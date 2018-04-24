Öldürülen Er Sevag Balıkçı anıldı: Adalet istiyoruz

Zorunlu askerliğini yaptığı sırada Ermeni Soykırımı'nın yıl dönümü olan 24 Nisan 2011'de öldürülen Sevag Balıkçı mezarı başında anıldı.

2011'de zorunlu askerliğini yaptığı sırada Ermeni Soykırımı’nın yıl dönümü olan 24 Nisan’da öldürülen Sevag Balıkçı mezarı başında anıldı. Anmada konuşan anne ve baba "Adalet istiyoruz" dedi.

Batman'da askerlik yaparken terhisine 23 gün kala arkadaşının tüfeğinden çıkan kurşunla ‘kazara’ yaşamını yitiren Er Sevag Balıkçı, ölümünün 7'nci yılında mezarı başında anıldı. Şişli'deki Ermeni Mezarlığı'nda yapılan anma törenine anne Ani Balıkçı, baba Garabet Balıkçı, çok sayıda yakını ile arkadaşları katıldı. Sevag Şahin Balıkçı'nın mezarına çiçekler bırakıldı. Anne Ani, baba Garabet ve abla Lena Balıkçı, taziyeleri kabul etti.

‘ADALET İSTİYORUZ’

Burada konuşan Garabet Balıkçı, "Anmaya katılan herkese teşekkür ediyorum. Bu 7'nci senemizdi. Adalet istiyoruz" ifadesini kullandı.

Anne Ani Balıkçı ise "Adalet istiyoruz. Barış olsun. Ermeniyiz ama önce insanız, sonra Ermeniyiz. Annemizi, babamızı seçme şansımız yoktu. Şimdi eve gideceğim evde Sevag yok" diye konuştu. (DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 24 Nisan 2018 16:35

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