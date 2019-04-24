Er Sevag Balıkçı'nın annesi: Yüzleşmenin iyi olacağını düşünüyorum

Batman’da zorunlu askerlik yaparken terhisine 23 gün kala arkadaşının tüfeğinden çıkan kurşunla öldürülen Sevag Şahin Balıkçı’nın annesi Ani Balıkçı, Ermeni Soykırımı’nın yıl dönümünde bianet’ten Ekin Karaca’ya konuştu. “Hayatımız 2011’de bir saniyede değişti.” diyen Balıkçı, “Ben her şeyin planını yapardım. Artık plan yapmıyorum. Çevremdekilerle konuşurken ‘Yarın şunu yaparız’ dediğim oluyor bazen ama ardından ‘Beni dinlemeyin, duruma göre bakarız’ diyorum. Gün ne getirirse öyle yaşıyoruz. Gündüz iyiyim ama geceler benim. Kokusunu, sesini, her şeyini çok özlüyorum. Bazen konuşuyorum onunla. Sonra ‘Delireceksin, dikkat et’ deyip kontrol etmeye çalışıyorum kendimi. Çok mantıklı olmak ne kadar doğru bilmiyorum.” ifadelerini kullandı.

"AKLIMA 24 NİSAN HİÇ GELMEMİŞTİ"

Oğlunun ilk ölüm haberini aldığında olayı ‘kaza’ olarak düşündüğünü söyleyen Balıkçı, “O dönem askeriyede intihar, kaza sonucu ölüm haberleri çok çıkardı. Ben Sevag’ın da kazayla öldüğünü düşünmüştüm. Aklıma hiç 24 Nisan gelmedi. Birisi bana dedi ki, 'Ani bugün 24 Nisan, hiç mi aklında bir şey yok?’ Yoktu. Ailemiz bize bir şey anlatmazdı ki. Ben bölük pörçük bir şeyler duyardım. Müslüman komşularımız, arkadaşlarımız vardı. Biz çocukken onlara canım teyzem, canım amcam derdik. Onlardan hiçbir kötülük görmedik ki. Ha gavur lafını duymuyor muyduk? Başka insanlardan duyuyorduk ama bu gavur lafını gittikçe daha fazla duyar olduk.” dedi.

Ermeni katliamını bilmediğini, oğlunun ölümünden sonra kendi tarihini öğrendiğini ifade eden Balıkçı, “Dünyanın pek çok yerinde tarihçiler araştırmış zaten ve belgeler açık. Türkiye geçmişle yüzleşse ne olacak, Ermeniler toprak mı isteyecek? Yüzleşmenin iyi olacağını düşünüyorum. Zaten olanlardan bu devlet suçlu değil ki. Yapanlar zaten kalmamış” dedi. (HABER MERKEZİ)

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