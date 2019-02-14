Tutuklu gazeteci İsminaz Temel hakkında 16 ay sonra tahliye kararı

Cansu PİŞKİN

İstanbul

Ezilenlerin Hukuk Bürosu (EHB) avukatları ve Etkin Haber Ajansı (ETHA) çalışanlarının da aralarında bulunduğu üçü tutuklu 23 kişinin yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında gazeteci İsminaz Temel yurtdışı çıkış yasağı ile tahliye edildi.

Aralarında avukatlar, gazeteciler, Suruç yaralıları ve aileleri ile ESP üyelerinin de bulunduğu üçü tutuklu 23 kişinin “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” suçlamalarıyla yargılandığı davanın üçüncü duruşması görüldü. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasında tutuklu sanıklar, İsminaz Temel, Coşkun Yiğit, Erkan Kakça ve bir kısım tutuksuz sanık ile avukatları hazır bulundu. Duruşmayı ailelerle birlikte yurtdışından gelen bir heyet de izledi. Mahkeme heyetinin değiştiği duruşmada, dosyaya gelen gizli tanık beyanları okundu. Gizli tanık F.K. yazılı olarak gönderdiği beyanında önceki beyanlarını yalanlayarak, dosya kapsamında yargılanan sanıkların legal bir partide siyaset çalışması yaptığını ve örgüt üyesi olduklarına dair bir bulguya rastlayamadığını ifade etti.

"HAKKIMDAKİ DELİLLER MESLEĞİMLE İLGİLİ"

Duruşma savcısı mevcut delil durumu ve kaçma ihtimalini gerekçe göstererek, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Savcı, aynı gerekçelerle adli kontrollerin de devamını istedi. 16 aydır tutuklu yargılanan gazeteci İsminaz Temel, savcının tutukluluk haline ilişkin gerekçesinin geçersiz olduğunu söyledi: “Hakkımızda alınan gizli tanık beyanlarından üç yıl sonra tutuklandık. Dosyaya konan ekstra bir delil ya da ifade yok. Dosyada hakkımdaki deliller mesleğiminle ilgili ve mesleğimin gereğidir. Bırakın örgüt üyeliğini, propagandaya dair bile bir şey yok dosyamda. Kaldı ki katıldığım eylemlerde yasa dışı bir şey yok. Onları gazeteci olarak izlediğimi polis kamerası da çekmiş ve dosyaya sunmuş. Uzun süren tutuklulukla özgürlüğümün kısıtlandığını düşünüyorum. Bir buçuk yıl oldu tahliyemi isterim.”

"SAVCININ TALEBİ DAVAYI UZATMAYA DÖNÜK"

Temel’in avukatı Özcan Kılıç da, savcının ara kararların beklenmesi yönündeki talebinin, davayı uzatmaya dönük olduğunu söyledi. Kılıç, “Müvekkilin çalıştığı ETHA, hâlâ yayına devam eden yasal bir ajans. Mahkumiyet kararı olmayan bir ajans hakkında müvekkil orada çalıştığı için suçlanması kabuk edilemez.” diyerek tahliyesini talep etti. Tutuklu sanıklar Erkan Kakça ve Coşkun Yiğit ile avukatları da; gizli tanıkların beyanlarını bir bir yalanladığını, tanık beyanlarının lehlerine olduğunu ve uzun tutukluluğun cezaya dönüştüğünü belirtilerek, tahliyelerini istediler. Duruşmada, tutuksuz sanıklar hakkındaki yurtdışı çıkış yasağının da kalkması istendi. Avukatlar, yurtdışından gelen ‘Avukatlar için Avukatlar’ heyetindeki meslektaşlarının isimlerini tutanağa geçirmek istedi. Talebi kabul etmeyen mahkeme başkanı ise, “Ülkemiz kocaman bir ülke dışarıdakilere ihtiyacımız yok. Avukatımız da yurtdışındaki avukatlardan daha çok” dedi.

DURUŞMA 24 NİSAN’A ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, İsminaz Temel’in yurtdışı çıkış yasağı ile tahliye edilmesine karar verdi. Tutukluluğuna devam kararı verilen Erkan Kakça söz alarak, “Benim farkım ne, beni neden serbest bırakmadınız” diye sordu. Mahkeme başkanı, “Hakkında dinlenmeyen tanık beyanı var. Tahliye verdiğim bayana yöneltilen suçların propagandaya dönüşme ihtimali var” dedi. Kakça, “Benim suçum ne o zaman yakalayın dinleyin” diye tepki gösterdi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, “Bir sonraki celse tanık gelmezse ona göre değerlendirme yapacağız” dedi. Duruşma 24 Nisan, saat 10.30’a bırakıldı.