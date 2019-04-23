"Maltepe'de taleplerimizi belirledik, birim birim çalışıyoruz"

Ali SÖNMEZ

Maltepe Belediyesi Dış Temizlik

Genel-İş 2 No’lu Şube İşyeri Baştemsilcisi

1 Mayıs’a sayılı günler kala 31 Mart yerel seçim tartışmaları sürüyor. Diğer yandan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yeni ekonomi programını açıkladı.

Biz işçiler böylesi bir durumda İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nü, konfederasyonların alan tartışmalarını bir kenara koyarak birleşik, yaygın ve kitlesel kutlamasını istiyoruz. Yeni ekonomi programında kıdem tazminatının fona devri, bireysel emeklilik sisteminin zorunlu hale getirilmesi, verginin tabana yayılma adı altında bizim sırtımıza yüklenmesi, kriz bahanesiyle kitlesel işçi kıyımları, elektrik, su, doğal gaz gibi temel tüketim ürünlerine gelen zamlar var...

İşte bu saldırılar karşımızda ve sendikalar brim brim, işyeri işyeri çalışma yapmak, işçilerin katılımını sağlayarak 1 Mayıs’ın anlamına uygun kutlanmasını sağlamak durumunda. Bizim bağlı olduğumuz konfederasyonumuz DİSK’e çağrımızdır: Hiçbir sendika ayrımı yapmadan tüm sendika ve emek örgütlerinin katılımıyla 1 Mayıs kutlanmasını, biz işçilerin kendi taleplerimiz etrafında her yerin 1 Mayıs alanına çevrilmesini istiyoruz. Bizler de Maltepe’de kendi taleplerimiz etrafında birim birim toplantılar yaparak öncelikli taleplerimizin neler olduğunu kararlaştırdık:

Kıdem tazminatı işçinin iş güvencesidir. Kadro aldatmacasına karşı gerçek kadro istiyoruz. Gerçek toplusözleşme istiyoruz. İmzalanmasına rağmen uygulanmayan toplusözleşmenin derhal uygulanmasını istiyoruz. İşçi sağlığı önlemlerinin alınmasını ve iş güvencesi istiyoruz.

Bu talepler doğrultusunda 1 Mayıs çalışmalarımızı başlattık.

Yaşasın 1 Mayıs!