄ± ve her koÅŸulda yapacaklarÄ±nÄ± belirtikleri için” diye konuÅŸtu.

Tombul, “Soma katliamÄ±nda, DiyarbakÄ±r, Ankara, Suruç, Ä°stanbul bombalÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±nda yüzlerce insanÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± elinden alan failleri ve bu faillerle kurulan iliÅŸkileri sorgulayan gazeteciler, yazarlar ve araÅŸtÄ±rmacÄ±lar gibi meslektaÅŸlarÄ±mÄ±z da, 'yaÅŸam hakkÄ±’ savunuculuÄŸu yaptÄ±klarÄ± için siyasi iktidarÄ±n her zaman hedefinde olmuÅŸlardÄ±r” dedi.

ArdÄ±ndan konuÅŸan ESP MYK Üyesi Åžahin Tümüklü, “Uzun bir süredir faÅŸizm koÅŸullarÄ±nda partimiz ve toplumsal muhalefetin dinamiÄŸi, tutuklama gözaltÄ± saldÄ±rÄ±sÄ± ve faÅŸizmin zor biçimleriyle muhatap oluyor. BunlarÄ±n her biriyle mücadele eden bizler faÅŸizmi tanÄ±yoruz. FaÅŸizm Suruç'tan bugüne, toplumsal muhalefetin, demokratik kuvvetlerin ve özgürlük mücadelesi verenlerin karÅŸÄ±sÄ±nda karanlÄ±ÄŸÄ±, zorbalÄ±ÄŸÄ± ve yasakçÄ±lÄ±ÄŸÄ± savunuyor” diye konuÅŸtu.

ÖZGÜR BASIN SUSMAYACAK

ÇalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n tutuklandÄ±ÄŸÄ± ETHA adÄ±na konuÅŸan Ebru YiÄŸit, gerçekleri halka ulaÅŸtÄ±rma iradesinin ve vicdanÄ±nÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ±na tanÄ±k olacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± belirtti. “ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±z bu iktidarÄ±n zulmünü insanlara ulaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± için yargÄ±lanacak” diyen YiÄŸit, “ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±z bu zulme karÅŸÄ± çÄ±kmanÄ±n insanlÄ±k vicdanÄ± olduÄŸunu onlarÄ±n yüzüne haykÄ±racak. ETHA olarak ilk kez bu sansürle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalmÄ±yoruz. Bu ülkedeki onlarca basÄ±n kuruluÅŸu gibi yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ilk günden itibaren gerçekleri hakla ulaÅŸtÄ±rmak istediÄŸimiz için susturulmak istendik ama iktidar bir türlü ÅŸunu anlayamadÄ±, ETHA’yÄ± özgür basÄ±nÄ± gözaltÄ± ve tutuklamalarla yÄ±ldÄ±ramazsÄ±nÄ±z. Çünkü ETHA gücünü iktidardan deÄŸil iktidarÄ±n yandaÅŸ medyasÄ±ndan deÄŸil gerçeklerden halktan ve gerçekleri halka ulaÅŸtÄ±rma vicdanÄ±ndan alÄ±yor, dolayÄ±sÄ±yla bu saldÄ±rÄ±larÄ±n boÅŸuna olduÄŸunu söylüyoruz, özgür basÄ±n susmayacak” ifadelerini kullandÄ±.

ÖHP Ä°stanbul Ä°l EÅŸ BaÅŸkanÄ± Ä°lknur Alcan ise, “Bu davayÄ± OHAL'den sonra yapÄ±lan baskÄ±lardan ayrÄ± düÅŸünemiyoruz. ÖHP olarak Özlem GümüÅŸtaÅŸ ve Sezin Uçar'Ä±n her daim yanÄ±nda olduk ve bundan sonra da olacaÄŸÄ±z. Siyasi iktidar kendisine tabi avukatlar yaratmaya çalÄ±ÅŸtÄ±kça direnen avukatlarÄ± baskÄ± tehdidiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bÄ±rakÄ±yor. Bundan sonra da meslektaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n yanÄ±nda olmaya devam edeceÄŸiz” ifadelerini kullandÄ±.

Son olarak konuÅŸan HDP Milletvekili Gülistan KÄ±lÄ±ç KoçyiÄŸit, “Her gün haksÄ±z hukuksuz tutuklamalara tanÄ±klÄ±k ediyoruz” diyerek konuÅŸmasÄ±na ÅŸöyle devam etti: “Ä°ktidar bu ülkenin hukuk sistemini laÄŸvetti bizlerde bu sisteme karÅŸÄ± direniyoruz. Ne yazÄ±k ki hükümet ve hükümetin elinde oyuncaÄŸa dönüÅŸen siyasi bir aparata dönüÅŸen yargÄ± hiçbir hukuÄŸu tanÄ±mÄ±yor. Birileri ÅŸunu düÅŸünüyor olabilir biz birçoÄŸunu cezaevine koyarÄ±z birçoÄŸunu sindiririz ve böylece bu ülkenin sistemini deÄŸiÅŸtirebiliriz diye düÅŸünebilirler. Kimse öyle bir rahatlÄ±ÄŸa kapÄ±lmasÄ±n. Ezilenler burada, hak mücadelesi verenler burada, bir an olsun mücadele içerisinde tereddüt etmedik. Bu özgürlük mücadelesi bayraÄŸÄ±nÄ± daha çok yükseltme sözü veriyoruz. DayanÄ±ÅŸmamÄ±zÄ± artÄ±racaÄŸÄ±z” diye konuÅŸtu.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Temmuz 2018 22:12

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