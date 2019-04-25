25 Nisan 2019 05:00

Türk sağının geleneksel bir siyaset yöntemi: LİNÇ

Tarih, Demokrat Parti için işlerin iyi gitmediği 1959'da olduğu gibi bugün de, iktidarı kaybettiklerini görenlerin linçten medet umduklarını gösterdi.

Türk sağının geleneksel bir siyaset yöntemi: LİNÇ

Fotoğraf: 1959 tarihli Akşam gazetesinin manşeti

    • Paylaş

    Hakan GÜNGÖR
    İstanbul

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ya Akkuzulu’da düzenlenen saldırının organize bir olay olup olmadığı günlerdir tartışılıyor. Olay öncesinde atılan provokatif manşetler, alınmamış tedbirler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu’ya yönelik suçlamaları ve bakanların açıklamaları bize pek çok veri sunuyor.

    Tarih, iktidarın elinden kayıp gittiğini görenlerin linç ve şiddetten medet umar noktaya geldiğini bize defalarca gösterdi. Muhalefet liderinin fiziki saldırıya uğraması, yaralanması, bulunduğu evin yakılmak istenmesi ve dahi aracının taşlanması da tarihten gelen tanıdık bir senaryo gibi...

    60 yıl öncesine gidelim... 

    Fotoğraf: Darbeyi Araştırma Komisyonu Raporundan

    DP’Lİ BAKANDAN İNÖNÜ’YE ‘ORAYA GİTME’ BASKISI

    1959 baharında İsmet İnönü CHP genel başkanı olarak seçim çalışmalarını başlattığında Demokrat Parti (DP) kışkırtmasıyla işlerin fiziksel saldırı boyutuna gelebileceği saldırıyı planlayanlar dışında belki de pek az kişinin aklına gelmişti. 1959, DP’nin kan kaybının ciddi seviyelere yükseldiği bir yıldı. Enflasyon yükselmiş, pahalılık halkı canından bezdirmişti. Bakanlar hakkında çıkan yolsuzluk söylentileri tepkileri yükseltiyordu. İşte o günlerde, zorbaca hamlelerle muhalefeti engellemek bir “çözüm” olarak muktedirin masasında beliriverdi…

    İnönü, bir Ege gezisine çıkmak niyetindeydi. İnönü’nün ilk durağı Uşak olacaktı. Uşak’ın iki yönden önemi vardı. Hazırlıklar tamamlanmışken İçişleri Bakanı Namık Gedik’ten bir haber geldi. DP’li bakan, İnönü’ye açıkça Uşak’a gitmemesini söylüyordu. Metin Toker, Gedik’in “uyarısını” şöyle anlatacaktı:

    “Bakan bu ihtarında, İsmet Paşa’nın geçeceği yerlerde halkın fazla heyecanlı bulunduğunu, karışıklıklar çıkabileceğini, İsmet Paşa’yı korumanın sorumluluğunu hükümetin alamayacağını bildirdi ve seyahatten vazgeçilmesini istedi.”

    Namık Gedik’in yaklaşımı, Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’ya saldırıya ilişkin yaptığı, “Birikmiş olan bu gaz sıkışması karşısında nereye gideceksin? (…) Bunları bir istismar şeyine dönüştürmenin anlamı yok” açıklamasına ne kadar benziyor değil mi?

    Gedik’in sözleri aslında bu bir gözdağıydı. İnönü, İçişleri Bakanlığının görevinin asayişi temin etmek olduğunu hatırlattı ve yola koyuldu.

    Fotoğraf: Darbeyi Araştırma Komisyonu Raporundan

    İNÖNÜ’NÜN KALDIĞI EV YAKILDI

    Fırat Kopan’ın “İsmet İnönü’nün Taşlandığı Uşak ve Kayseri Olayları” başlıklı yazısında belirttiği gibi, Ege gezisi gerginliği, İnönü, Uşak’a henüz ulaşmadan başladı. Polis CHP’lileri Ankara Tren İstasyonuna sokmadı, Eskişehir’de İnönü konuşma yapacakken iş makineleri düdüklerini çalmaya başladı, İnönü ile halk arasına bir yük katarı sokuldu!

