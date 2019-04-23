CHP, Kemal Kılıçdaroğlu’ya saldırının araştırılmasını istedi

CHP Grup Başkan Vekilleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ya düzenlenen saldırıya ilişkin Meclis Başkanlığına, Meclis araştırma önergesi verdi.

Kılıçdaroğlu’nun korumaları dışında bölgede bulunan güvenlik görevlilerinin saldırganlara engel olmaya çalışmadığı belirtilen önergede, “CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’ya yönelik linç girişiminin tüm yönleriyle aydınlatılabilmesi, güvenlik açığı ve istihbarat zafiyetinin nedenleri ile sorumlularının tespit edilebilmesi, yönetme sorumluluğu taşıyanların hedef gösteren kışkırtıcı açıklamalarının bu olaya etkisinin belirlenebilmesi ve benzer olayların tekrarlanmaması için alınacak önlemlerin oluşturulması amacıyla Anayasa’nın 98 ve TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105’inci maddeleri kapsamında bir Meclis Araştırması açılması konusunda gereğini arz ederiz” ifadelerine yer verildi.

Araştırma önergesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun linç girişiminin ardından yaptığı açıklamalara değinen CHP Grup Başkanvekilleri, “Daha önce de şehit cenazelerine katılan CHP’lilere saldırıları teşvik eden açıklamalar yapan İçişleri Bakanı’nın, linç girişiminin üzerinden 24 saat bile geçmeden ‘saldırının provokasyon ve organizasyon’ olmadığını açıklaması manidardır. Henüz soruşturma tamamlanmadan bir bakanın, suçluları korumaya yönelik olarak böyle bir açıklama yapması, örgütlü bir suçun gizlenmek istendiği izlenimini vermektedir” dedi.

CHP Grup Başkan Vekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, araştırma önergesinde imzası olan isimler. (HABER MERKEZİ)

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