    İnönü Uşak’a geldiğinde DP, gerginliği had safhaya ulaştırdı. Köylerden gelen CHP’liler kente sokulmadı. İnönü’nün aracı DP İl Başkanlığının önünden geçerken İl Başkanı Eşref Öğün, araca doğru çay bardağını fırlattı, fırlatılan bardağın isabet etmesi sonucu bir gazeteci yaralandı.

    Uşak’ta yaşanan akıl almaz olaylar bununla da bitmedi. Ali Rıza Akbıyıkoğlu’nun “Demokrasi ve İsmet Paşa” kitabında aktardığına göre Uşak Valisi, İnönü’nün durdurulmasını, aksi halde vurulmasını emretti. Hatta silahını bu görev için şoförüne verdi. Ancak şoför harekete geçmeden yakalandı.

    Yaşananlar bununla da sınırlı kalmadı, İnönü’nün kaldığı ev kundaklandı! Evin mahzenindeki hasırlar ateşe verildi, yangın çok büyümeden önlendi. Anlaşılan biri çıkıp o gün de “Yakın bu evi!” demişti.

    Örgütlü şiddetin son safhası tren istasyonunda yaşandı. İstasyonda CHP’liler İnönü’yü uğurlamak için toplanmıştı. Ancak bir grup DP’li, İnönü’nün yolunu kesmek istedi. İnönü, CHP’lilere, “Siz çekilin, ben yolumu açmasını bilirim” deyip ilerledi. Akkuzulu’da Kılıçdaroğlu’ya yumruk attıran örgütlü gelenek, İnönü’ye de taş attırmıştı. 75 yaşındaki İnönü başına isabet eden taş nedeniyle yaralandı. İnönü yaşanan arbedede yere düştü…

    Fotoğraf: Darbeyi Araştırma Komisyonu Raporundan

    CHP LİDERİNİN ARACINA TAŞLI SALDIRI

    İnönü 4 Mayıs’ta İstanbul’a döndü. Aracıyla Topkapı yönünde ilerlerken bir araç yolunu kesti. Bu sırada kalabalık bir güruh araca doğru saldırıya geçti. Saldırganların elinde taşlar, sopalar ve uçlarına demir geçirilmiş çubuklar vardı. Bazılarının elinde pankartlar görülüyordu. Sopa ve pankartların saldırıdan hemen önce tek elden dağıtıldığı daha sonra anlaşılacaktı… Saldırganlar “Vurun, öldürün!”, “Paşa öleceksin, tekbir getir!” diye bağırıyordu. Bazı saldırganlar arabanın üstüne çıktı.

    60 yıl önce yaşananla bugün olanların benzerlikleri bununla da sınırlı değil… Saldırganlar, tıpkı bugün Kılıçdaroğlu’nun aracına yapıldığı gibi, aracın camlarını taşlamaya başladı. O hengamede bazıları arabanın kapısına davrandı ve kapıyı zorladı. Camları kırıp kapıyı açabilseler, niyetleri belki de İnönü’yü öldürmekti.

    Bu sırada İnönü’nün imdadına bir binbaşı yetişti. Binbaşının emriyle o ana kadar harekete geçmemiş olan askerler dipçikle saldırganları dağıttı.

    Cem Eroğul’un “Demokrat Parti Tarihi ve İdeolojisi” kitabında altını çizdiği gibi, “DP demokrasisinde artık birinci hürriyet olan can güvenliği dahi kalmamıştı.”

    Fotoğraf: Darbeyi Araştırma Komisyonu Raporundan

    GAZ SIKIŞMASI DEĞİL, İKTİDAR SIKIŞMASI

    Olaylar sürüp gitti… Can güvenliğinin, seyahat hakkının, ifade özgürlüğünün artık silinip gittiği bir süreçte başka kentlerde de örgütlü saldırılar yaşandı.

    Bu “organize işler” DP’yi iktidarda tutmadığı gibi, başka antidemokratik yolların Türkiye’de denenmesine neden oldu. O gün de sonrasında da iktidarını, kendi yarattığı baskı düzenini, rantçı ekonomiyi korumak isteyenler ilk iş şiddete sarıldı.

    İktidarı teslim etmemek için başvurulan kanlı yollar ise daima demokrasiyi ve özgürlüğü yaraladı… Bugün de dün de olup biten, bir “gaz sıkışması” değil, muktedirlerin iktidar sıkışmasıydı…

    NECİP FAZIL’DAN TEHDİT

    Bazı gazeteler saldırıyı kınamak yerine Kılıçdaroğlu’yu suçlayan haber ve manşetlere yer verebiliyor. 1959’da aynı geleneğin “Büyük Doğu”su vardı. Dergiyi çıkaran Necip Fazıl Kısakürek, nefret tohumları ekmeyi sürdürdü. Uşak ve Topkapı saldırılarından birkaç gün sonra, 8 Mayıs tarihli “Büyük Doğu”da, “Haksız bir taşın açtığı bere üstündeki minicik plaster ne demek? Haklı bir güllenin yere sereceği leşi örtecek kocaman kefenden ne haber” diyebilecekti… Bu ağır tehditler ve hedef göstermeler DP’nin el altından aktardığı paralarla ve müelliflerinin asla yargılanmayacağını bilmesinin “rahatlığıyla” yazılıyordu.

    Kılıçdaroğlu’ya saldıran Osman Sarıgün’ü “Kahraman” yaptılar

    Kılıçdaroğlu’ya saldıran Osman Sarıgün’ü “Kahraman” yaptılar

    Demir, bu manşetlerle mi soğuyacak?

    Demir, bu manşetlerle mi soğuyacak?

    Kılıçdaroğlu’ya saldırıda rol oynayan nefret söylemine tam gaz devam!

    Kılıçdaroğlu’ya saldırıda rol oynayan nefret söylemine tam gaz devam!

    Sanatçı ve aydınlar, Kılıçdaroğlu'ya yönelik linç girişimini kınadı

    Sanatçı ve aydınlar, Kılıçdaroğlu'ya yönelik linç girişimini kınadı

    ÖNCEKİ HABER

    Filipinler Başkanı Duterte: Kanada çöplerini almazsa savaş açarız
    SONRAKİ HABER

    Cezayir'de eylemlerin 23. haftası: Diyaloğa hayır, kararı verecek olan halktır
    YAZARLAR
    Devrim AVCI
    Devrim AVCI

    İşçinin iradesinin fesada uğratılması

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Kaftancıoğlu’nun açıklamaları kimleri, niye tedirgin ediyor?

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    Eğitim olmayan nedir: Çarpıklığın çarpanı daha büyük çarpıklık

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Sıra kimde?

     Özcan YAMAN
    Özcan YAMAN

    İFSAK blog yayında
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Cezayir'de eylemlerin 23. haftası: Diyaloğa hayır, kararı verecek olan halktır
    Cezayir'de eylemlerin 23. haftası: Diyaloğa hayır, kararı verecek olan halktır

    Cezayir’de eski Cumhurbaşkanı Buteflika'yı istifaya sürükleyen kitlesel halk protestoları 23'üncü haftasında da devam etti.

    GÜNCELLENDİ
    97 işçi zehirlenme nedeniyle hastaneye kaldırıldı
    97 işçi zehirlenme nedeniyle hastaneye kaldırıldı

    Karabük Safranbolu'da bulunan bir tekstil fabrikasında çalışan 97 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

    GÜNCELLENDİ
    “İhtiyacımız olan gerçek halk demokrasisi ve halk iktidarıdır”
    “İhtiyacımız olan gerçek halk demokrasisi ve halk iktidarıdır”

    Dersim’de 19. Munzur Kültür ve Doğa Festivali kapsamında “Güncel Siyasal Gelişmeler ve Çözüm Önerileri” başlıklı panel düzenlendi.

    GÜNCELLENDİ
    Figen Yüksekdağ için tutukluluğun devamına karar verildi
    Figen Yüksekdağ için tutukluluğun devamına karar verildi

    Figen Yüksekdağ, tutuklu yargılandığı davanın 14. duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada Yüksekdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi.

    Esenler Otogar otoparkının İSPARK'a devrinin durdurulması kararı reddedildi
    Esenler Otogar otoparkının İSPARK'a devrinin durdurulması kararı reddedildi

    Esenler Otogar otoparkının İSPARK’a devrinin mahkeme kararıyla durdurulması kararı ortadan kaldırıldı.

    EMEP Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen: Demokrasi birlikte mücadeleyle mümkün
    EMEP Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen: Demokrasi birlikte mücadeleyle mümkün

    Munzur Festivalinde düzenenlenen panelde konuşan EMEP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen, "Gerçek bir halk iktidarı, halk demokrasisi istiyoruz ve bunun için mücadele etmemiz gerekiyor" dedi.

    Grevdeki Hilton SA işçileri: Yöneticilere prim verdiler bize teşekkür mektubu
    Grevdeki Hilton SA işçileri: Yöneticilere prim verdiler bize teşekkür mektubu

    Grevleri süren Hilton SA işçileri Evrensel'e konuştu: Bize sadece teşekkür mektubu vermelerinden dolayı ücretlerimiz eritildi.

    Tahir Elçi soruşturması için adım atılmıyor: Soruşturma başladığı yerde
    Tahir Elçi soruşturması için adım atılmıyor: Soruşturma başladığı yerde

    Diyarbakır'da katledilen Tahir Elçi için her hafta Diyarbakır Adliyesi önünde düzenlenen basın açıklamasının 186.'sı gerçekleştirildi.

    Ekolojik belgesel film finalistleri belli oldu
    Ekolojik belgesel film finalistleri belli oldu
    'Kanser tedavisi görenler, günde 500 mililitreden fazla yeşil çay içmesin'
    'Kanser tedavisi görenler, günde 500 mililitreden fazla yeşil çay içmesin'
    GÜNCELLENDİ
    Avrupa'da "yeni sıcak hava dalgası" alarmı
    Avrupa'da "yeni sıcak hava dalgası" alarmı
    Kimseye Yar Olmayan Kuşlar
    Kimseye Yar Olmayan Kuşlar
    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de yaz transfer dönemi | Tüm kulüplerde gelenler-gidenler
    Süper Lig'de yaz transfer dönemi | Tüm kulüplerde gelenler-gidenler
    Ali Deniz Uzatmaz Futbol Turnuvası başladı
    Ali Deniz Uzatmaz Futbol Turnuvası başladı
    GÜNCELLENDİ
    Anayasa Mahkemesi barış akademisyenleri için hak ihlali kararı verdi
    Anayasa Mahkemesi barış akademisyenleri için hak ihlali kararı verdi

    Anayasa Mahkemesi, barış akademisyenlerinin yaptığı başvuruda hak ihlali kararı verdi. Karar doğrultusunda daha önce yapılan yargılamalar yenilenecek.

    Merkez Bankasında dört genel koordinatör görevden alındı
    Merkez Bankasında dört genel koordinatör görevden alındı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görevden aldığı Murat Çetinkaya’nın TCMB bünyesinde oluşturduğu birimde görev yapan dört koordinatör görevden alındı.

    ABD İzlanda'daki askeri varlığını artırıyor
    ABD İzlanda'daki askeri varlığını artırıyor

    ABD, 2006 yılında terk ettiği İzlanda'daki askeri varlığını artırıyor. Keflavik’te bulunan eski NATO üssünün yeniden inşası için 57 milyon dolar kaynak ayırdı.

    Atasoy: Kadınların talepleri ve temsiliyeti masada yer almalı
    Atasoy: Kadınların talepleri ve temsiliyeti masada yer almalı

    KESK Kadın Sekreteri Gülistan Atasoy, kadın kamu emekçilerinin toplu sözleşme taleplerini açıkladı.

    MEB’e harem selamlık kamp tepkisi
    MEB’e harem selamlık kamp tepkisi

    Milli Eğitim Bakanlığının liseli 100 öğrenciyi harem selamlık kampa götürmesi Meclis gündemine taşındı.

    Munzur Festivalindeki Cumartesi Anneleri belgeseline yasaklama
    Munzur Festivalindeki Cumartesi Anneleri belgeseline yasaklama

    Munzur Kültür ve Doğa Festivali kapsamında gösterilmek istenen Cumartesi Anneleri belgeseli, ‘genel ahlakın korunması’ gerekçesiyle yasaklandı.

    Hrant Dink davasının firari sanığı Tuncay Uzundal yakalandı
    Hrant Dink davasının firari sanığı Tuncay Uzundal yakalandı

    Hrant Dink cinayeti davasında hapse çarptırılan Tuncay Uzundal, bugün İzmir’de yakalandı.

    Diyarbakır’da hastaneyi üçüncü defa tahtakuruları istila etti
    Diyarbakır’da hastaneyi üçüncü defa tahtakuruları istila etti

    Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 10 ayda üçüncü kez tahtakurularının istilasına uğradı.

    16,5 TL’lik fındık fiyatına EMEP’ten tepki: Dağ fare doğurdu
    16,5 TL’lik fındık fiyatına EMEP’ten tepki: Dağ fare doğurdu

    Emek Partisi Ordu İl Başkanı Hikmet Poyraz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fındık fiyatını 16,5 lira olarak açıklamasına tepki gösterdi.

    Halk TV çalışanlarından Baykal’a mektup: Mobbinge uğruyoruz
    Halk TV çalışanlarından Baykal’a mektup: Mobbinge uğruyoruz

    Halk TV’de çalışan ve yönetmen, muhabir, kameraman ve KJ operatörlerinin de olduğu 11 kişi mobbing şikayetlerini CHP Milletvekili Deniz Baykal’a iletti.

    GÜNCELLENDİ
    Düzce Cam işçileri sendika düşmanlığına karşı grev kararını astı
    Düzce Cam işçileri sendika düşmanlığına karşı grev kararını astı

    İnsanca çalışma koşulları için örgütlenen Düzce Cam işçileri, patronun sendikayı tanımayan tutumuna karşı fabrikaya grev kararını astı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonun süratle düşeceğini iddia etti
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonun süratle düşeceğini iddia etti

    AKP'nin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiden S-400 alımı ve ABD yaptırımlarına, yeni parti kurulmasından yerel seçimlere kadar pek çok konuda konuştu.

    EMO İzmir Şubesi: Enerji fiyatları AKP döneminde 3 kat arttı
    EMO İzmir Şubesi: Enerji fiyatları AKP döneminde 3 kat arttı

    Türkiye, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri içinde enerji fiyatlarının en çok artığı ülke oldu.

    TBMM’de memurlara bahçe, kulis ve büfe yasağı
    TBMM’de memurlara bahçe, kulis ve büfe yasağı

    TBMM’de personele bahçe, kulis ve bazı bölgelere girme yasağı getirildi.

    GÜNCELLENDİ
    Merkez Bankası, faiz oranını 425 baz puan azaltarak yüzde 19.75'e çekti
    Merkez Bankası, faiz oranını 425 baz puan azaltarak yüzde 19.75'e çekti

    Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 425 baz puan düşürerek yüzde 24'ten yüzde 19,75'e indirdi.

    Bekar bir işçinin yaşama maliyeti asgari ücretin 543 lira üzerinde
    Bekar bir işçinin yaşama maliyeti asgari ücretin 543 lira üzerinde

    Türk-İş, temmuz ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre evli olmayan çocuksuz bir işçinin ‘yaşama maliyeti’ 2 bin 565 lira oldu.